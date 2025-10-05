Bộ truyện tranh trinh thám tâm lý Nhật Bản nổi tiếng ra mắt độc giả Việt Nam

Từng giành Giải xuất sắc hạng mục manga tại Liên hoan Nghệ thuật truyền thông Nhật Bản 1997, chiến thắng hạng mục Chung tại Giải Manga Shogakukan 2001 và Giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải thưởng Văn hóa Tezuka Osamu lần thứ 3..., Monster (phiên bản Deluxe) đã chính thức “lên kệ” tại Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ ra mắt tác phẩm Monster tại trụ sở Nhà xuất bản Kim Đồng (Hà Nội) sáng 5/10.

Ngay từ khi ra đời, Monster đã đưa độc giả Việt Nam cũng như toàn thế giới bước vào hành trình đầy căng thẳng của một bác sĩ xuất chúng, khi niềm tin vào giá trị bình đẳng của sự sống vô tình kéo anh vào vòng xoáy định mệnh.

Bản gốc Monster Deluxe Edition cùng nhiều phần quà hấp dẫn dành riêng cho độc giả Việt Nam tại buổi lễ.

Không đơn thuần là câu chuyện truy đuổi một “Quái vật” bí ẩn, Monster mở ra bức tranh sâu rộng về tâm lý con người, nơi những lý tưởng khác biệt, những lựa chọn trái ngược cùng khao khát xây dựng một cuộc sống tốt đẹp lại dẫn đến những hệ quả không ngờ. Mỗi nhân vật xuất hiện đều mang trong mình bóng tối và ánh sáng, vừa tạo nên xung đột, vừa phản chiếu câu hỏi: “Công lý và hạnh phúc thật sự nằm ở đâu?”.

Anh Đặng Cao Cường, Trưởng Ban biên tập truyện tranh Nhà xuất bản Kim Đồng, giới thiệu sơ lược về bộ truyện.

Không chỉ đặc biệt bởi sự khó đoán trên hành trình khám phá sự thật, kiệt tác của họa sĩ Nhật Bản Naoki Urasawa còn cuốn hút bởi chiều sâu nhân văn, nơi ranh giới giữa đúng-sai, thiện-ác mong manh đến nghẹt thở.

Một hành trình để nhận ra rằng điều làm nên thế giới này không phải là sự phân định lạnh lùng, mà chính là “tình người”, là sợi dây kết nối con người với nhau giữa muôn vàn lựa chọn...

Chị Liên Vũ, dịch giả Monster phiên bản hoàn chỉnh, chia sẻ về quá trình mang bộ truyện đến với độc giả Việt Nam.

Sau quá trình dài thương thảo bản quyền và chuẩn bị các công đoạn xoay quanh bộ sách, Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ chính thức ra mắt bộ truyện Monster (Deluxe Edition) của Monster vào ngày 6/10/2025.

Một độc giả chìm đắm vào những trang truyện Monster tại buổi ra mắt.

Tuy nhiên, trong buổi ra mắt kiệt tác này do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức vào sáng 5/10 tại Hà Nội, hàng trăm bạn trẻ đã có cơ hội mua sớm tập đầu tiên của bộ truyện, sở hữu những tấm poster khổ lớn 60x80cm cùng nhiều phần quà hấp dẫn liên quan, đồng thời tham gia giao lưu với nhiều nhân vật như Admon Hội thích truyện trinh thám Nam Đỗ, Admin Gác Manga Phạm Tiến Đạt...

Đông đảo độc giả hâm mộ Monster có mặt tại buổi lễ, tham gia các mini game giành những phần thưởng giới hạn đặc biệt.

Tập 1 của Monster phiên bản đầy đủ có giá niêm yết là 125 nghìn đồng trên trang chủ của Nhà xuất bản Kim Đồng. Đối tượng mà “đứa con tinh thần” của họa sĩ Naoki Urasawa hướng tới là độc giả tuổi trưởng thành (trên 18 tuổi).

Nguồn nhandan.vn