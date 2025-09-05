Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026

Sáng nay 5/9, cùng với học sinh cả nước, gần 1 triệu học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tưng bừng bước vào năm học mới 2025 - 2026. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tới dự, tặng hoa chúc mừng thầy và trò các nhà trường.

Tại Trường THCS Vĩnh Tường, xã Vĩnh Tường

Sáng 5/9, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chung vui với thầy và trò Trường THCS Vĩnh Tường, xã Vĩnh Tường trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Cùng dự có đồng chí Hà Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Tường; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo xã Vĩnh Tường và hơn 900 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Đồng chí Hà Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Tường tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Với bề dày truyền thống 50 xây dựng và phát triển, Trường THCS Vĩnh Tường đã có bước phát triển toàn diện qua từng năm học, trở thành điểm sáng bậc THCS của ngành Giáo dục Vĩnh Phúc. Hằng năm, nhà trường có trên 98% học sinh đạt hạnh kiểm tốt, trên 80% học sinh đạt học lực giỏi, chất lượng giáo dục mũi nhọn và chất lượng thi vào lớp 10 THPT luôn dẫn đầu tỉnh, là chiếc nôi tạo nguồn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế cho Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Đồng chí Bùi Bình Thi – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm cơ sở vật chất phòng học của nhà trường

Năm học 2024-2025, trường có 99,88% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình, không có học sinh vi phạm tai tệ nạn xã hội; 86,75% xếp loại học lực tốt, trong đó có 22 em xếp loại xuất sắc; xếp loại Khá đạt 13,25%; không có học sinh xếp loại học lực trung bình. Kết quả thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, Đoàn HSG Vĩnh Tường có tỉ lệ đạt giải cao Nhất tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), chất lượng giải xếp thứ Nhì toàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) với 6 giải Nhất, 29 giải Nhì, 61 giải Ba, 48 giải khuyến khích; tỷ lệ đạt giải đạt 82,3%.

Năm học 2025-2026, toàn trường có 24 lớp với 900 học sinh, trong đó có 6 lớp 6 với 240 học sinh; và hơn 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% đạt chuẩn trở lên. Nhà trường phấn đấu đạt Trường tiên tiến xuất sắc.

Quang cảnh khối lớp 6 tại buổi lễ khai giảng

Năm học này, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, thực hiện thường xuyên và hiệu quả các phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học tích cực, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, và kiểm tra đánh giá theo phẩm chất năng lực người học. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũcán bộ, giáo viên; đẩy mạnh việc đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Tập trung nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn. Chú trọng phát triển dạy học ngoại ngữ, tin học; rèn luyện kỹ năng sống, tổ chức nhiều các hoạt động ngoại khóa bổ ích. Xây dựng trường THCS Vĩnh Tường là trường trọng điểm chất lượng cao giáo dục toàn diện của xã và của tỉnh theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, đáp ứng nhu cầu dạy và học theo hướng hiện đại.

Xuân Hùng

Tại Trường Tiểu học và THCS Thành Lập, xã Liên Sơn

Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 và Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục tại Trường Tiểu học và THCS Thành Lập, xã Liên Sơn.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải và lãnh đạo các sở, ngành tặng quà học sinh vượt khó học tốt của trường

Trường Tiểu học và THCS Thành Lập nằm ở trung tâm xã Liên Sơn. Những năm gần đây, chất lượng giáo dục của nhà trường đã có nhiều khởi sắc, năm học 2024 – 2025, nhà trường có 42 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 2 học sinh cấp Tiểu học tham gia Sân chơi kỹ năng sống vòng cấp toàn quốc đoạt 02 giải Khuyến khích, 1 học sinh cấp THCS tham gia đội tuyển Bóng đá học sinh cấp THCS tỉnh Hòa Bình (cũ) đoạt Huy chương Bạc toàn quốc. Nhà trường đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen Tập thể lao động Xuất sắc.

82 học sinh lớp 1 hân hoan bước vào năm học mới

Năm học 2025 – 2026, nhà trường có 24 lớp với 862 học sinh. Mục tiêu năm học mới của thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Thành Lập là tiếp tục tăng cường trật tự, kỷ cương, nền nếp trong dạy và học. Thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới phương pháp giảng dạy; nâng cao hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Tăng cường tham mưu cho các cấp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng khuôn viên ngày càng khang trang, sạch đẹp; khai thác và sử dụng có hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học, phòng học bộ môn.

Tại lễ khai giảng năm học mới, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải và đoàn công tác của tỉnh đã tặng 20 suất quà cho học sinh vượt khó học tốt của trường.

Các đại biểu, thầy và trò nhà trường theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và Khai giảng năm học 2025 - 2026

Sau nội dung khai giảng trực tiếp, các đại biểu cùng thầy trò nhà trường đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Dương Liễu

* Tại Trường THCS, Tiểu học Tình Cương, xã Hùng Việt

Ngày 5/9, đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã dự lễ khai giảng cùng thầy và trò Trường THCS và Trường Tiểu học Tình Cương (xã Hùng Việt).

Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng thầy và trò hai nhà trường.

