Cán bộ, công chức không đáp ứng nhiệm vụ sẽ bị cho nghỉ

Chính phủ yêu cầu địa phương rà soát, đánh giá cán bộ, công chức cấp xã để cho nghỉ theo chế độ với những người không đáp ứng yêu cầu công việc.

Theo Nghị quyết ngày 3/10, Bộ Nội vụ được giao đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong việc tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về xã. Bộ cũng chủ trì hướng dẫn tổng rà soát, phân loại để cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp xã sau sắp xếp; những người không đáp ứng nhiệm vụ sẽ bị cho nghỉ chế độ để tuyển mới, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Công việc này phải hoàn thành trước 15/10.

Bộ Tài chính được giao sớm hướng dẫn bố trí kế toán trưởng cho các cơ quan, không để thiếu nhân lực kéo dài. Các xã, phường thiếu ôtô sẽ được điều chuyển hoặc mua mới. Chính phủ đồng thời yêu cầu hoàn thành chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do tinh gọn bộ máy chậm nhất trước 10/10.

Công chức Đà Nẵng làm việc tại Trung tâm hành chính Đà Nẵng/tháng 5/2024. Ảnh: Nguyễn Đông

Sau sắp xếp, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu. Biên chế giảm khoảng 18.400 người cấp tỉnh, 110.700 người cấp xã và 120.500 cán bộ không chuyên trách; toàn hệ thống còn gần 91.800 cán bộ cấp tỉnh và 199.000 biên chế cấp xã.

Bộ Nội vụ ước tính giai đoạn 2026-2030, ngân sách tiết kiệm khoảng 190.500 tỷ đồng nhờ giảm biên chế, chi hành chính, song phải chi 128.480 tỷ đồng giai đoạn 2025-2030 để giải quyết chế độ thôi việc, nghỉ hưu sớm.

Tại phiên họp Chính phủ ngày 1/10, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết cả nước còn 36.542 người nghỉ hưu sớm do tinh gọn bộ máy chưa được chi trả. Bộ Chính trị yêu cầu hoàn tất chi trả cho nhóm này trong nửa đầu tháng 10.

Nguồn vnexpress.net