BLACKPINK sẽ rời YG sau chuyến lưu diễn thế giới?

Khi chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BLACKPINK đang dần khép lại, làn sóng đồn đoán về việc gia hạn hợp đồng nhóm với YG Entertainment lại nổ ra.

Ảnh: YG

Một tài khoản tin tức Kpop trên nền tảng X (trước đây là Twitter) đã đăng tải thông tin gây xôn xao: “BLACKPINK sẽ không gia hạn hợp đồng với YG Entertainment sau khi kết thúc chuyến lưu diễn”. Tuy nhiên, bài viết này không dẫn nguồn chính thức cũng như không cung cấp bất kỳ bằng chứng xác thực nào.

Chỉ trong thời gian ngắn, thông tin nhanh chóng lan truyền và gây chia rẽ trong cộng đồng fan. Nhiều người cho rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt, xuất phát từ nguồn tin không đáng tin cậy. Ngược lại, một bộ phận khán giả bày tỏ tâm trạng hoang mang. Một số người thất vọng vì YG Entertainment chưa đầu tư xứng đáng vào nhóm, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các thành viên nếu họ lựa chọn đầu quân cho công ty quản lý khác. Trái lại, cũng có ý kiến lo ngại rằng sự thay đổi này có thể khiến việc cả bốn thành viên cùng đứng trên sân khấu trở nên khó khăn hơn.

Bài đăng nói trên đã đạt gần 500.000 lượt xem, nhưng cho đến nay, cả YG Entertainment lẫn BLACKPINK vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Trong bối cảnh việc gia hạn hợp đồng luôn là giai đoạn nhạy cảm và căng thẳng bậc nhất của ngành công nghiệp âm nhạc Kpop, giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đều đang dõi theo động thái tiếp theo của YG, để xem liệu công ty có sớm lên tiếng làm rõ tin đồn hay không.

Theo kế hoạch, BLACKPINK dự kiến sẽ phát hành album mới vào tháng 11. Hiện nhóm và đội ngũ sản xuất đang nỗ lực hoàn thiện sản phẩm, với mục tiêu mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm âm nhạc mới trong thời gian sớm nhất.