Trường THCS, Tiểu học Tình Cương được Ngân hàng Liên việt PostBank và Tiến sỹ Nguyễn Đức Hưởng đầu tư xây dựng tặng địa phương từ năm 2009. Năm học 2024-2025, Trường có 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; điểm khảo sát bình quân các môn của học sinh lớp 5 xếp thứ 2/31 trường trên địa bàn huyện Cẩm Khê (cũ); học sinh nhà trường đạt 59 giải cấp huyện, 17 giải cấp tỉnh và 4 giải cấp Quốc gia trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi, sân chơi tài năng, sáng tạo... Trường THCS Tình Cương có 98,2% học sinh đạt kết quả rèn luyện Tốt và Khá; 67,6% học sinh đạt kết quả học tập Giỏi và Khá; kết quả khảo sát chất lượng lớp 9 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, trường đứng thứ 4/26 trường trong huyện Cẩm Khê (cũ), 21/249 trường trong tỉnh (cũ); toàn trường có 18 lượt học sinh đạt giải Học sinh giỏi các cấp; trên 90% học sinh lớp 9 của trường thi đỗ vào các trường THPT và tương đương...

Năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học Tình Cương có 10 lớp với 250 học sinh; Trường THCS Tình Cương có 8 lớp với 219 học sinh. Bám sát chủ đề năm học “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Trường Tiểu học và THCS Tình Cương sẽ tập trung vào việc hiện thực cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết 01-NQ/ĐH của Đảng bộ xã Hùng Việt cũng như Nghị quyết của Chi bộ nhà trường quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức kỹ năng sống cho học sinh theo định hướng phát triển năng lực phẩm phất của người học...

Tại lễ khai giảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh đã tặng hoa chúc mừng, động viên thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu đạt nhiều kết quả cao trong năm học mới.

Tiến sỹ Nguyễn Đức Hưởng – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tặng hai nhà trường 10 bộ máy vi tính; Công ty CP Tập đoàn CMH Việt Nam tặng 4 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho học sinh hai trường...

Tiến sỹ Nguyễn Đức Hưởng – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tặng hai nhà trường 10 bộ máy vi tính

Tiếp đó, các vị đại biểu cùng giáo viên, học sinh hai trường đã tham dự Lễ Khai giảng năm học 2025-2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) qua sóng truyền hình trực tiếp.

Cao Khôi

Tại Trường THCS Hai Bà Trưng, phường Phúc Yên

Sáng 5/9, đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ đã tới dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trường THCS Hai Bà Trưng, phường Phúc Yên.

Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Tại lễ khai giảng, các đại biểu, thầy, cô giáo và các em học sinh đã được nghe đọc thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới.

Trải qua 33 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt trong 8 năm gần đây, nhà trường tập trung đào tạo chất lượng giáo dục đại trà và tiếp tục khẳng định uy tín của mình bằng việc duy trì vững chắc chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững vị trí top 4 địa chỉ giáo dục tin cậy trên địa bàn thành phố Phúc Yên (cũ).

Lãnh đạo phường Phúc Yên tặng hoa chúc mừng thầy cô giáo Trường THCS Hai Bà Trưng

Năm học 2025 - 2026, nhà trường có 25 lớp với tổng số 1038 học sinh, 39 cán bộ giáo viên trong biên chế, 18 giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng. Với quyết tâm hiện thực hóa chủ đề năm học “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, nhà trường xác định việc giữ vững kỷ cương là nền tảng cốt lõi, bảo đảm mọi hoạt động giáo dục diễn ra trong nền nếp, kỉ luật và hiệu quả, phấn đấu tạo nên những bước đột phá trong công tác quản lý, giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giáo dục, hướng đến mục tiêu: Phát triển bền vững, tiến lên tầm cao mới, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của các cấp lãnh đạo, của chính quyền địa phương và sự tin tưởng, trao trọn niềm tin của bà con nhân dân.

Học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng dự Lễ khai giảng trực tiếp

Nhân dịp này, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Quách Thế Ngọc đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng thầy cô giáo và học sinh nhà trường. Lãnh đạo phường Phúc Yên, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn trao tặng hoa, quà cho nhà trường.

Văn Cường

Tại Trường Tiểu học và THCS Triệu Phúc Lịch, xã Đà Bắc

Sáng 5/9, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã dự và chung vui cùng thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Triệu Phúc Lịch, xã Đà Bắc tại Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Kim Tuyến - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Bùi Đức Hậu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đà Bắc; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, phụ huynh, thầy cô giáo và 361 học sinh nhà trường.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tổng Biên tập Báo và PTTH Phú Thọ cùng các đại biểu và thầy cô giáo Trường TH&THCS Triệu Phúc Lịch đón chào các em học sinh lớp 1.

