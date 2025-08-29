Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thọ Vệ

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), chiều 29/8, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Thọ Vệ, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ 14, phường Phong Châu. Cùng đi có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; lãnh đạo phường Phong Châu, Chi uỷ chi bộ 14, gia đình và đảng viên được trao Huy hiệu Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thọ Vệ.

Đảng viên Trần Thọ Vệ sinh ngày 2/5/1928, tại tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình. Từ năm 14 tuổi, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, làm nhiệm vụ liên lạc cho Mặt trận Việt Minh và được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 7/6/1947 (chính thức ngày 6/12/1947) khi mới 19 tuổi.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng và phục vụ trong Quân đội từ năm 1954 - 1979, đồng chí Trần Thọ Vệ giữ nhiều trọng trách khác nhau và tham gia chiến đấu nhiều chiến dịch như: Chiến dịch Tây Bắc, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Mậu Thân năm 1968, Chiến dịch Khe Sanh, đường 9 Nam Lào, Chiến dịch Đông Hà và Quảng Trị; làm trưởng Đoàn chuyên gia sang giúp nước bạn Campuchia. Năm 1982, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ giữ quân hàm Đại tá.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thọ Vệ.

Quá trình công tác, đồng chí Trần Thọ Vệ được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Quân công hạng Hai, Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng... Đặc biệt, ngày 11/8/2025, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ký Quyết định số 194 về Tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thọ Vệ, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ riêng của đồng chí Trần Thọ Vệ mà là niềm vui chung của Chi bộ 14 và toàn Đảng bộ phường Phong Châu.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình đảng viên Trần Thọ Vệ.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi thăm hỏi, động viên, chúc đồng chí Trần Thọ Vệ mạnh khỏe, trường thọ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chúc mừng đồng chí Trần Thọ Vệ vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang.

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự trân trọng về những cống hiến, đóng góp của đồng chí Trần Thọ Vệ, chúc đồng chí luôn luôn mạnh khỏe, sống trường thọ, mãi là tấm gương sáng, điểm tựa tinh thần để thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo, góp phần chung sức xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển.

Huy Thắng