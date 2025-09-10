Bộ phim “riêng tư” nhất của Angelina Jolie ra mắt khán giả

Couture - phim mới nhất của Angelina Jolie đã được giới thiệu ở Liên hoan phim Toronto. Đây cũng là tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt đối với ngôi sao điện ảnh.

Angelina Jolie trong phim Couture (Ảnh: Pathé)

Angelina Jolie vào vai Maxine, một đạo diễn phim kinh dị độc lập người Mỹ. Phim mang bối cảnh trình diễn bộ sưu tập mới ở Tuần lễ Thời trang Paris. Đáng chú ý trong nội dung có chi tiết nhân vật Maxine khi phải cân bằng giữa công việc, thiên chức làm mẹ và làm thủ tục ly hôn thì phát hiện mình mắc một dạng ung thư vú ác tính.

"Tôi cảm thấy đây là một bộ phim rất riêng tư", Angelina Jolie nói với tờ Variety trước buổi ra mắt Couture tại Liên hoan phim Toronto (TIFF). "Nó riêng tư đến nỗi trong suy nghĩ của tôi, đây có lẽ là tác phẩm duy nhất không mang lại cảm giác như một bộ phim". Mặc dù Couture không phải là thể loại tài liệu hay tiểu sử, bộ phim vẫn phản ánh hành trình sức khỏe của chính Angelina Jolie. Năm 2013, nữ diễn viên tiết lộ trong một bài viết trên tờ New York Times rằng cô đã phẫu thuật cắt bỏ hai bên vũ để phòng ngừa vì mang gen BRCA1 - một gen làm tăng mạnh nguy cơ mắc ung thư vú và/hoặc ung thư buồng trứng. Mẹ của Angelina Jolie qua đời vì ung thư buồng trứng khi mới 56 tuổi. Cô cũng mất bà ngoại vì căn bệnh này.

Cảnh phim Couture (Ảnh: TIFF)

Đạo diễn Alice Winocour cho biết đã nghĩ đến Angelina Jolie khi viết kịch bản. “Tôi biết cô ấy có liên quan đến câu chuyện,” Winocour nói. "Tôi đã muốn làm việc với cô ấy từ lâu, và tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi khắc họa sự mong manh của cô ấy và hình ảnh người phụ nữ đằng sau biểu tượng nổi tiếng đó. Điều tôi yêu thích ở Angelina Jolie đó là cô ấy thuộc hệ thống Hollywood nhưng đồng thời cũng là một kiểu người nổi loạn, chống lại quyền lực".

Trong một trong những cảnh xúc động nhất của phim, nhân vật Maxine được thông báo rằng cô không chỉ bị ung thư mà bác sĩ còn khuyên cô nên phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên vú vì căn bệnh đã quá nặng.

“Tất nhiên, nó sẽ gợi lên nhiều chuyện riêng tư,” Angelina Jolie nói nhưng cô đồng thời cho rằng những bộ phim có sức nặng nhất lại đề cập đến những gì gần gũi nhất. "Có điều gì đó khá an ủi khi có những cuộc trò chuyện thực sự và những cảm xúc chân thành với một cộng đồng chung. Nó cũng giúp xoa dịu phần nào nỗi đau, bởi vì bạn có thể nhìn vào những gương mặt khác của những người trên phim trường, bởi vì cứ ba người thì có một người mắc bệnh ung thư. Và hầu hết mọi người đều từng ở trong phòng bệnh với người mình yêu. Ai trên phim trường cũng từng mất đi người mình yêu", nữ diễn viên chia sẻ.

“Bạn nhận ra rằng cuộc sống thật mong manh, thời gian thì trôi qua thật nhanh. Có những người ra đi mà chúng ta không thể tưởng tượng được thế giới này có thể tồn tại nếu thiếu họ. Đó không phải là một trải nghiệm đơn lẻ”, Angelina Jolie nói tiếp. “Thật khó để không cảm thấy gần gũi với đoàn làm phim và các diễn viên khác trong một tác phẩm như thế này”.

Angelina Jolie cũng kể rằng đã tìm thấy sự an ủi khi đeo một trong những chiếc vòng cổ của mẹ trong phim. Cô còn học tiếng Pháp (vì mẹ cô là người Pháp), thực sự đắm chìm vào vai diễn, dành hết tâm huyết cho bộ phim.

Angelina Jolie thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Liên hoan phim Toronto (Ảnh: AFP)

Những nỗ lực của nhân vật Maxine để tiếp tục sống và làm việc sau khi biết mình mắc ung thư đã thực sự lay động Angelina Jolie. “Chúng ta không biết làm thế nào để sống sót qua căn bệnh này, làm thế nào để tồn tại, làm thế nào để không bị định nghĩa bởi nó”, cô nói, “Nhưng cũng có một sức sống mãnh liệt đến khi bạn quyết định đối mặt với nó và tiến về phía trước – dù cuộc sống có dài bao lâu, bởi vì không ai trong chúng ta có thể sống mãi mãi”.

Couture cũng đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu nổi tiếng Chanel cho phép quay một bộ phim hư cấu tại phòng trưng bày và xưởng may của hãng ở Paris.

“Họ cho tôi vào hậu trường của tất cả các buổi trình diễn, để gặp gỡ những người thợ may trong xưởng may”, đạo diễn Alice Winocour nói. “Trong hầu hết các bộ phim thời trang, thường là từ góc nhìn của một giám đốc nghệ thuật, mà phần lớn là nam giới. Tôi nghĩ thật thú vị khi có góc nhìn của cả phụ nữ lẫn những người thuộc tầng lớp lao động”.

Anyier Anei (bìa phải) trong một cảnh phim (Ảnh: Carole Bethuel)

Với tư cách người mẫu, Anyier Anei - một trong những người đảm nhận vai chính của phim Couture cùng với Angelina Jolie - từng trình diễn cho Chanel, Dior, Fendi, Versace, Saint Laurent và Gucci, đồng thời xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của Balmain và Rhode. “Khi nhắc đến thời trang, bạn nghĩ ngay đến tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, nhưng chính những con người ở phía sau, những người chắp nối những đường kim mũi chỉ, và những người làm việc hậu trường mới tạo nên bản chất thực sự của thời trang”, người mẫu kiêm diễn viên trẻ nói, “Đó chính là nền tảng của thời trang đích thực”.

Couture đã có màn ra mắt tại TIFF trong đó diện mạo, phong cách của Angelina Jolie nhận được nhiều sự khen ngợi. Tuy nhiên, về chất lượng nội dung Couture còn nhiều hạn chế dù ý tưởng hấp dẫn, thú vị.