Năm học 2024-2025, Trường TH&THCS Triệu Phúc Lịch tiếp tục giữ vững vị thế trong tốp đầu khối TH&THCS huyện Đà Bắc (cũ), gặt hái nhiều thành tích toàn diện cả về giáo dục đại trà và mũi nhọn. Trong đó, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 97,2%; tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 97,6%. Toàn trường có 43 học sinh giỏi ở cả hai cấp học. Chất lượng mũi nhọn được duy trì với: 21 học sinh đoạt giải Trạng nguyên Tiếng Việt cấp huyện, 4 học sinh đoạt giải cấp tỉnh, 1 học sinh đạt giải khuyến khích cấp Quốc gia; 2 học sinh đoạt giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh... Nhà trường vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua Xuất sắc.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tổng Biên tập Báo và PTTH Phú Thọ và đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến - Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường

Đồng chí Bùi Đức Hậu - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đà Bắc tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Bước vào năm học 2025-2026, Trường TH&THCS Triệu Phúc Lịch đón 51 học sinh vào lớp 1, nâng tổng số toàn trường lên 361 em. Nhà trường tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tập trung phát triển đội ngũ giáo viên vững vàng chuyên môn, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong dạy học; huy động nguồn lực xã hội hóa để hoàn thiện cơ sở vật chất, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn tới.

Nụ cười hồn nhiên của học sinh dân tộc thiểu số trong ngày khai trường, cùng tình cảm ấm áp của thầy cô.

Các đại biểu và thầy trò nhà trường theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Giáo dục và Khai giảng năm học mới 2025- 2026.

Nguyễn Yến

Tại Trường Tiểu học Đồng Quế, xã Tam Sơn

Hòa trong không khí vui tươi, hân hoan của giáo viên và học sinh trong cả nước, sáng 5/9, Trường Tiểu học Đồng Quế, xã Tam Sơn long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã đến dự và chung vui với thầy trò nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường Tiểu học Đồng Quế

Trường Tiểu học Đồng Quế được thành lập năm 1947, trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường luôn hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và giữ vững thành tích trong công tác giáo dục học sinh. Nhờ đó, nhà trường nhiều năm liền nhận được Bằng khen, cờ Thi đua của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Đồng Quế đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “Đã có thành tích trong công tác giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”... Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng và hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm luôn đạt từ 99,5-99,7%.

Lãnh đạo xã Tam Sơn tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp năm học mới

Năm học 2024-2025, đã chủ động tổ chức cho giáo viên - học sinh đăng ký tự nguyện tham gia các cuộc thi giao lưu trên mạng Internet, thi năng khiếu đối với môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, thi Viết chữ đẹp, thi Thể dục thể thao. Vì vậy mà chất lượng giáo viên giỏi, học sinh tham gia giao lưu các cuộc thi dành cho học sinh năng khiếu luôn phát triển ổn định và đạt ở mức cao so với mặt bằng chung. Toàn trường có 7 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 5 học sinh giỏi Quốc gia, 155 học sinh đạt giải trong các cuộc thi giao lưu cấp tỉnh và cấp huyện...

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Đồng Quế có 490 học sinh, trong đó có 81 học sinh lớp 1. Bước vào năm học mới, thầy và trò nhà trường tiếp tục kế thừa và phát huy thành tích giáo dục của nhà trường, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục; đảm bảo an ninh, an toàn trường học...

Học sinh lớp 1 hân hoan tới trường

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên của nhà trường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với mỗi nhà giáo, xứng đáng là tấm gương cho học sinh noi theo. Đồng thời, tiếp tục đưa chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng đi lên vững chắc và thực chất.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm và chúc mừng năm học mới đối với thầy, trò, nhân viên nhà trường.

Sau khi thực hiện các nghi lễ khai giảng trực tiếp, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Đồng Quế tiếp tục thực hiện khai giảng theo hình thức trực tuyến.

Cô và trò Trường Tiểu học Đồng Quế dự lễ Khai giảng năm học 2025-2026 theo hình thức trực tuyến

Phan Cường

Tại Trường THPT Tam Đảo, xã Tam Dương Bắc

Sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 cùng thầy và trò Trường THPT Tam Đảo (xã Tam Dương Bắc).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Tam Đảo.

Trường THPT Tam Đảo trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường có 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 30 lớp với gần 1.300 học sinh. Cơ sở vật chất của trường cơ bản được trang bị khang trang, đầy đủ với 30 phòng học đạt chuẩn, đầy đủ các phòng chức năng và phòng học bộ môn.

Chương trình đón học sinh lớp 10 tại Lễ khai giảng.

Năm học 2024 - 2025, nhà trường có trên 77% học sinh đạt kết quả học tập xếp loại khá, tốt; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được chú trọng, nhà trường có tổng số 130 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, tăng 59 giải so với năm học trước; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 xếp thứ 9/115 trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Trường THPT Tam Đảo hân hoan trong Lễ khai giảng.

Bước vào năm học mới, thầy và trò nhà trường phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, khoa học, phù hợp với thực tiễn; tăng cường trật tự kỷ cương, nền nếp trong dạy và học.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

Sau khi thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Lễ khai giảng theo kế hoạch của nhà trường, toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hình thức kết nối trực tuyến.

