Binh chủng Công binh thông báo vận hành phà quân sự từ 6 giờ 30 sáng nay

{title}
{publish}
{head}
Sáng 13/7, thông tin nhanh từ Phòng Tuyên huấn - Binh chủng Công binh cho biết, hiện tại lưu tốc dòng chảy sông Hồng đã giảm xuống dưới 3m/s, đủ điều kiện vận hành phà quân sự.
Phà quân sự sẽ hoạt động từ 6 giờ đến 20 giờ hằng ngày
Trên cơ sở đảm bảo các điều kiện khí hậu thủy văn để sử dụng phà quân sự, Lữ đoàn 249 – Binh chủng Công binh đã nhanh chóng triển khai lực lượng để vận hành phà quân sự phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân ngay trong sáng nay (bắt đầu từ 6 giờ 30 phút đến 20 giờ).
Từ ngày mai 14/7, phà quân sự hoạt động từ 6 giờ đến 20 giờ. Sau 20 giờ, lực lượng chức năng sẽ dừng vận hành để kiểm tra và bảo dưỡng.
Trường Quân
baophutho.vn Ngày 11/8, Tổ Công tác rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc; xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi...
baophutho.vn Sáng 11/8, đồng chí Quách Tất Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị công tác bàn giao chủ đầu tư các dự án trên địa bàn...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 17h50’ ngày 10/8, Công an xã Mai Châu nhận được tin báo về việc một du khách nước ngoài gặp nạn...
baophutho.vn Ngày 10/8 tại phường Vĩnh Phúc, nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc đã tổ chức khai trương showroom ô tô BYD EV Vĩnh Phúc. Tới dự có...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 19h50’ hôm nay (9/8/2025), các lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Sáng 9/8, Đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ; kiểm...
baophutho.vn "Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên hạng đặc biệt, ngành y tế ngày càng phát triển xứng tầm với vị thế mới của tỉnh Phú Thọ" là yêu cầu của...
baophutho.vn Bước vào mùa mưa bão, chính quyền, nhân dân và những người tham gia giao thông trên tuyến đường 435 thuộc địa bàn các xã Thung Nai, Mường Hoa...
baophutho.vn Ngày 12/7, nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về khu vực cầu Phong Châu với lưu tốc lớn, kèm theo rác, Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh tạm...
baophutho.vn Ngày 11/7, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm và làm việc tại xã Minh Đài và xã Xuân Đài để nghe các xã...
baophutho.vn Chiều 10/7, trên mạng xã hội facebook “Sơn La 24h” xuất hiện bài viết (không có hình ảnh đi kèm) “Phú Thọ: Thái độ lạnh lùng của Bí thư xã...