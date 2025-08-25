Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tiếp công dân định kỳ tháng 8/2025

Chiều 25/8, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 8/2025. Buổi tiếp công dân được tổ chức trực tiếp tại cơ sở 1 Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ (đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì), kết nối trực tuyến đến điểm cầu cơ sở 2 (phường Vĩnh Phúc), điểm cầu cơ sở 3 (phường Hoà Bình) và điểm cầu 25 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đồng chí Quách Thế Ngọc - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8.

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nghe công dân phản ánh, kiến nghị về việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định Số 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Sau khi nghe kiến nghị của công dân, ý kiến báo cáo của cơ quan liên quan; căn cứ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ kết luận: Kiến nghị của công dân có cơ sở pháp lý cần được xem xét, giải quyết để đảm bảo thực hiện chế độ chính sách về nhà ở cho các gia đình có công với cách mạng đúng quy định; qua đó tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước đối với các gia đình có công với cách mạng.

Công dân nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp công dân.

Đồng chí giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát kĩ trường hợp này, báo cáo với Bí thư Tỉnh uỷ trong tháng 9/2025 và nhanh chóng có ý kiến trả lời công dân. Nếu có sai sót trong quá trình thẩm định hồ sơ, thực hiện chính sách với công dân thì phải chịu trách nhiệm và có biện pháp khắc phục theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân...

Lệ Oanh