Nguyễn Huế

Tại Trường THPT Yên Lạc, xã Yên Lạc

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai trường, sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu đã dự lễ khai giảng, chung vui với thầy và trò Trường THPT Yên Lạc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Yên Lạc

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường

Trường THPT Yên Lạc thành lập năm 1965, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển. Năm học 2024-2025, nhà trường có 100% học sinh được xếp loại rèn luyện khá và tốt; chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn ngày càng được nâng cao, có 38,68% học sinh đạt loại Tốt. Có 317/430 em học sinh dự thi đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 11 giải Nhất, 71 giải Nhì, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, có 35 em học sinh đạt điểm 10. Bên cạnh đó, các em học sinh của nhà trường còn tham gia và đạt giải các cuộc thi Khoa học kỹ thuật, Cuộc thi An toàn giao thông, Tin học trẻ, Thi Hùng biện tiếng Anh. Nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020-2025.

Các đại biểu cùng các thầy cô giáo và học sinh chào cờ trong ngày khai giảng

Các đại biểu cùng thầy cô giáo, học sinh Trường THPT Yên Lạc nghe đọc thư của Chủ tịch nước trong ngày khai giảng

Năm học 2025-2025, nhà trường có 39 lớp với 1.653 học sinh trong đó có 585 học sinh lớp 10. Nhà trường tăng cường kỷ cương, nền nếp trong dạy, học và sinh hoạt, xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp, an toàn, lành mạnh; tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương đã tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo và học sinh của nhà trường bước vào năm học mới tràn đầy niềm tin và thắng lợi.

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới của các em học sinh

Các đại biểu cùng thầy và trò Nhà trường cùng gần 1,7 triệu thầy cô giáo và 30 triệu học sinh, sinh viên cả nước tham dự lễ khai giảng và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục thông qua hình thức trực tuyến.

Phương Thanh

Tại Trường THCS Kim Đồng

Ngày 5/9, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trường THCS Kim Đồng – xã Tân Lạc. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THCS Kim Đồng nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026.

Tại lễ khai giảng, các đại biểu, giáo viên và học sinh nhà trường đã nghe đọc thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới.

Quá trình 28 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Kim Đồng luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vào năm học 2023 – 2024.

Năm học 2024 – 2025, chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục được khẳng định. Kết quả giáo dục đại trà, 92,38% tổng số học sinh có hạnh kiểm đạt loại tốt; 78,4% học sinh học lực giỏi, khá; xét tốt nghiệp THCS đạt 100%. Về giáo dục mũi nhọn, học sinh nhà trường tham gia và đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi Khoa học kỹ thuật, sáng tạo Robotics cấp tỉnh, khu vực, quốc gia, thi Olympic toán học quốc tế PhiMO...

Trường THCS Kim Đồng đón các em học sinh lớp 6, năm học 2025 - 2026.

Năm học 2025 – 2026, nhà trường có quy mô 18 lớp với 694 học sinh. Cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và đang trong quá trình xây dựng thành một trường học thông minh. Nhà trường phấn đấu xây dựng mô hình giáo dục toàn diện, hiện đại, nhân văn và hiệu quả; trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và quản lý, sử dụng hiệu quả các nền tảng số; xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn và hạnh phúc; phát triển đội ngũ, đổi mới công tác quản lý và huy động các nguồn lực phát triển giáo dục...

Các em học sinh cùng các đại biểu theo dõi chương trình trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày khai trường, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đã tặng lẵng hoa cho các thầy giáo, cô giáo cùng học sinh trường THCS Kim Đồng. Nhân dịp này, các đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn đã tặng 30 suất quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bùi Minh

Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật- Công nghệ Vĩnh Phúc

Sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự, chung vui cùng thầy và trò Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc tại Lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Cùng dự có đại diện lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh, phường Vĩnh Yên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn và các đại biểu dự khai giảng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc và Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vĩnh Phúc. Nhà trường được cấp phép đào tạo 63 ngành nghề ở ba trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp, trong đó đào tạo 11 ngành nghề trọng điểm, đồng thời tổ chức đào tạo chương trình THPT (hệ GDTX). Quy mô đào tạo bình quân hằng năm của trường đạt khoảng 9.000 học sinh sinh viên. Trong nhiều năm qua, nhà trường luôn giữ vị trí dẫn đầu trong đào tạo, đặc biệt trường chú trọng đào tạo mũi nhọn, nhiều năm liền giữ vững vị trí Nhất toàn đoàn tại các hội thi như: Kỹ năng nghề; hội giảng nhà giáo GDNN; kỳ thi học sinh giỏi GDTX cấp THPT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường

Năm 2025, nhà trường trở thành một trong 4 trường cao đẳng đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đủ điều kiện đào tạo chương trình Vi mạch bán dẫn, đánh dấu bước phát triển mới, đáp ứng nhu cầu nhân lực ngành công nghệ cao.

Trong 5 năm gần đây, nhà trường đã ký hợp tác với gần 30 doanh nghiệp lớn như Honda, Toyota, Samsung, Foxconn, Compal, Piaggio, TAL... Sinh viên thực hiện trung bình 500 giờ thực tập tại doanh nghiệp, chiếm khoảng 20% tổng thời lượng khóa học. Hàng năm nhà trường phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức dạy tiếng Anh, Hàn, Nhật và tiếng Trung miễn phí cho hàng nghìn học sinh, sinh viên. Nhờ đó, trên 89% sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp, trong đó 100% sinh viên các nghề chất lượng cao làm đúng chuyên ngành...

