Cách chọn và chế biến giá đỗ đảm bảo dinh dưỡng tối ưu

Giá đỗ là một loại rau mầm quen thuộc, không chỉ dễ kiếm, giá thành hợp lý mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên.

Giá đỗ là một nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và enzyme dồi dào. Giá đỗ làm từ đậu xanh mà đậu xanh có hàm lượng đạm thực vật cao nhất trong số các thức ăn từ thực vật.

Tuy nhiên, mọi người cần biết cách lựa chọn và chế biến đúng cách để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của giá đỗ. Vậy, làm thế nào để chọn được giá đỗ tươi ngon, an toàn và chế biến như thế nào để giữ được hàm lượng dinh dưỡng cao nhất?

1. Cách chọn giá đỗ tươi ngon và an toàn

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại giá đỗ khác nhau, bao gồm giá đỗ xanh và giá đỗ tương. Việc lựa chọn sản phẩm an toàn và chất lượng là bước đầu tiên để đảm bảo dinh dưỡng.

Quan sát hình thức bề ngoài của giá đỗ là một trong những bước quan trọng nhận diện chất lượng giá đỗ. Giá đỗ tự nhiên thường có thân gầy, hơi cong, không đều nhau, rễ dài và bám chắc vào thân. Phần đầu hạt còn sót lại. Giá đỗ ngâm hóa chất thường có thân trắng phau, mập mạp, ít rễ hoặc rễ ngắn, thân căng bóng một cách bất thường.

Để chọn được giá đỗ sạch, ngon, bạn có thể áp dụng các bước sau:

Quan sát màu sắc: Giá đỗ tươi có màu trắng ngà tự nhiên, không bị thâm đen hay có màu sắc lạ như vàng hoặc sẫm màu.

Kiểm tra độ giòn: Nhẹ nhàng cầm một nắm giá đỗ và cảm nhận độ giòn, giá đỗ tươi sẽ giòn và không dễ bị nát.

Mùi: Giá đỗ sạch sẽ có mùi thơm nhẹ đặc trưng của đỗ nảy mầm, không có mùi lạ hoặc mùi hóa chất.

Kiểm tra độ ẩm: Giá đỗ tươi sẽ có độ ẩm nhất định, không bị khô héo. Giá đỗ không nên quá ẩm ướt vì có thể gây nấm mốc.

Bao bì: Chọn giá đỗ được đóng gói cẩn thận và bảo quản ở nhiệt độ thích hợp để tránh vi khuẩn và kéo dài thời hạn sử dụng. Nên mua giá đỗ ở những địa chỉ uy tín, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo các chuyên gia, người tiêu dùng nên cẩn trọng với những loại giá đỗ có vẻ ngoài quá đẹp, thân mập bất thường và ít rễ, vì có nguy cơ chúng đã được sử dụng hóa chất kích thích tăng trưởng.

2. Phương pháp chế biến giá đỗ giữ trọn dinh dưỡng

Giá đỗ có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng. Tuy nhiên, một số phương pháp chế biến có thể làm hao hụt đi các vitamin và khoáng chất.

Theo Healthline, giá đỗ sống là cách tốt nhất để hấp thụ tối đa enzyme và vitamin, đặc biệt là vitamin C. Giá đỗ sống có thể được thêm vào salad, rau trộn hoặc ăn kèm với các món gỏi cuốn. Tuy nhiên, cần rửa thật kỹ giá đỗ dưới vòi nước chảy, ngâm với nước muối loãng, rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn tiềm ẩn.

Luộc hoặc hấp là những cách chế biến nhanh gọn mà vẫn giữ được phần lớn vitamin và khoáng chất của giá đỗ. Thời gian luộc hoặc hấp chỉ nên từ 1-2 phút cho đến khi giá đỗ vừa chín tới, còn giữ được độ giòn.

Việc nấu giá đỗ quá lâu sẽ làm mất đi nhiều vitamin tan trong nước như vitamin C và các enzyme có lợi. Xào giá đỗ với lửa lớn và thời gian ngắn (khoảng 1-2 phút) cũng là một cách chế biến tốt. Nên kết hợp giá đỗ với các loại rau củ khác và thịt, hải sản để tăng thêm hương vị và dinh dưỡng.

Khi xào giá đỗ nên thêm giấm vì giá đỗ chứa nước, khi xào dễ chảy nước, thêm ít giấm vừa làm giá mau chín lại không xào quá mềm, còn có tác dụng dự phòng phá hỏng vitamin B2.

3. Cách ủ giá đỗ tại nhà đảm bảo an toàn

Bạn có thể ủ giá đỗ tại nhà bằng lá tre, chai nhựa, khay, rổ có lỗ, hộp xốp, tro bếp, hoặc thậm chí ủ giá đỗ bằng khăn... Ủ giá đỗ tại nhà có thể thực hiện theo các bước sau:

- Ngâm đậu: Ngâm đậu trong nước ấm khoảng 6 - 12 tiếng cho giá đỗ nở. Sau khi ngâm, vớt đậu ra và rửa sạch lại với nước. Sau đó, cho đậu vào khay hoặc rổ có lỗ thoát nước tốt. Đậy khay hoặc rổ bằng khăn ẩm hoặc để nơi tối để đậu bắt đầu nảy mầm.

- Tưới nước: Tưới nước cho khay 2 - 3 lần/ngày để đảm bảo giá đỗ luôn ẩm.

- Thu hoạch: Sau khoảng 3 - 5 ngày, khi đậu đã nảy mầm và giá đỗ đạt chiều dài mong muốn, bạn có thể thu hoạch giá đỗ để sử dụng.

Lưu ý, giá đỗ cần độ ẩm và nhiệt độ vừa phải để phát triển tốt. Tránh để đậu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong quá trình ủ.