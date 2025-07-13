Binh chủng Công binh thông báo vận hành phà quân sự từ 6 giờ 30 sáng nay

Sáng 13/7, thông tin nhanh từ Phòng Tuyên huấn - Binh chủng Công binh cho biết, hiện tại lưu tốc dòng chảy sông Hồng đã giảm xuống dưới 3m/s, đủ điều kiện vận hành phà quân sự.

Phà quân sự sẽ hoạt động từ 6 giờ đến 20 giờ hằng ngày

Trên cơ sở đảm bảo các điều kiện khí hậu thủy văn để sử dụng phà quân sự, Lữ đoàn 249 – Binh chủng Công binh đã nhanh chóng triển khai lực lượng để vận hành phà quân sự phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân ngay trong sáng nay (bắt đầu từ 6 giờ 30 phút đến 20 giờ).

Từ ngày mai 14/7, phà quân sự hoạt động từ 6 giờ đến 20 giờ. Sau 20 giờ, lực lượng chức năng sẽ dừng vận hành để kiểm tra và bảo dưỡng.

Trường Quân