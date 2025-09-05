Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong dự khai giảng tại Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ

Sáng 5/9, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dự khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (phường Hòa Bình). Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy phường Hoà Bình; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Tại buổi lễ, thầy và trò Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đã được nghe Thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026; cùng nhau ôn lại truyền thống, đồng thời chào đón 435 học sinh lớp 10 khóa 79 là những gương mặt tiêu biểu được tuyển chọn từ các địa phương trong tỉnh.

Thầy giáo Bùi Văn Đường, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đọc Thư của Chủ tịch nước và báo cáo về tình hình nhà trường.

Năm học 2024 - 2025, dù còn nhiều khó khăn, nhà trường đã đạt được kết quả nổi bật. Tỷ lệ học sinh xếp loại rèn luyện và học lực khá, tốt đạt 100%, trong đó 96,8% đạt loại giỏi; 19 học sinh được kết nạp Đảng; tỷ lệ lên lớp và tốt nghiệp THPT đạt 100%, điểm trung bình tốt nghiệp 7,41, có 36 điểm 10, 2 học sinh đạt thủ khoa toàn tỉnh.

Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ khai giảng.

Phong trào học sinh giỏi (HSG) tiếp tục khẳng định vị thế mũi nhọn của nhà trường. Toàn trường có 268 giải HSG cấp tỉnh, 43 giải HSG quốc gia, 5 học sinh đoạt giải Nhất Olympic tiếng Nga và nhận học bổng toàn phần du học tại Liên bang Nga. Học sinh Hoàng Văn Thụ còn giành 104 giải tại Olympic Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ, 117 giải Trại hè Hùng Vương, 18 giải IOE Quốc gia và nhiều giải thưởng trong các kỳ thi thể thao, văn hóa, khoa học kỹ thuật khác.

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ.

Lãnh đạo phường Hoà Bình tặng hoa, quà chúc mừng nhà trường.

Đội ngũ giáo viên tiếp tục phát huy năng lực. Tại Hội thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh, 4 thầy cô đạt 2 giải Nhất, 2 giải Nhì; nhiều chuyên đề đạt giải tại Trại hè Hùng Vương; 48 đề tài, sáng kiến được công nhận. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 99,2% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở. Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư theo hướng hiện đại, an toàn, thân thiện...

Lãnh đạo VNPT Phú Thọ tặng quà chúc mừng nhà trường.

Năm học 2025 – 2026, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ có 40 lớp với 1.385 học sinh, 123 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: Giữ vững chất lượng giáo dục mũi nhọn, đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng Chương trình GDPT 2018, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, gắn giáo dục với thực tiễn địa phương và phát triển nhân lực chất lượng cao sau sáp nhập tỉnh...

Các đại biểu dự lễ khai giảng trực tuyến tại điểm cầu Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ.

Đặc biệt, trong khuôn khổ buổi lễ, thầy và trò nhà trường đã cùng tham dự Chương trình khai giảng trực tuyến tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đại biểu đã tặng hoa, quà chúc mừng thầy và trò Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ; tham quan Phòng Truyền thống, cơ sở vật chất của nhà trường.

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên, học sinh nhà trường.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và các đại biểu thăm Phòng Truyền thống của nhà trường.

Trong chương trình, “Quỹ chuyên toán 1992 – 1995” trao học bổng cho học sinh xuất sắc; Hội Khuyến học tỉnh và các doanh nghiệp trao học bổng và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó nhà trường.

Hương Lan