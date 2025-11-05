Bế mạc trại sáng tác cho các tác giả viết cho thiếu nhi năm 2025

Sáng 5/11, tại nhà sáng tác Nha trang (Khánh Hoà), Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) và Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức bế mạc Trại sáng tác cho các tác giả viết cho thiếu nhi năm 2025.

Ông Trần Văn Tuấn - Trưởng phòng Văn học - Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) - Phó trưởng ban tổ chức trại sáng tác và Nhà văn Thái Chí Thanh, Chủ tịch Hội đồng văn học thiếu nhi - Hội Nhà văn Việt Nam trao giấy chứng nhân cho các tác giả tham gia trại sáng tác.

Sau 6 ngày từ 30/10-5/11/2025, tập trung tại Nhà sáng tác Nha Trang, các tác giả đã được một số nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận của Hội Nhà văn Việt Nam đến tọa đàm, trao đổi về phương pháp, kinh nghiệm sáng tác thể loại văn xuôi, kịch và thơ viết cho thiếu nhi; đồng thời được Ban Tổ chức trại sáng tác tạo điều kiện thăm quan thực tế một số danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử ở một số nơi để làm tư liệu sáng tác, và được giao lưu với cán bộ, thiếu nhi Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hoà. Qua đó, đã và tạo cảm hứng sáng tác được gần 50 tác phẩm, thơ, truyện ngắn, kịch viết về đề tài thiếu nhi, ca ngợi quê hương, đất nước, con người trong lao động, sản xuất của thời kỳ đổi mới. Một số tác phẩm có chất lượng tốt sẽ được Ban Tổ chức trại tập trung gửi phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam và đăng trên Báo, Tạp chí của Hội Nhà văn, và Bộ VHTT&DL tuyên truyền trong thời gian tới.

Nhà văn Thái Chí Thanh, Chủ tịch Hội đồng văn học thiếu nhi - Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tại buổi bế mạc

Tại buổi bế mạc, các đại biểu đã phát biểu góp ý kiến tâm huyết với Ban tổ chức trại sáng tác và mong muốn Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Hội Nhà văn Việt Nam tiếp tục tổ chức thêm đợt sáng tác trong thời gian tới để các tác giả có nhiều tư liệu sáng tác các tác phẩm văn học có tư tưởng, thẩm mĩ, nghệ thuật cao có tác dụng tuyên truyền giáo dục nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, con người cho thiếu nhi...

Phát biểu tại buổi bế mạc, ông Trần Văn Tuấn - Trưởng phòng Văn học, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó trưởng Ban tổ chức trại sáng tác khẳng định: Trong thời gian tập trung tại Nhà sáng tác, các tác giả đã phát huy năng lực, sở trường tiếp tục hoàn thiện và sáng tác được nhiều tác phẩm văn học có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật phục vụ đời sống tinh thần, giáo dục tình yêu quê hương đất nước con người thời kỳ đổi mới cho thiếu nhi. Mong muốn kết thúc trại sáng tác các tác giả trở về địa phương, đơn vị công tác tiếp tục làm việc và sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật tâm huyết, nuôi dưỡng tâm hồn thiếu nhi các tỉnh, thành phố và giữ mối liên hệ trao đổi kinh nghiệm sáng tác văn học.

Tác giả trẻ Nguyễn Thị Hồng (Đắc Lắc) phát biểu tại buổi bế mạc

Tại buổi bế mạc, Ban Tổ chức trại sáng tác đã trao giấy chứng nhận cho các tác giả tham dự và có tác phẩm mới sáng tác trong thời gian tham gia dự trại tại Nhà sáng tác Nha Trang (Khánh Hòa).

Xuân Hùng