“Bình dân hóa AI”

Nếu trước đây, trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là công nghệ khó tiếp cận, thì nay đã hiện diện khắp nơi chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hay chiếc máy tính bảng. “Bình dân hóa AI” không chỉ là xu hướng công nghệ mà là hành trình đưa tri thức, tiện ích và cơ hội số đến với mọi người.

Chợ phiên Đông Lai ở xã Tân Lạc những ngày tháng 10 tấp nập hơn bình thường. Trong khuôn viên chợ, UBND xã Tân Lạc tổ chức “Phiên chợ kết nối số”, giúp người dân tiếp cận với công nghệ. Tại đây, các doanh nghiệp, đơn vị viễn thông và ngân hàng hỗ trợ người dân thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thông tin và đặc biệt là cài đặt các ứng dụng tiện ích trên điện thoại thông minh.

Có mặt tại phiên chợ từ khá sớm, cô giáo Bùi Thị Dư, Trường TH&THCS Đông Lai đặc biệt ấn tượng với gian hàng của ngành Giáo dục giới thiệu các loại máy tính bảng, laptop phục vụ giảng dạy và học tập. Tại gian hàng còn giới thiệu các phần mềm bổ ích giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn sư phạm. Cô Dư cho biết: "Việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy là hạn chế đối với giáo viên có tuổi như tôi. Tại phiên chợ này, nghe các bạn trẻ giới thiệu, thao tác trên máy tính bảng và điện thoại thông minh một số ứng dụng giúp ích cho việc soạn giáo án điện tử, làm slide bài giảng trình chiếu khá thuận lợi chỉ bằng các câu lệnh, tôi thấy rất dễ hiểu, dễ áp dụng".

Còn tại xã Lương Sơn, UBND xã đã xây dựng mô hình “Làng chuyển đổi số” tại xóm Đồng Tiến và tiểu khu Mỏ. Ngay trong ngày ra mắt mô hình, UBND xã phối hợp với doanh nghiệp tặng 2 bộ máy tính cho ban công tác mặt trận 2 khu dân cư, góp phần đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi số.

Giáo viên các trường học trên địa bàn xã Tân Lạc trải nghiệm phần mềm hỗ trợ giảng dạy tại “Phiên chợ kết nối số”.

Đồng chí Nguyễn Thị Tiến - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Lương Sơn cho biết: Mô hình “Làng chuyển đổi số” là bước đi cụ thể của xã trong việc đưa công nghệ và trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với đời sống người dân. Thông qua các hoạt động như hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tích hợp sổ sức khỏe điện tử hay tập huấn kỹ năng sản xuất các video quảng cáo, livestream quảng bá nông sản, người dân từng bước làm quen với công nghệ số, biến những thao tác tưởng chừng phức tạp thành công cụ quen thuộc phục vụ cuộc sống hằng ngày.

Không chỉ trong lĩnh vực giáo dục hay thương mại, hiện nay, việc ứng dụng AI đang mang lại những thay đổi rõ rệt trong công tác hành chính và hoạt động phong trào ở cơ sở. Nhiều cán bộ, công chức chủ động khai thác các công cụ hỗ trợ bằng AI để tra cứu văn bản, soạn thảo, tổng hợp báo cáo hay hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Nhờ đó, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn, độ chính xác tăng lên, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lạc cho biết: Với hơn 1 nghìn nhiệm vụ hành chính từ cấp tỉnh chuyển về cấp xã thực hiện, trong đó có nhiều nhiệm vụ đòi hỏi những bộ thủ tục hành chính phức tạp, vì vậy, sau khi được tập huấn, xã đã chỉ đạo cán bộ, công chức đẩy mạnh việc sử dụng công cụ AI để tra cứu thông tin, soạn thảo và tổng hợp văn bản. Điều này góp phần giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các thủ tục hành chính.

Hiện nay, đoàn viên thanh niên là lực lượng nhanh nhạy tiếp cận và ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương. Nhiều bạn trẻ đã sử dụng các nền tảng AI để thiết kế ấn phẩm truyền thông, dựng video giới thiệu danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa, đặc sản quê hương... Qua đó, hình ảnh vùng đất, con người quê hương được lan tỏa sinh động hơn, thu hút du khách và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng.

Toàn tỉnh hiện có 57 tổ chức khoa học và công nghệ, 24 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 6 doanh nghiệp công nghệ cao, 10 trường đại học, cao đẳng và 20 viện, trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm, thử nghiệm được hỗ trợ đầu tư, ứng dụng công nghệ. Đối với hạ tầng công nghệ, Phú Thọ có hơn 10.200 trạm BTS phủ sóng 3G, 4G, đạt tỷ lệ 100%, phát sóng thương mại 170 trạm 5G. Tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh đạt 89%, internet băng thông rộng di động và cố định phủ rộng toàn tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng giúp chuyển đổi số và ứng dụng mạnh mẽ AI trong đời sống.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Nam - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, trí tuệ nhân tạo là xu thế tất yếu để bước vào kỷ nguyên số. Để đưa AI đến gần hơn với người dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường tập huấn, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức kỹ năng sử dụng và khai thác hiệu quả các công cụ AI trong quá trình xử lý công việc, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng phục vụ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để người dân hiểu rõ lợi ích và tính ứng dụng rộng rãi của AI, từ đó hình thành thói quen sử dụng công nghệ một cách chủ động, thông minh. Đặc biệt, hệ thống giáo dục trong tỉnh có những giải pháp từng bước đưa kiến thức về AI vào chương trình giảng dạy, giúp học sinh, sinh viên sớm tiếp cận và làm quen với công nghệ mới.

Đinh Hòa