Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tiếp Chủ tịch Tập đoàn YCH Singapore

Chiều 14/8, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao Tiến sĩ Robert Yap - Chủ tịch điều hành Tập đoàn YCH Singapore. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và Tiến sỹ Robert Yap tại buổi tiếp.

Chào xã giao đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và chúc mừng tỉnh Phú Thọ mới được thành lập sau sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Tiến sĩ Robert Yap đã thông tin về Dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc của Công ty cổ phần T&Y Superport Vĩnh Phúc - công ty thành viên của tập đoàn đầu tư tại xã Bình Nguyên. Hiện nay, dự án đang thực hiện giai đoạn 1, xây dựng và đưa vào vận hành kho hàng không kéo dài (OACT) và kho ngoại quan với tổng vốn đầu tư đã thực hiện khoảng 40 triệu USD, đạt 14,63%.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng biểu tượng quốc gia Tháp gốm chùa Trò cho Tiến sỹ Robert Yap.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, thay mặt Tập đoàn, Tiến sỹ Robert Yap mong muốn được xác định cụ thể phạm vi, ranh giới tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến quy hoạch chồng lấn với phạm vi dự án, phương án bồi thường trong trường hợp tuyến đường sắt chạy qua dự án. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cho dự án, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Được hướng dẫn và hỗ trợ các trình tự, thủ tục liên quan đến nội dung chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất đề nghị được giao đợt 2 của dự án. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại.

Toàn cảnh buổi tiếp Tập đoàn YCH Singapore.

Đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn YCH Singapore trong triển khai Dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, Phú Thọ luôn kiên định phương châm: Các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh là công dân của tỉnh. Tỉnh luôn lắng nghe, đồng hành cùng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Hiện tỉnh đã đề xuất Chính phủ tháo gỡ vướng mắc liên quan tới phạm vi, ranh giới tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng qua dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc.

Đối với đề xuất tháo gỡ vướng mắc liên quan tới việc xác định giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Nguyên và các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xác định giá đất làm cơ sở ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư, xong trong tháng 10/2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn YCH Singapore chụp ảnh lưu niệm.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Bình Nguyên tham mưu UBND tỉnh thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất thuộc phần diện tích đất đề nghị được giao đợt 2 của dự án theo quy định, trong đó có thủ tục trình HĐND tỉnh chấp thuận chuyển đổi mục đích rừng thuộc dự án.

Giao UBND xã Bình Nguyên tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với phần diện tích còn lại. Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn YCH Singapore và các cơ quan liên quan, tham mưu UBND tỉnh sớm giải quyết khó khăn, vướng mắc giúp tập đoàn đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các giai đoạn tiếp theo của dự án.

Đinh Vũ