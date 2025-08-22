Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ năm học 2025 – 2026

Chiều ngày 22/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố tổng kết năm học 2024 – 2025; triển khai nhiệm vụ năm học 2025 – 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Thành Long - Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Phú Thọ

Năm học 2024 - 2025, ngành Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được Trung ương giao. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu trình Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo; Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi; Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; triển khai hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy. Chất lượng giáo dục và đào tạo các cấp học mầm non, phổ thông tiếp tục được nâng cao. Công tác phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục THCS và xoá mù chữ tiếp tục được các địa phương quan tâm. Đến tháng 6/2025, nhiều tỉnh, thành phố đã được công nhận đạt phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và xóa mù chữ ở mức cao hơn. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ với đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12 trên phạm vi cả nước, hoàn thành chương trình đổi mới sách giáo khoa. Tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (kỳ thi đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018) bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khái quát kết quả đạt được của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2024 – 2025 với 36 từ: “Thể chế hoàn thiện, bộ máy tinh gọn, chất lượng nâng cao, kỳ thi chuyên nghiệp, giáo viên nâng tầm, hội nhập mở rộng, cơ sở khang trang, khoa học phát triển, tài năng nở sớm”. Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế ngành cần khắc phục và yêu cầu các cấp, các ngành thời gian tới quán triệt tinh thần phát triển giáo dục đào tạo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; chuyển trạng thái trang bị kiến thức sang trạng thái phát triển năng lực toàn diện của người học.

Đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận giáo dục hướng đến mọi người dân, nhất là đối tượng yếu thế phải được tiếp cận giáo dục. Xây dựng chương trình, giáo trình tiến tiến, hiện đại, học đi đôi với hành; thầy cô phải là động lực truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên; gia đình, nhà trường, xã hội là bệ đỡ, điểm tựa, nền tảng phát triển giáo dục; không để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô. Chỉ rõ 10 nhóm nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các bộ, ngành tham mưu Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục đào tạo. Xây dựng đội ngũ nhà giáo có năng lực chuyên môn; ưu tiên phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Rà soát quy hoạch mạng lưới giáo dục. Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành phối hợp tổ chức thành công Lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026 trực tuyến toàn quốc đến cấp xã.

Hương Giang