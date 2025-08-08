Xã Quy Đức:

Biến con giống thành sinh kế, giúp dân thoát nghèo

Sau sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Quy Đức mang theo nhiều dấu ấn của một vùng đất đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, bằng việc tập trung phát triển chăn nuôi và triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ sinh kế, xã đang dần tạo nên bước chuyển mình tích cực, giúp người dân có thêm động lực vươn lên thoát nghèo.

Từ việc đẩy mạnh phá triển chăn nuôi, người dân xã Quy Đức đang dần vượt qua khó khăn.

Hiệu quả từ những con giống đầu tiên

Xã Quy Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Yên Hòa, Trung Thành, Đoàn Kết, Đồng Ruộng (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũ). Với diện tích tự nhiên gần 147km2, dân số hơn 9.460 người, Quy Đức là xã thuần nông, xuất phát điểm kinh tế thấp. Hiện xã có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao nhất trong khu vực, chiếm tới 58,4%; trong đó, hộ nghèo 24,66%, hộ cận nghèo 33,74%. Giao thông cách trở, thiếu đất sản xuất, thiên tai thường xuyên... là những yếu tố khiến người dân gặp nhiều khó khăn. Hạ tầng kết nối vẫn là “nút thắt” lớn khi toàn xã không có tuyến quốc lộ hay tỉnh lộ đi qua. Đường nội vùng phần lớn đã xuống cấp, dễ sạt lở và chia cắt khi xảy ra mưa bão.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển chăn nuôi quy mô hộ gia đình, đặc biệt là hỗ trợ con giống cho hộ nghèo trở thành hướng đi khả thi và đầy triển vọng ở địa phương. Đồng chí Trần Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Quy Đức cho biết: Những năm qua, địa phương đã tập trung triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là chương trình giảm nghèo bền vững. Từ đó, giúp nhiều hộ dân có sinh kế, thay đổi tư duy, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Sau khi được hỗ trợ 3 con dê giống, gia đình bà Lường Thị Pồn đã từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Điển hình như xóm Kìa, một trong những khu vực có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất xã. Nhờ chương trình hỗ trợ con giống, nhiều gia đình ở đây đã dần thoát nghèo. Đồng chí Hà Văn Thức, Trưởng xóm Kìa chia sẻ: Trước đây, nhiều hộ trong xóm chỉ biết sống dựa vào rừng hoặc vài trăm mét ruộng cấy lúa. Sau khi được hỗ trợ dê, bò giống, họ đã có sinh kế để gây dựng kinh tế gia đình. Gia đình bà Lường Thị Pồn là một ví dụ. Năm 2023, bà được cấp 3 con dê sinh sản. Đến nay, đàn dê đã phát triển ổn định, giúp bà có thu nhập và tự chủ cuộc sống.

Không chỉ ở xóm Kìa, nhiều hộ dân ở các xóm trong toàn xã sau khi được hỗ trợ con giống đã từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Như gia đình chị Lò Thị Tằm ở xóm Lọng vốn không có đất, không có sức lao động và không có vốn, từng nhiều năm phải sống dựa vào khai thác lâm sản phụ và canh tác trên mảnh ruộng nhỏ. Sau trận thiên tai, đất ruộng bị vùi lấp khiến gia đình chị lâm vào bế tắc. Từ chương trình hỗ trợ, năm 2023, gia đình chị được nhận một con trâu sinh sản. Sau gần hai năm, trâu mẹ đã sinh hai lứa, giúp gia đình chị thoát khỏi diện hộ nghèo của xã.

Đầu năm 2024, từ nguồn lực được phân bổ, nhiều hộ khác như anh Xa Văn Đức ở xóm Cang, chị Hà Thị Quyết ở xóm Lăm... được hỗ trợ 3 con dê sinh sản. Sau hơn một năm, các hộ đã phát triển thành đàn dê từ 6 - 8 con, tạo sinh kế bền vững. Chị Hà Thị Quyết xúc động chia sẻ: chúng tôi rất biết ơn Nhà nước. Không chỉ được hỗ trợ con giống, chúng tôi còn được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh. Đó là nền tảng để chúng tôi tiếp tục nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Triển khai đồng bộ, phù hợp thực tiễn

Để đạt kết quả trên, chính quyền xã Quy Đức đã chủ động rà soát nhu cầu thực tế, đánh giá điều kiện từng hộ, từng xóm để lựa chọn mô hình hỗ trợ phù hợp. Đặc biệt ưu tiên các hộ nghèo, cận nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn. Theo đó, trong năm 2023, bốn xã cũ trước sáp nhập đã hỗ trợ trên 30 con trâu sinh sản cho hơn 30 hộ dân/xã và 200 con dê sinh sản cho 100 hộ nghèo/xã.

Từ hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều gia đình ở xóm Kìa đã từng bước vượt qua khó khăn bằng mô hình chăn nuôi.

Đến nay, sau 2 năm, phần lớn các hộ đều phát triển tốt đàn vật nuôi. Tiếp nối kết quả khả quan, năm 2024 các xã tiếp tục đề xuất các chương trình bổ sung hàng trăm con bò, dê sinh sản để mở rộng mô hình. Không chỉ dừng lại ở việc trao con giống, địa phương còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn cách chăm sóc, phòng chống dịch bệnh. Nhờ vậy, nhiều hộ dân không chỉ thoát nghèo mà còn có tư duy mới, mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi kết hợp thương phẩm, tạo tiền đề phát triển kinh tế lâu dài. Một số hộ như anh Xa Văn Đức, anh Lò Văn Huynh, anh Xa Văn La xóm Cang, chị Hà Thị Quyết hay anh Lường Văn Vang... đều từ những hộ nghèo, sau khi nhận hỗ trợ đã vươn lên thành hộ trung bình.

Sau quá trình triển khai các mô hình chăn nuôi, gia đình ông Lường Văn Trình ở xóm Kìa đã mở rộng mô hình trồng ngô làm thức ăn cho trâu, bò, dê đem lại hiệu quả cao.

Điều đáng mừng là các mô hình hỗ trợ không chỉ mang lại giá trị vật chất, mà còn giúp người dân thay đổi nhận thức. Nhiều hộ trước kia còn tâm lý trông chờ, ỷ lại nay đã tích cực học hỏi, tự lực phát triển kinh tế. “Từ chỗ chỉ biết đợi chờ sự hỗ trợ, nay nhiều hộ đã mạnh dạn vay thêm vốn, mở rộng quy mô chăn nuôi” - đồng chí Trần Đức Anh nhấn mạnh.

Bằng những nỗ lực đồng bộ, xã Quy Đức đang dần vượt qua khó khăn, biến những con giống hỗ trợ thành nguồn sinh kế bền vững. Đó không chỉ là sự chuyển mình về kinh tế mà còn là sự thay đổi về tư duy, là nền tảng để người dân vững bước trên hành trình thoát nghèo.

Mạnh Hùng