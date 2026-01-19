Bộ CHQS tỉnh triển khai công tác tự vệ năm 2026

Chiều 19/1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ tự vệ năm 2026 và tổng kết công tác tự vệ; giáo dục quốc phòng và an ninh cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ CHQS tỉnh năm 2025.

Thượng tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 297 cơ sở tự vệ với 6.796 đồng chí, trong đó, có 93 đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ CHQS tỉnh quản lý với 2.581 đồng chí.

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị tự vệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, kịp thời tham mưu với lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quốc phòng, quân sự.

Từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng tự vệ với lực lượng dân quân xã, phường nơi đứng chân của sở, ban, ngành trong công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác bảo vệ mục tiêu, bảo vệ sự kiện chính trị quan trọng theo quy chế, kế hoạch của đơn vị.

Đối với công tác huấn luyện, Ban CHQS, đơn vị tự vệ các cơ quan chủ động tham mưu với cấp trên triển khai hiệu quả kế hoạch huấn luyện năm của Bộ CHQS tỉnh. Quá trình huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ tự vệ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tự giác nghiên cứu, nắm chắc nội dung, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế huấn luyện.

Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động đầu tư mua sắm, trang bị công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm cho hoạt động của lực lượng tự vệ tại chỗ. Quan tâm chu đáo đến chế độ, chính sách cho lực lượng tự vệ khi tham gia thực hiện nhiệm vụ nhằm động viên kịp thời tinh thần cán bộ, chiến sĩ tự vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao danh hiệu đơn vị tiên tiến tặng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2025.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao danh hiệu đơn vị tiên tiến tặng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn về công tác xây dựng văn kiện, kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ tỉnh (kế hoạch B) cho các sở, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội cũng như công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 được khen thưởng tại hội nghị.

Lê Minh