Bình yên Tân Mai

Những ngày cuối tháng 8, men theo con đường quanh hồ Hoà Bình, Tân Mai hiện ra bình lặng giữa đại ngàn. Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Sơn Thuỷ và Tân Thành, ngay từ những ngày đầu, Tân Mai phải đối mặt với những thử thách về an ninh trật tự: địa bàn rộng, giao thông chia cắt, dân cư phân tán. Song, sau 2 tháng vận hành, xã đã không để tội phạm len lỏi, để sự ổn định xã hội trở thành thước đo giá trị của một chính quyền gần dân, một lực lượng công an tận tụy.

Công an xã Tân Mai cùng dân quân và người dân hỗ trợ di dời tài sản ra khỏi vùng sạt lở trong đợt mưa bão số 5

Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, lực lượng Công an xã Tân Mai đã thể hiện sự chủ động, quyết liệt. Dù phải làm việc trong trụ sở tạm ở chân núi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, 29 cán bộ, chiến sĩ vẫn nhanh chóng ổn định tổ chức và xuống cơ sở nắm tình hình. Trong 2 tháng, công an xã đã tổ chức hàng trăm cuộc tuần tra vũ trang, kiểm soát các điểm trọng yếu, kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm. Nhờ đó, không có vụ việc hình sự, ma túy nào phát sinh; an ninh nông thôn ổn định, không hình thành “điểm nóng”.

Không chỉ dừng ở nhiệm vụ giữ gìn trật tự, công an xã còn đặt trọng tâm vào phục vụ Nhân dân. Hai tháng sau sáp nhập, đơn vị đã giải quyết hàng nghìn hồ sơ hành chính các loại, từ đăng ký cư trú, lưu trú đến xác nhận tạm trú, với tinh thần nhanh gọn, đúng pháp luật. Người dân không phải chờ đợi, không còn cảnh đi lại nhiều lần. Mỗi thủ tục được giải quyết thỏa đáng đã góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và Nhân dân sau sáp nhập.

Tân Mai nằm ven hồ, đường sá quanh co, mùa mưa lũ lại thường xuyên sạt lở. Cuối tháng 8, khi bão số 5 đổ bộ, công an xã cùng dân quân căng mình trực 24/24h ở các điểm ngập tràn, vừa phân luồng phương tiện, vừa kịp thời di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. “Mưa ở miền núi đáng sợ lắm! Những đêm mưa do ảnh hưởng của bão, thấy công an xã túc trực không rời ở đoạn ngập, bà con chúng tôi ấm lòng lắm, nỗi lo cũng vơi đi nhiều” - ông Bùi Văn Đông, xóm Suối Lốn chia sẻ.

Song song với đó, công tác tuyên truyền pháp luật được đẩy mạnh: Ngay tại xóm Nọt, lực lượng công an phổ biến Luật Giao thông cho thanh thiếu niên, vận động giao nộp 2 pô xe độ chế ngay tại chỗ. Những hành động nhỏ nhưng thiết thực ấy đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, giảm nguy cơ tai nạn.

Cán bộ Công an xã Tân Mai gắn bó, hòa mình trong đời sống cộng đồng, vun đắp niềm tin và sự gắn kết với bà con địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Hoàng Đức Minh cho biết: Điểm nhấn đặc biệt trong bức tranh bình yên Tân Mai là vai trò của người đứng đầu - Trưởng Công an xã Vì Văn Đài. Trước khi về nhận nhiệm vụ ở đây, anh đã dày dạn qua nhiều trận tuyến cam go: trực tiếp chỉ huy phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 2.000 viên ma túy tổng hợp; điều tra nhanh gọn vụ cướp giật nghiêm trọng từng gây hoang mang ở Mai Châu (cũ); vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú sau nhiều năm lẩn trốn...

Kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh kiên định cùng phong cách làm việc sát dân giúp người chỉ huy này trở thành điểm tựa tin cậy, hun đúc tinh thần cho tập thể Công an xã Tân Mai vững vàng nơi địa bàn mới sáp nhập. Nhờ sự chủ động của công an, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và tinh thần cảnh giác của Nhân dân, Tân Mai sau hai tháng đã giữ vững sự bình yên: không phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

Giữ vững sự ổn định ngay từ những ngày đầu sau sáp nhập, Tân Mai đang chứng minh một chân lý: ở đâu có niềm tin và trách nhiệm, ở đó có bình yên. Và chính sự bình yên ấy sẽ là nền tảng vững chắc để vùng đất ven hồ này vươn lên phát triển, mang lại cuộc sống no ấm, an toàn cho đồng bào miền núi.

Nguyễn Yến