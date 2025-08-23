Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập

Ngày 23/8, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập. Tới dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Kiên - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Trung - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

5 năm qua, Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức với mô hình mới, chưa có tiền lệ trong hệ thống y tế công lập để đạt được bước phát triển mạnh mẽ, từ quy mô ban đầu hơn 500 giường bệnh, đến nay, đã mở rộng lên gần 650 giường, với hơn 500 cán bộ, viên chức và người lao động. Công tác chuyên môn kỹ thuật không ngừng được nâng cao. Tổng số lượt khám chữa bệnh tăng 53%.

Bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật y học chuyên sâu; đã đón được hơn 1.000 em bé chào đời khỏe mạnh nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm với tỷ lệ chuyển phôi thành công lên tới 55%. Từ đó, đã thắp lên được niềm tin và hy vọng, nỗi khát khao được làm cha, làm mẹ cho hàng ngàn cặp vợ chồng hiếm muộn trong tỉnh và khu vực.

Bên cạnh đó, Bệnh viện đã tự thực hành điều trị được rất nhiều ca bệnh hết sức khó và các bệnh hiếm gặp như đã cấp cứu, hồi sức và chăm sóc nuôi dưỡng thành công cả những em bé sơ sinh mới chỉ 24 tuần tuổi thai với trọng lượng chỉ có 550 gam.

Nhiều ca bệnh phức tạp, chuyên sâu được xử lý thành công góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương, tiết kiệm thời gian, chi phí điều trị, mang lại niềm tin yêu to lớn của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, bệnh viện đã trở thành một trong những trung tâm sản – nhi hiện đại ở khu vực phía Bắc, đi đầu trong nhiều kỹ thuật cao như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), phẫu thuật tim bẩm sinh, hồi sức sơ sinh chuyên sâu, điều trị ung thư phụ khoa bằng phương pháp tiên tiến... Những thành tích này thể hiện nỗ lực vượt bậc, tinh thần đoàn kết, trí tuệ và tâm huyết của tập thể cán bộ, y bác sĩ bệnh viện. Với những thành tích đạt được, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ 5 năm liên tiếp đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có 2 năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 3 năm liên tiếp vinh dự nhận Giấy khen của Sở Y tế và 1 năm nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Đảng bộ Bệnh viện luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh ghi nhận, biểu dương những thành tích Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ đạt được trong 5 năm qua.

Để thực hiện tốt trách nhiệm, sứ mệnh trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ cần đổi mới quản trị theo hướng hiện đại, hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm; áp dụng mô hình quản trị bệnh viện tiên tiến, minh bạch, công khai chất lượng dịch vụ; rút ngắn quy trình khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi; phục vụ người bệnh bằng thái độ tận tình, chu đáo.

Phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số. Xây dựng môi trường học thuật cởi mở, khuyến khích nghiên cứu, sáng kiến; mạnh dạn ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, bệnh án điện tử, hệ thống đặt lịch và quản lý trực tuyến. Kết nối liên thông dữ liệu với các bệnh viện tuyến trên và hệ thống bảo hiểm y tế, nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời đáp ứng yêu cầu về minh bạch và quản trị thông minh.

Đẩy mạnh đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; chủ động hợp tác với các cơ sở đào tạo y khoa, các bệnh viện tuyến Trung ương, cử cán bộ đi đào tạo chuyên sâu, đồng thời xây dựng chính sách đãi ngộ, tạo động lực và môi trường làm việc thuận lợi để giữ chân nhân tài.

Xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, chuyên nghiệp, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Phát huy tinh thần đoàn kết, y đức, trách nhiệm và sự tận tụy của đội ngũ thầy thuốc, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”, luôn đặt sức khỏe và sự hài lòng của nhân dân lên hàng đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2020-2025

Nhân dịp này, 3 tập thể, 5 cá nhân của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ có thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2020-2025 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế thăm cơ sở vật chất Bệnh viện Sản nhi tỉnh

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh thăm, tặng quà một số bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh đã đi thăm cơ sở vật chất và tặng quà một số bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện.

Thúy Hường