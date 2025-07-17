Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và Tổ công tác số 1 chỉ đạo, duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ các xã

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 17/7, Tổ công tác số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Tổ trưởng đã nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ và dự thảo văn kiện của Đảng bộ các xã trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ công tác: Bùi Đình Thi – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Trung Kiên – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí thành viên Tổ công tác.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu đóng góp ý kiến bổ sung vào nội dung các văn kiện.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kiểm điểm, dự thảo Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ 4 xã: Lâm Thao, Bình Phú, Phù Ninh và Liên Minh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên đóng góp ý kiến bổ sung vào nội dung các Văn kiện.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội đã được Đảng bộ các xã tập trung chỉ đạo, nghiêm túc triển khai theo đúng các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Dự thảo báo cáo chính trị tập trung đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó xác định chủ đề Đại hội, các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Nhằm nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội, các đồng chí thành viên tổ công tác đã tham gia đóng góp ý kiến về việc xác định chủ đề Đại hội; những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới, trên cơ sở khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Các đại biểu đề nghị các địa phương điều chỉnh một số chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp, thu ngân sách nhà nước; vốn đầu tư thực hiện chỉ tiêu về y tế; bổ sung giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp bền vững; kiểm soát ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân...

Giám đốc Sở Tài Chính Vương Thị Bẩy phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung đóng góp ý kiến bổ sung vào nội dung các văn kiện.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cũng như xây dựng văn kiện Đại hội của Đảng ủy các xã. Đồng tình với ý kiến góp ý của thành viên Tổ công tác số 1 tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu Đảng ủy các xã tiếp thu, rà soát, hoàn thiện báo cáo chính trị cho phù hợp trên tinh thần ngắn gọn, súc tích, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Cấp xã mới sau khi sắp xếp, sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có không gian mới, bộ máy mới nên tư duy cũng phải đổi mới; phải đặt ra mục tiêu cao để nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Trước hết, cần đề ra những giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị; tập trung vào các đột phá về cải cách hành chính, dịch vụ công gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân; chú trọng xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững, thực hiện mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu, Đảng ủy các xã trên địa bàn tỉnh tập trung cao độ, sớm hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Lãnh đạo xã Lâm Thao báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ và dự thảo văn kiện của Đảng ủy xã.

Lãnh đạo xã Bình Phú báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ và dự thảo văn kiện của Đảng ủy xã.

Lãnh đạo xã Phù Ninh báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ và dự thảo văn kiện của Đảng ủy xã.

Lãnh đạo xã Liên Minh báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ và dự thảo văn kiện của Đảng ủy xã.

Lê Hoàng