Khen thưởng 5 học sinh đạt thành tích cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Thời gian tới Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc xác định quy mô tuyển sinh đạt từ 3.500 - 5.000 học sinh, sinh viên mỗi năm, nâng tổng quy mô toàn trường đến năm 2030 lên khoảng 20.000 học sinh, sinh viên. Trong đó, tối thiểu 30% thuộc các ngành, nghề chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ năng cao của tỉnh và khu vực. Xây dựng tối thiểu một chương trình chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế hoặc khu vực ASEAN; đồng thời duy trì hợp tác với ít nhất 50 doanh nghiệp, trong đó có tối thiểu 30% ngành/nghề có cán bộ doanh nghiệp trực tiếp tham gia giảng dạy...

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng thầy và trò Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc.

Hoàng Hương

Tại Trường Tiểu học và THCS Ba Khan, xã Tân Mai

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tới dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trường Tiểu học và THCS Ba Khan, xã Tân Mai.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Ba Khan.

Tại lễ khai giảng, các đại biểu, thầy, cô giáo và các em học sinh đã nghe đọc thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Mai tặng quà động viên 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, Trường TH & THCS Ba Khan có đầy đủ cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đặc biệt, tháng 6/2025, nhà trường được công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt kiểm định chất lượng mức độ 2, chuẩn Quốc gia mức độ 1. Năm học vừa qua, nhà trường được công nhận là mô hình điển hình tiên tiến cấp tỉnh. Chất lượng dạy và học có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là chất lượng thi học sinh giỏi các cấp. Tiểu biểu ở cấp tỉnh có 1 học giỏi cấp tiểu học, 8 học sinh giỏi cấp THCS.

Hân hoàn đón học sinh lớp 1 trong lễ khai giảng năm học mới.

Năm học 2024 – 2025, nhà trường có quy mô 11 lớp với 286 học sinh. Nhà trường phấn đấu trong giai đoạn mới tăng cường kỷ cương, nề nếp trong dạy và học; xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn về chất lượng; đẩy mạnh hơn nữa các mặt hoạt động giáo dục, thi đua dạy tốt, học tốt; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, tạo khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và chuyển đổi số trong quản lý và dạy học.

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới của thầy và trò trường TH & THCS Ba Khan.

Bùi Minh

Tại Trung tâm GDNN - GDTX Tam Đảo

Sáng 5/9, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026 tại Trung tâm GDNN - GDTX Tam Đảo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; xã Tam Đảo.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng tại Trung tâm GDNN - GDTX Tam Đảo.

Trung tâm GDNN-GDTX Tam Đảo được thành lập năm 2004, hiện có tổng số 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học 2025 – 2026 Trung tâm đón 645 học sinh vào lớp 10, nâng tổng số quy mô của Trung tâm lên 30 lớp với 1.398 học sinh.

Những năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện của Trung tâm không ngừng tăng về quy mô các loại hình và chất lượng đào tạo. Nổi bật, kết quả thi tốt nghiệp năm học 2024 – 2025 đối với chương trình GDTX cấp THPT của Trung tâm đạt 100%, đây là năm thứ 6 liên tiếp tỷ lệ tốt nghiệp của Trung tâm đạt 100%. Điểm bình quân môn thi tốt nghiệp đạt 6,17 điểm, đứng thứ 2/37 đơn vị thực hiện chương trình GDTX cấp THPT của tỉnh Phú Thọ.

Đối với chương trình liên kết Trung cấp nghề, năm học 2024 – 2025, Trung tâm mở 34 lớp với 1.049 học sinh bao gồm các ngành, nghề như: Kỹ thuật chăm sóc sắc đẹp, Hướng dẫn du lịch, Thương mại điện tử, Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp, Máy lạnh và điều hòa không khí...Trong năm học vừa qua, Trung tâm đã phối hợp tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp nghề cho 281 học sinh; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%; giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp cho 265 học sinh khối 12.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn cùng lãnh đạo Thanh tra tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc thầy và trò Trung tâm GDNN – GDTX Tam Đảo một năm học mới gặt hái nhiều thành công.

Lãnh đạo xã Tam Đảo tặng lẵng hoa chúc mừng thầy, trò Trung tâm GDNN - GDTX Tam Đảo nhân dịp năm học mới

Thầy, trò Trung tâm GDNN - GDTX Tam Đảo dự Lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1

Lễ khai giảng năm học mới diễn ra trong không khí vui tươi, ý nghĩa. Tại buổi lễ, các đại biểu, giáo viên, học sinh Trung tâm cùng nghe lãnh đạo Trung tâm đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn; lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc thầy và trò Trung tâm GDNN – GDTX Tam Đảo một năm học mới gặt hái nhiều thành công.

Huy Thắng

Tại Trung tâm GDNN-GDTX Phù Ninh

Sáng 5/9, Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng lãnh đạo xã Phù Ninh đã tới dự, chia vui với thầy, cô giáo và các học viên Trung tâm GDNN-GDTX Phù Ninh nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026.

