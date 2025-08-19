Bí quyết duy trì nguồn sữa mẹ khi đi làm trở lại

{title}
Sau sinh đi làm lại, nhiều mẹ lo thiếu sữa cho con. Chế độ ăn uống, vắt trữ đúng cách và tinh thần thoải mái sẽ giúp mẹ giữ nguồn sữa dồi dào.
Sữa mẹ luôn là món quà quý giá nhất dành cho con, đặc biệt trong 6 tháng đầu đời. Nhưng khi quay lại công việc, nhiều mẹ lo lắng không biết làm sao để vẫn đủ sữa cho con bú. Thực tế, chỉ cần chuẩn bị từ sớm, mẹ hoàn toàn có thể vừa đi làm vừa nuôi con bằng sữa mẹ.
Khoảng một tháng trước khi đi làm lại, mẹ nên tập cho bé quen dần với người chăm sóc khác và làm quen với việc bú bình hoặc đút muỗng 1 - 2 cữ/ngày. Song song, mẹ tranh thủ vắt và trữ sữa để có “kho dự trữ” sẵn sàng cho con khi mẹ vắng nhà.
Trong thời gian đi làm, mẹ cố gắng giữ nhịp cho bú đều đặn: cho con bú trực tiếp bất cứ khi nào có thể, nhất là buổi tối và ban đêm, và tranh thủ vắt sữa ở nơi làm việc mỗi 3 - 4 giờ/lần. Dù bận rộn, việc này giúp duy trì nguồn sữa ổn định và bé vẫn có đủ sữa mẹ khi mẹ đi làm xa.
Ngoài ra, mẹ cần chú ý chế độ ăn uống đa dạng, uống đủ nước, ngủ nghỉ hợp lý và giữ tinh thần thoải mái. Hạn chế những thực phẩm, đồ uống có hại như rượu bia, thuốc lá, chất kích thích. Cũng không nên vội bổ sung sữa công thức khi chưa thật sự cần thiết, bởi bú mẹ nhiều sẽ giúp mẹ duy trì nguồn sữa lâu dài.
