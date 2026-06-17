Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam

Sáng 17/6, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã có buổi tiếp xã giao bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam cùng đoàn công tác gồm các tập đoàn, doanh nghiệp Thái Lan đến chào xã giao và phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác song phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya tại buổi tiếp.

Tham dự buổi tiếp có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nồng nhiệt chào mừng Đại sứ Urawadee Sriphiromya và Đoàn công tác đã đến thăm, tham dự Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”. Đồng chí khẳng định, sự kiện ý nghĩa này là kết quả cụ thể hóa từ cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa hai bên vào tháng 3/2026 vừa qua. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn quan trọng nhằm hiện thực hóa các định hướng hợp tác chiến lược đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Thái Lan xác định; thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia trên tinh thần Đối tác chiến lược toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi tiếp.

Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya phát biểu tại buổi tiếp.

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam và UBND tỉnh Phú Thọ trong công tác chuẩn bị và tổ chức Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào cuối tháng 5 vừa qua mở ra nhiều định hướng hợp tác mới và tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển thực chất, hiệu quả hơn.

Cùng với đó, đầu tháng 6 này, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul tiếp tục khẳng định quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Tại các cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo hai nước đã thống nhất tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác chiến lược “Ba kết nối”; thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, logistics, du lịch, nông nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp.

Thông tin khái quát về tiềm năng, lợi thế của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn phát triển mới sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những dư địa to lớn về hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và không gian phát triển rộng mở của địa phương.

Hiện nay, Phú Thọ đang tập trung thu hút dòng vốn đầu tư dịch chuyển vào các lĩnh vực trọng điểm, then chốt bao gồm: Đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, dịch vụ logistics, khoa học và công nghệ, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch bền vững. Đây đều là những lĩnh vực thế mạnh vượt trội mà các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế của Thái Lan đang có năng lực và kinh nghiệm dày dặn.

Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Thái Lan phát biểu, khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa thêm nhiều nhà đầu tư Thái Lan tới Phú Thọ trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương bày tỏ mong muốn bà Đại sứ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối ngoại giao dắt nhịp, giới thiệu các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực của Thái Lan đến nghiên cứu, khảo sát thực tế và triển khai các dự án thành công tại tỉnh. Đồng chí bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc, với tinh thần hợp tác cùng phát triển và sự đồng hành chặt chẽ của hai bên, chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026” sẽ mở ra một chương mới với nhiều dự án hợp tác thiết thực, đưa mối quan hệ hữu nghị song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Thái Lan phát biểu, khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa thêm nhiều nhà đầu tư Thái Lan tới Phú Thọ trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu từ phía lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam khẳng định: Phú Thọ sở hữu vị trí địa - kinh tế chiến lược đặc biệt quan trọng trong hành lang phát triển. Qua các kết quả nghiên cứu thực tế cũng như kết quả từ những cuộc làm việc trước đó, phía Thái Lan luôn xác định Phú Thọ là đối tác tiềm năng hàng đầu để ưu tiên hợp tác, đầu tư và đây chính là lý do cốt lõi để thúc đẩy tổ chức chương trình kết nối quy mô lớn lần này.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya tặng quà lưu niệm.

Đánh giá cao năng lực quản trị công của địa phương khi Phú Thọ duy trì vị thế nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước và đứng thứ 2 toàn quốc về chỉ số tiếp cận nguồn lực, bà Đại sứ tin tưởng vững chắc rằng các doanh nghiệp Thái Lan sẽ tìm thấy một môi trường đầu tư an toàn, minh bạch và tối ưu tại đây. Thực tế thành công của các doanh nghiệp Thái Lan đã và đang vận hành tại tỉnh thời gian qua là minh chứng sống động nhất.

Bà Đại sứ kỳ vọng, với tầm nhìn chiến lược, năng lực hành động và những cam kết mạnh mẽ của chính quyền, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung, cũng như giữa cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan với tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Phó Bí thư TỈnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng Đại sứ Urawadee Sriphiromya gặp gỡ, trao đổi cùng đại biểu

Trong khuôn khổ buổi tiếp, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam cùng lãnh đạo các tập đoàn kinh tế đã trực tiếp trao đổi, làm rõ hơn về các danh mục, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư mà hai bên cùng quan tâm; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa thêm nhiều nhà đầu tư Thái Lan tới Phú Thọ trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu kết luận buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định cam kết nhất quán: Tỉnh Phú Thọ sẽ luôn đồng hành, bảo đảm môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở mức cao nhất để các doanh nghiệp Thái Lan hoàn toàn yên tâm sản xuất, kinh doanh và gắn bó lâu dài. Tỉnh luôn xác định sâu sắc phương châm: "Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của Phú Thọ".

ĐINH VŨ