Đại tá Nguyễn Đình Cương tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trung tâm nhân dịp khai giảng năm học mới

Năm học 2024-2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thầy và trò Trung tâm GDNN-GDTX Phù Ninh đã nỗ lực không ngừng và đạt được nhiều thành tích. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên, vị thế của Trung tâm trong hệ thống GDNN-GDTX được củng cố, xếp hạng 11/37 trung tâm của tỉnh Phú Thọ. Nền nếp, kỷ cương trung tâm được giữ vững; các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống được tổ chức thường xuyên, góp phần phát triển toàn diện cho học viên.

Bí thư Đảng ủy xã Phù Ninh Ngô Đức Thịnh tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trung tâm nhân dịp khai giảng năm học mới

Tỷ lệ học viên xếp loại học lực giỏi, khá đạt 68%; hạnh kiểm tốt đạt 92%; tỷ lệ lên lớp thẳng đạt 94%, tốt nghiệp THPT đạt 99,3% (có 1 học viên đạt điểm tuyệt đối 10 môn Lịch Sử); Tỷ lệ học viên thi đỗ, cấp chứng chỉ nghề Sơ cấp cho lao động nông thôn đạt 100%. 100% cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 4 Chiến sĩ thi đua cơ sở; 1 đồng chí được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT. Đặc biệt năm học 2024-2025, Trung tâm được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2024-2025.

Năm học 2025-2026, Trung tâm đón 318 học viên khối 10, nâng tổng số học sinh toàn trung tâm lên 783 học viên, trong đó: Khối 10 với 7 lớp; khối 11 với 6 lớp 269 học viên; khối 12 với 5 lớp 196 học viên.

Đại diện lãnh đạo VNPT Phú Thọ tặng tivi cho Trung tâm

Tại lễ khai giảng, thầy cô và các học viên nhà trường cũng đã cùng bày tỏ sự quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026, bảo đảm tính khoa học, sư phạm, giúp học viên đạt được yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình THPT hệ GDTX.

Ngọc Tuấn

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hòa Bình

Sáng ngày 5/9, hoà trong không khí hân hoan cùng cả nước, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PT DTNT) THPT Hòa Bình long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026 và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng hoa chúc mừng nhà trường

Dự và chung vui với thầy và trò nhà trường có đồng chí Vũ Việt Văn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo chính quyền và các đơn vị, doanh nghiệp địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho cá nhân có thành tích xuất sắc của nhà trường.

Năm học 2024 - 2025, nhà trường đã có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục toàn diện. 100% giáo viên nhà trường đạt chuẩn và trên chuẩn. 99,76% học sinh xếp loại khá tốt. 100% học sinh các lớp chất lượng cao và 98% học sinh các lớp phổ thông đỗ đại học tốp đầu cả nước. Trong 5 năm gần đây nhà trường có 8 học sinh đạt học sinh giỏi Quốc gia. Trong năm học vừa qua, nhà trường có 1 nhà giáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

Năm học mới 2025 - 2026 nhà trường đón 278 học sinh khối lớp 10, nâng tổng số học sinh nhà trường lên 835 học sinh với 24 lớp, trong đó có 15 lớp chất lượng cao, 9 lớp hệ phổ thông. Trong đó, 95% học sinh là con em các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Bước vào năm học mới, Trường phổ thông DTNT THPT Hoà Bình tiếp tục đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Thực hiện 3 đủ cho học sinh: Đủ chỗ ở, đủ ăn mặc, đủ tài liệu sách vở học tập; phấn đấu kết quả rèn luyện của học sinh trong năm học 2025 - 2026 loại tốt, khá đạt 99% trở lên. Tỉ lệ đỗ vào các trường chuyên nghiệp bao gồm vào đại học, dự bị đại học, cao đẳng chiếm 95% trở lên, trở thành ngôi trường chất lượng cao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn thăm hỏi học sinh tại khu ký túc xã Trường PT DTNT THPT Hòa Bình

Ngay sau Lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã đến thăm và kiểm tra cơ sở vật chất khu ký túc xá và nhà ăn của Trường PT DTNT THPT Hòa Bình.

Tại đây, đồng chí đã trực tiếp khảo sát điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của học sinh; thăm hỏi đời sống, tình hình học tập của các em. Đồng chí Vũ Việt Văn bày tỏ niềm xúc động và vui mừng bởi đây là ngôi trường đã từng được Bác Hồ về thăm năm 1962. Đây cũng là niềm tự hào lớn lao, là dấu mốc lịch sử đặc biệt, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đưa trường trở thành điểm sáng trong công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Học sinh khối lớp 10 năm học 2025 - 2026 của nhà trường

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc chăm lo tốt điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh nội trú không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tạo môi trường an toàn, lành mạnh, giúp các em yên tâm học tập, rèn luyện. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo bữa ăn đủ dinh dưỡng và cân đối; quản lý chặt chẽ công tác nội trú, xây dựng nếp sống văn minh...

