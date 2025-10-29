Cận cảnh sự cố hư hỏng trụ cầu sông Lô

Sau một thập kỷ đưa vào sử dụng, cầu sông Lô (địa bàn xã Đoan Hùng) gặp sự cố hư hỏng cọc khoan nhồi trụ T3. Nước sông Lô xuống thấp để lộ phần móng cọc các trụ cầu, trong đó có một số móng cọc đã bị bào mòn hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ, chỉ còn trơ cốt thép đã bị ăn mòn, gỉ sét.

Cầu sông Lô được đưa vào sử dụng năm 2015, chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m, trong đó phần xe chạy 6,5m, lan can mỗi bên rộng 0,5m

Đây là cây cầu năm trên tuyến giao thông quan trọng, kết nối trên 2.500 hộ dân với gần 9.700 nhân khẩu tại các khu vực lân cận đi lại, tiếp cận các dịch vụ y tế, học tập và giao thương hàng hóa hằng ngày

Cầu được xây dựng tại khu vực sông có mực nước và lưu tốc dòng chảy thường xuyên thay đổi do chịu ảnh hưởng bởi các thủy điện phía thượng nguồn. Do đó, hiện tượng xói mòn, sạt lở thường xuyên diễn ra tại khu vực bờ sông

Cầu sông Lô gồm 9 nhịp, 8 trụ và 2 mố, trong đó dầm chính gồm 3 nhịp dầm hộp liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, 6 nhịp dẫn bằng dầm chữ L bê tông cốt thép dự ứng lực

Những ngày gần đây, mực nước sông Lô xuống rất thấp, để lộ phần móng cọc phía bên dưới trụ cầu

Tại một số vị trí, phần đất nền bị xói mòn tạo thành những hố sâu bên dưới đế móng cầu

Một móng cọc đã bị bào mòn hoàn toàn lớp bê tông, chỉ tròn trơ khung thép đã bị rỉ sét

Dòng nước xiết vẫn tiếp tục tác động xấu đến móng cọc những trụ cầu phía giữa sông

Để đảm bảo an toàn, từ 13h30 ngày 27/10, lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu...

Lê Hoàng