Cách bảo vệ não bộ không dùng thuốc

Nhiều người cho rằng suy giảm trí nhớ hay phản ứng chậm là hệ quả tất yếu của tuổi tác. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy một số thói quen diễn ra hằng ngày mới là yếu tố âm thầm làm tổn hại não bộ...

Bảo vệ não bộ là nhiệm vụ quan trọng để duy trì sức khỏe và sự phát triển của cơ thể. Não bộ là trung tâm điều khiển mọi hoạt động của cơ thể, từ tư duy, học tập, ghi nhớ đến kiểm soát cảm xúc... Dù chỉ chiếm khoảng 2% trọng lượng cơ thể nhưng não sử dụng tới khoảng 20% tổng năng lượng mỗi ngày.

Cũng giống như tim hay phổi, não bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những lựa chọn trong cuộc sống hằng ngày. Một chế độ ăn không lành mạnh, thiếu vận động, ngủ không đủ giấc hoặc căng thẳng kéo dài có thể khiến chức năng não suy giảm theo thời gian. Ngược lại, việc duy trì các thói quen tốt có thể giúp bảo vệ trí nhớ, tăng khả năng tập trung và làm chậm quá trình lão hóa não.

1. Những thói quen có thể làm tổn hại não bộ

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra một số thói quen phổ biến có liên quan đến sự suy giảm chức năng nhận thức, ảnh hưởng tới não bộ:

- Ăn quá nhiều thực phẩm chứa đường, chất béo bão hòa và đồ ăn chế biến sẵn có thể làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể, ảnh hưởng đến hoạt động của các tế bào thần kinh.

- Ngồi quá lâu và ít vận động làm giảm lưu lượng máu đến não, trong khi thiếu ngủ kéo dài khiến não không có đủ thời gian để phục hồi và củng cố trí nhớ.

Bên cạnh đó, căng thẳng kéo dài, cảm xúc tiêu cực thường xuyên, sống cô lập, lạm dụng rượu bia hoặc chế độ ăn thiếu các dưỡng chất thiết yếu cho thần kinh cũng được xem là những yếu tố bất lợi đối với sức khỏe não bộ.

Điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn mọi yếu tố nguy cơ mà là xây dựng lối sống lành mạnh để giảm tác động của chúng đối với não bộ.

Duy trì chế độ ăn lành mạnh kết hợp vận động thường xuyên giúp hỗ trợ chức năng nhận thức và bảo vệ não bộ.

2. Cách bảo vệ não bộ khỏe mạnh

2.1 Ăn uống hợp lý - nền tảng quan trọng để nuôi dưỡng não bộ

Một trong những cách đơn giản nhất để bảo vệ não bộ là xây dựng chế độ ăn khoa học. Nhiều bằng chứng cho thấy chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, cá biển, các loại đậu và hạt có liên quan đến khả năng nhận thức tốt hơn khi lớn tuổi.

Các chuyên gia khuyến khích tăng cường những thực phẩm sau:

Rau lá xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn, rau ngót.

Cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi từ 2-3 lần mỗi tuần.

Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, hạt chia.

Trái cây tươi, đặc biệt là nhóm quả mọng và trái cây giàu vitamin C.

Ngũ cốc nguyên hạt thay cho tinh bột tinh chế.

Ngược lại, nên hạn chế nước ngọt, bánh kẹo, đồ ăn nhanh, thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ và các loại thịt chế biến sẵn.

Đặc biệt, omega-3, vitamin nhóm B, kẽm và folate là những dưỡng chất quan trọng đối với hoạt động của hệ thần kinh. Việc bổ sung các chất này thông qua thực phẩm hằng ngày được xem là giải pháp an toàn và bền vững nhất.

2.2 Vận động thường xuyên giúp não bộ trẻ lâu hơn

Không chỉ tốt cho tim mạch, hoạt động thể chất còn được xem là “liều thuốc tự nhiên” cho não bộ. Khi vận động, cơ thể tăng cường lưu thông máu đến não, đồng thời kích thích sản sinh các yếu tố tăng trưởng thần kinh giúp hình thành và duy trì các kết nối giữa các tế bào não. Các nghiên cứu cho thấy những người duy trì tập luyện thường xuyên có xu hướng ghi nhớ tốt hơn và ít bị suy giảm nhận thức hơn khi lớn tuổi.

Không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao, những hình thức vận động đơn giản cũng mang lại lợi ích đáng kể như: Đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày, đạp xe, bơi lội, khiêu vũ, yoga, dưỡng sinh hoặc thái cực quyền đối với người cao tuổi... Điều quan trọng là duy trì đều đặn thay vì tập quá sức trong thời gian ngắn.

2.3 Ngủ đủ giấc để não có thời gian “dọn dẹp”

Ngủ đủ giấc là biện pháp phục hồi não bộ hiệu quả mà không cần dùng thuốc.

Trong khi ngủ, não bộ không hoàn toàn nghỉ ngơi. Đây là thời điểm các kết nối thần kinh được củng cố và các sản phẩm chuyển hóa được loại bỏ khỏi mô não. Khi thường xuyên ngủ ít hơn nhu cầu của cơ thể, khả năng tập trung, ghi nhớ và xử lý thông tin có thể bị ảnh hưởng. Người trưởng thành nên ngủ từ 7-9 giờ mỗi đêm. Để cải thiện chất lượng giấc ngủ bạn nên:

Đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày.

Hạn chế sử dụng điện thoại hoặc máy tính trước khi ngủ.

Tránh uống cà phê, trà đặc vào buổi chiều tối.

Giữ phòng ngủ yên tĩnh, thoáng mát và đủ tối.

Một giấc ngủ chất lượng được xem là biện pháp phục hồi não bộ hiệu quả mà không cần dùng thuốc.

2.4 Rèn luyện trí não giống như rèn luyện cơ bắp

Não bộ có khả năng thích nghi và tạo ra các kết nối mới trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, khả năng này cần được kích thích thường xuyên. Theo đó, khuyến khích duy trì các hoạt động đòi hỏi tư duy như: Đọc sách, học ngoại ngữ, chơi cờ, chơi nhạc cụ, học kỹ năng mới, giải ô chữ hoặc các trò chơi trí tuệ... Việc liên tục học hỏi và tiếp nhận kiến thức mới giúp tăng dự trữ nhận thức, từ đó hỗ trợ duy trì chức năng não bộ khi tuổi tác tăng lên.

2.5 Duy trì kết nối xã hội và kiểm soát căng thẳng

Não bộ không chỉ cần dinh dưỡng và vận động mà còn cần những tương tác xã hội tích cực. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên giao tiếp với gia đình, bạn bè hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng có nguy cơ suy giảm nhận thức thấp hơn.

Bên cạnh đó, kiểm soát căng thẳng cũng là yếu tố quan trọng để bảo vệ não bộ. Một số biện pháp đơn giản có thể áp dụng hằng ngày gồm: Thiền hoặc hít thở sâu, đi bộ ngoài trời, làm vườn, nghe nhạc, dành thời gian cho sở thích cá nhân, trò chuyện với người thân và bạn bè... Ngay cả 10-15 phút thư giãn mỗi ngày cũng có thể giúp giảm tác động tiêu cực của stress đối với hệ thần kinh.

Theo suckhoedoisong.vn