Thay mặt tập thể nhà trường, Ban Giám hiệu bày tỏ cảm ơn sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo tỉnh, coi đây là nguồn động viên to lớn để nhà trường tiếp tục giữ vững truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo chu đáo cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Hồng Trung

Tại Trường Tiểu học Sơn Đông, xã Sơn Đông

Sáng 5/9, đồng chí Dương Hoàng Hương - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, xã Sơn Đông đến dự và chung vui trong ngày khai giảng năm học mới cùng hơn 900 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Sơn Đông, xã Sơn Đông.

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới của các em học sinh

Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Tiểu học Sơn Đông đã phát huy truyền thống hiếu học của vùng đất khoa bảng, đạt nhiều thành tích cao trong dạy và học, trở thành trường tiểu học đầu tiên của xã được công nhận đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Năm học 2024 -2025, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi của tỉnh và quốc gia. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; 99,5% số học sinh các khối hoàn thành chương trình, được lên lớn. Toàn trường có 271 em học sinh xuất sắc, 76 em eđạt học sinh giỏi các cấp. Đặc biệt, nhà trường đã triển khai tốt công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý và giảng dạy như: sử dụng giáo điện tử, học bạ điện tử, hệ thống mã định danh học sinh, quản lý điểm và hồ sơ học sinh bằng phần mềm.

Đồng chí Dương Hoàng Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng lẵng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Sơn Đông có 28 lớp với 909 học sinh, trong đó khối 1 có 173 học sinh, học tại 5 lớp. Với phương châm “Tất cả vì học sinh thân yêu”, xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học; nâng cao chất lượng giáo viên và đẩy mạnh chuyển đổi số trong nhà trường; tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học của vùng đất khoa bảng, quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong năm học này.

Sau nội dung khai giảng trực tiếp, các đại biểu cùng thầy trò nhà trường đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Lãnh đạo xã Sơn Đông tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới

Lê Thương

Tại Trường Tiểu học Hùng Vương, phường Phú Thọ

Sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới cùng thầy và trò Trường Tiểu học Hùng Vương, phường Phú Thọ; cùng dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở GD&ĐT và phường Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh tặng hoa chúc mừng Nhà trường

Năm học qua, Trường Tiểu học Hùng Vương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, các chỉ số về năng lực, phẩm chất đều đạt trên 99,9%. Học sinh nhà trường tham gia các cuộc giao lưu, các sân chơi trí tuệ đạt 10 giải cấp Quốc gia; 160 giải cấp tỉnh, tăng 100 giải so với năm học trước. Nhiều giáo viên tham gia và đạt thành tích cao tại Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, một cá nhân được vinh danh nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Kết thúc năm học, nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Giáo viên nhà trường đón học sinh vào lớp 1

Bước vào năm học 2025 – 2026, với 30 lớp với trên 1.100 học sinh, Trường Tiểu học Hùng Vương tập trung đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, thực hiện hiệu quả chương trình GDPT 2018, đẩy mạnh dạy học tiếng Anh, khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, chú trọng chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh và đại diện VNPT Phú Thọ trao tặng ti vi cho Trường Tiểu học Hùng Vương

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chánh Thanh tra tỉnh đã tặng hoa chúc mừng nhà trường. Sau lễ khai giảng trực tiếp, thầy và trò Trường Tiểu học Hùng Vương đã tham dự chương trình trực tuyến Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và Khai giảng năm học mới 2025-2026.

Lãnh đạo phường Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Nhà trường

Anh Thơ

Tại Trường THPT Thanh Thuỷ, xã Thanh Thủy

Ngày 5/9, đồng chí Trần Việt Cường - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ đã dự và chung vui trong ngày khai giảng với thầy và trò Trường THPT Thanh Thuỷ. Cùng dự có lãnh đạo xã Thanh Thuỷ, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Sacombank- chi nhánh Phú Thọ, VNPT Phú Thọ.

Đồng chí Trần Việt Cường - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Lãnh đạo xã Thanh Thuỷ tặng hoa chúc mừng nhà trường

Năm học 2025- 2026, Trường THPT Thanh Thuỷ có 29 lớp với hơn 1200 học sinh, trong đó khối 10 tuyển sinh được 10 lớp với 399 học sinh. Những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp về xây dựng cơ sở vật chất, chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Sở Giáo dục & Đào tạo. Trường luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện. Năm học 2024-2025, Trường đứng thứ 2/36 trường THPT của tỉnh Phú Thọ cũ về thi học sinh giỏi cấp tỉnh với 69/70 học dinh tham gia dự thi đoạt giải (5 giải Nhất, 37 giải Nhì, 20 giải Ba, 7 giải Khuyến khích); 01 cá nhân đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Với chủ đề năm học mới “Kỷ cương- Sáng tạo- Đột phá- Phát triển”, nhà trường khẳng định niềm tin và quyết tâm thi đua đạt các mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Trần Việt Cường- Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội Vụ trao tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo cho thầy giáo Đỗ Hữu Thiện

Ngay sau chương trình khai giảng trực tiếp của nhà trường, các đại biểu cùng các thầy, cô giáo và hơn 1.200 học sinh cùng theo dõi chương trình lễ khai giảng toàn quốc gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.

