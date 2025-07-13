Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng đoàn đại biểu tỉnh tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Hà Tĩnh, Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2025), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ do đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Thành cổ Quảng Trị và thắp hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chỉnh dải băng trên vòng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ TNXP toàn quốc (tỉnh Hà Tĩnh)

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Đình Cương – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội Vụ; Đinh Công Thực – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Bùi Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành: Tài chính, Y tế, Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy...

Tham dự lễ viếng tại Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng đoàn đại biểu tỉnh tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Tại các điểm đến tri ân, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và Đoàn đại biểu của tỉnh đã đặt vòng hoa tưởng niệm, dâng hương và dành phút mặc niệm, nghiêng mình tưởng nhớ, thành kính thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, dâng hiến tuổi xuân, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Thắp nén hương thơm lên từng phần mộ liệt sĩ là người con quê hương Phú Thọ - Vĩnh Phúc – Hòa Bình tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và các thành viên trong đoàn cán bộ tỉnh bày tỏ: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Thọ đời đời ghi nhớ công ơn, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng xương máu, dành trọn tuổi thanh xuân cho nền độc lập của Tổ quốc. Các thế hệ đi sau nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đoàn kết một lòng, không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao; tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, xứng đáng với truyền thống quê hương và sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.200 Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến lửa đường Trường Sơn huyền thoại, trong đó có 548 phần mộ liệt sĩ là những người con ưu tú của 3 tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình (cũ). Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 10.800 Anh hùng liệt sĩ thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất nước Lào anh em trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong đó có 323 liệt sĩ là người Phú Thọ - Hòa Bình – Vĩnh Phúc (cũ).

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ cũng đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì non sông, đất nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, Thành cổ Quảng Trị ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son vàng, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử, mùa hè đỏ lửa năm 1972. Trong 81 ngày đêm đó, những người con của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh, máu xương hòa vào dòng sông Thạch Hãn.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và các đại biểu thả vòng hoa trên sông Thạch Hãn, Quảng Trị bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các Anh hùng liệt sĩ

Cũng trong dịp này, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân tại Di tích quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) và khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, tỉnh Quảng Trị).

Đinh Vũ