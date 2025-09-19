Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong làm việc với các xã Hải Lựu, Yên Lãng và Hợp Lý

Sáng 19/9, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Hải Lựu, Yên Lãng và Hợp Lý để khảo sát, nắm tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Cùng đi có các đồng chí: Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu kết luận hội nghị

Qua gần 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã Hải Lựu, Yên Lãng và Hợp Lý đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2025 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, kinh tế - xã hội tại các địa phương tiếp tục phát triển ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng gắn với trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu, từng ban, ngành, lĩnh vực. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được nâng cao, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Công tác giải quyết thủ tục hành chính được duy trì hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn luôn ở mức cao.

Cụ thể, cơ cấu kinh tế xã Hải Lựu tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Hiện, ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 18,12%, công nghiệp - xây dựng chiếm 52,15%, dịch vụ chiếm 29,73%.

Diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, chất lượng cuộc sống người dân được cải thiện rõ rệt. Tại xã Yên Lãng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, phù hợp tiềm năng địa phương. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo thấp. Nông nghiệp phát triển ổn định, chú trọng sản xuất theo chuỗi giá trị, hình thành HTX, tổ hợp tác; tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và các đại biểu đã kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hợp Lý.

Đối với xã Hợp Lý, cơ cấu cây trồng tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa với trên 75% diện tích gieo trồng lúa sử dụng giống chất lượng cao. Trong 9 tháng, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản ước đạt 165,43 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ - vận tải đạt trên 306 tỷ đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và các đại biểu kiểm tra thực tế Trung tâm Phục vụ hành chính công và bản đồ quy hoạch xã Yên Lãng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các xã vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế; đội ngũ cán bộ, công chức vừa thiếu, vừa chưa đồng đều về chuyên môn. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu nhỏ lẻ, phân tán; công trình thủy lợi xuống cấp. Bên cạnh đó, công tác giải quyết thủ tục hành chính, phòng chống dịch bệnh, phát triển hạ tầng còn một số vướng mắc. Trước thực tế đó, lãnh đạo các xã kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, chuyên môn; hướng dẫn rà soát, điều chỉnh, tích hợp quy hoạch chung của xã mới; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế nông nghiệp; hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị; đồng thời nâng cấp các phần mềm phục vụ người dân.

Các địa phương cũng đề xuất tỉnh có cơ chế thu hút đầu tư vào lĩnh vực nước sạch, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái cũng như quan tâm đầu tư cải tạo, xây dựng nhà máy xử lý rác thải, các công trình y tế, giáo dục, thủy lợi, đê điều, giao thông kết nối...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và các đại biểu kiểm tra thực tế khu vực dự kiến xây dựng cầu ở xã Hải Lựu.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, nông - lâm nghiệp; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tài chính ngân sách, đầu tư công, quy hoạch; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy, biên chế...

Lãnh đạo xã Hải Lựu báo cáo tình hình của xã

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và kết quả bước đầu của các địa phương sau gần 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc hiện nay, đồng thời đề nghị các xã tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo; đặt ra mục tiêu cao trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải giữ vững đoàn kết, thống nhất; bám sát thực tiễn, quyết liệt, chủ động xử lý tình huống; nâng cao hiệu quả phối hợp, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Tthường xuyên cập nhật chương trình hành động, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công theo hướng thực chất, hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đồng chí cũng lưu ý các địa phương thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đề nghị các địa phương rà soát, cập nhật quy hoạch; xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển toàn diện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ đột phá, trọng tâm; thúc đẩy phong trào “bình dân học vụ số”, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường hướng dẫn, đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đồng chí Đặng Xuân Phong giao Đảng ủy UBND tỉnh rà soát, chỉ đạo, cân đối nguồn lực theo thứ tự ưu tiên. Trong đó, chú trọng các dự án kết nối vùng, các dự án an sinh xã hội, ưu tiên cho các địa bàn khó khăn; hướng dẫn các xã trong công tác quy hoạch, thu hút đầu tư tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Các sở, ngành của tỉnh phải bám sát cơ sở, nắm bắt sát thực tế tại địa phương theo lĩnh vực phụ trách, từ đó, tăng cường công tác hướng dẫn, đào tạo, tập huấn. Đồng thời, quan tâm công tác điều tiết, luân chuyển cán bộ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với phân bổ nguồn lực, nguồn thu hợp lý, hiệu quả; lưu ý tập trung vào ba lĩnh vực đột phá để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, khả thi.

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và các đại biểu đã kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hợp Lý và xã Yên Lãng, hồ Suối Sải, Làng văn hóa kiểu mẫu Đồng Dong (xã Yên Lãng); thăm vị trí dự kiến xây cầu Hải Lựu.

Hoàng Nga