Các đại biểu và các em học sinh tại buổi lễ khai giảng

Nhân dịp này, VNPT Phú Thọ đã trao tặng nhà trường 01 Tivi, Ngân hàng Sacombank – chi nhánh Phú Thọ trao 15 suất học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Hương Giang

Tại Trường Tiểu học Hương Sơn

Sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo dự Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Giáo dục tại Trường Tiểu học Hương Sơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường Tiểu học Hương Sơn.

Năm học 2024 - 2025, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Hương Sơn đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều thành tích cao trong công tác giáo dục. Học sinh năng khiếu tham gia các cuộc giao lưu đạt 160 lượt, trong đó có 98 học sinh đạt giải cấp huyện; 34 học sinh đạt giải cấp tỉnh; 28 Huy chương cấp Quốc gia. Đặc biệt nhà trường có học sinh lớp 2A5 đạt giải Nhất Cuộc thi ý tưởng trẻ thơ toàn quốc. Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Hương Sơn vinh dự có 2 giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 1 giáo viên được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 9 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 2 giáo viên được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 9 Giấy khen của Chủ tịch huyện; 93% cán bộ, giáo viên được công nhận danh hiệu Lao động tiến tiến.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học, năm học 2025 - 2026, thầy và trò Trường Tiểu học Hương Sơn đã tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành Giáo dục. Đổi mới phương pháp dạy học, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo Chương trình GDPT 2018. Xây dựng văn hóa học đường lành mạnh; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, phát triển nhân cách và năng khiếu toàn diện. Phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên chất lượng cao, có năng lực đổi mới và thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng “trường học thông minh”, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giảng dạy và kiểm tra, đánh giá...

Trần Tỉnh

Tại Trường THCS Đoan Hùng, xã Đoan Hùng

Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THCS Đoan Hùng

Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tới dự và chung vui với thầy và trò Trường THCS Đoan Hùng, xã Đoan Hùng. Các đại biểu cùng toàn thể thầy và trò nhà trường đã theo dõi chương trình trực tiếp Kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025 - 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trường THCS Đoan Hùng được thành lập vào năm 1991, trải qua hơn 34 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã trở thành một trung tâm chất lượng giáo dục toàn diện của huyện, là nơi bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi. Hiện nhà trường có tổng số 32 cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên; 100% đạt chuẩn và trên chuẩn.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đoan Hùng tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THCS Đoan Hùng

Năm học 2024-2025, Trường THCS Đoan Hùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tỷ lệ 65,57% học sinh đạt loại học tập tốt; 34,43 đạt loại học tập khá; học sinh lớp 9 tham gia thi HSG cấp huyện đạt 54 giải; cấp tỉnh đạt 12 giải; thi học sinh giỏi lớp 6,7,8 cấp huyện đạt 172 giải...

Năm học 2025 – 2026 nhà trường có 12 lớp với 445 học sinh, trong đó có 120 học sinh khối lớp 6. Với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Trường THCS Đoan Hùng sẽ tập trung vào việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của nhà trường, đặc biệt là thực hiện thành công 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của chi bộ và Đề án xây dựng Trường THCS Đoan Hùng trở thành trường chuẩn quốc gia chất lượng cao.

Thu Hà

Tại Trường THPT Yên Lập, xã Yên Lập

Sáng 5/9, hoà chung không khí tưng bừng, phấn khởi chào đón năm học mới của các trường học trong tỉnh, Trường THPT Yên Lập, xã Yên Lập đã tổ chức khai giảng năm học 2025-2026. Tới dự có đồng chí Nguyễn Việt Phương - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Xuân Hoà cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng ủy và chính quyền xã Yên Lập.

Đồng chí Nguyễn Việt Phương - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Xuân Hoà cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Lãnh đạo xã Yên Lập tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới

Năm học 2024 - 2025, thầy và trò Trường THPT Yên Lập đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn không ngừng nâng cao. Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp đạt 7,32 (xếp thứ 13/115 trường THPT công lập của toàn tỉnh Phú Thọ mới), 31 học sinh có điểm xét tuyển đại học từ 27 điểm trở lên. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển và học tiếp lên đại học chiếm trên 83%. Kết quả thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh có 49 em đạt giải (xếp thứ 6 toàn tỉnh Phú Thọ cũ). Hằng năm, nhà trường luôn được UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc.

Hân hoan đón học sinh lớp 10

Năm học 2025 - 2026 nhà trường có 23 lớp với 1.018 học sinh; 61 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trường phấn đấu nâng điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT đạt từ 7,4 điểm trở lên và nằm trong tốp 10 toàn tỉnh. Học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh đạt 50 giải trở lên và xếp trong tốp 15 toàn tỉnh. Với phương châm “Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”, bước vào năm học mới, Trường THPT Yên Lập đặt ra mục tiêu xây dựng nhà trường kỷ cương, nền nếp; có cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; học sinh phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực và kỹ năng cơ bản, năng động, sáng tạo, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, biết vượt khó vươn lên để khẳng định bản thân; tiếp tục xây dựng nhà trường phát triển bền vững, khẳng định vị thế nhà trường trong thời kỳ mới.

Học sinh nhà trường nghiêm trang chào cờ trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Hồng Nhung