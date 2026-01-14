Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương làm việc với các xã Tân Lạc, Toàn Thắng, Mường Bi, Mường Hoa, Vân Sơn

Ngày 14/1, tại xã Vân Sơn, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Tân Lạc, Toàn Thắng, Mường Bi, Mường Hoa, Vân Sơn. Cùng đi có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, phương hướng năm 2026 và tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau hơn 6 tháng triển khai, các xã đã kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, ổn định hoạt động.

Lãnh đạo các xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, phương hướng năm 2026 và tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao; quốc phòng, an ninh ổn định.

Các địa phương đã nêu những khó khăn đặc thù của vùng cao như: Hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, nguồn lực hạn chế; thị trường nông sản thiếu ổn định, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. Một số cơ chế, chính sách, hướng dẫn trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư hạ tầng, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, văn hóa - xã hội chưa hoàn thiện, khó khăn trong tổ chức thực hiện; địa bàn rộng, dân cư phân tán làm gia tăng khối lượng công việc, ảnh hưởng đến chất lượng cung ứng dịch vụ công và bảo đảm an ninh, trật tự; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ...

Đại diện các xã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề: Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 17/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình cũ về xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc (Vân Sơn, Quyết Chiến, Ngổ Luông cũ) trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tạo điều kiện để xã Vân Sơn phấn đấu trở thành điểm du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng cao của tỉnh. Quan tâm bố trí nguồn lực cho các xã đầu tư hạ tầng giao thông, điện, kỹ thuật; nâng cấp hạ tầng số, trang thiết bị công nghệ thông tin; nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và nông nghiệp xanh. Bố trí, tăng cường công chức có chuyên môn phù hợp, nhất là lĩnh vực đất đai, công nghệ thông tin, y tế. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi làm việc.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các địa phương. Đồng thời, định hướng các xã cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những việc cần làm để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo, cán bộ các xã đã nỗ lực triển khai công việc, đảm bảo chính quyền mới sau sắp xếp đi vào hoạt động ngay, không gián đoạn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các xã bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm phát triển đảng viên; rà soát bộ máy cán bộ, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện tốt chương trình “bình dân học vụ số”; tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư trên địa bàn.

Cùng với đó, các xã cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng đề án du lịch cộng đồng, quản lý các di tích văn hóa. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tập trung cao độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chăm lo đời sống gia đình chính sách, người dân dịp Tết Nguyên đán 2026; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Đối với các đề xuất, kiến nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp tổng hợp chung để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, khảo sát và rà soát các kiến nghị trên tinh thần phù hợp với nguồn lực của tỉnh.

* Trong khuôn khổ chương trình, sáng cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã thăm mô hình sản xuất nông nghiệp tại Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Quyết Chiến, xóm Biệng. Đây là mô hình sản xuất nông nghiệp sạch có diện tích 22ha, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu đặc thù của xã vùng cao Vân Sơn, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Đặc biệt, Hợp tác xã đang hướng tới xây dựng thành công thương hiệu nông sản địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và đoàn công tác thăm mô hình nông nghiệp tại xóm Biệng, xã Vân Sơn.

Ðến thăm thực tế mô hình, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã động viên, thăm hỏi, khuyến khích bà con nông dân nỗ lực duy trì, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả. Ðồng chí đề nghị xã Vân Sơn cùng các cấp chính quyền cần quan tâm hỗ trợ nông dân trong phát triển các mô hình nông nghiệp hiệu quả, đặc biệt quan tâm đảm bảo nguồn cây, con giống chất lượng và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới. Tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, tạo sức bật về kinh tế cho Vân Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và đoàn công tác tặng máy vi tính cho Trường TH&THCS Quyết Chiến.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thăm và trao tặng 10 bộ máy vi tính, trị giá 160 triệu đồng cho Trường TH&THCS Quyết Chiến tại xóm Biệng.

Trường TH&THCS Quyết Chiến hiện có 9 lớp với 243 học sinh, trong đó cấp tiểu học có 5 lớp, 127 học sinh; cấp THCS có 4 lớp, 116 học sinh. Nhà trường có 24 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Năm 2021, Trường TH&THCS Quyết Chiến được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, dự kiến tháng 10/2027 đề nghị công nhận lại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả nhà trường đạt được trong những năm học qua. Chia sẻ với những khó khăn của trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp tục phát huy truyền thống “dạy tốt, học tốt”, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới theo phương châm “lấy học sinh làm trung tâm”. Bên cạnh đó, trường cần chú trọng công tác hướng nghiệp, bồi dưỡng, phát huy tối đa năng lực và phẩm chất của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tới thăm, tặng quà gia đình 2 thương binh Hà Ngọc Tuấn (xóm Bách) và Bùi Văn Quyền (xóm Lở), xã Vân Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cũng đã tới thăm, tặng quà gia đình 2 thương binh Hà Ngọc Tuấn (xóm Bách) và Bùi Văn Quyền (xóm Lở), xã Vân Sơn.

