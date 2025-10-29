Cận cảnh sự cố hư hỏng trụ cầu sông Lô

{title}
{publish}
{head}
Sau một thập kỷ đưa vào sử dụng, cầu sông Lô (địa bàn xã Đoan Hùng) gặp sự cố hư hỏng cọc khoan nhồi trụ T3. Nước sông Lô xuống thấp để lộ phần móng cọc các trụ cầu, trong đó có một số móng cọc đã bị bào mòn hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ, chỉ còn trơ cốt thép đã bị ăn mòn, gỉ sét.
Cầu sông Lô được đưa vào sử dụng năm 2015, chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m, trong đó phần xe chạy 6,5m, lan can mỗi bên rộng 0,5m
Đây là cây cầu năm trên tuyến giao thông quan trọng, kết nối trên 2.500 hộ dân với gần 9.700 nhân khẩu tại các khu vực lân cận đi lại, tiếp cận các dịch vụ y tế, học tập và giao thương hàng hóa hằng ngày
Cầu được xây dựng tại khu vực sông có mực nước và lưu tốc dòng chảy thường xuyên thay đổi do chịu ảnh hưởng bởi các thủy điện phía thượng nguồn. Do đó, hiện tượng xói mòn, sạt lở thường xuyên diễn ra tại khu vực bờ sông
Cầu sông Lô gồm 9 nhịp, 8 trụ và 2 mố, trong đó dầm chính gồm 3 nhịp dầm hộp liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, 6 nhịp dẫn bằng dầm chữ L bê tông cốt thép dự ứng lực
Những ngày gần đây, mực nước sông Lô xuống rất thấp, để lộ phần móng cọc phía bên dưới trụ cầu
Tại một số vị trí, phần đất nền bị xói mòn tạo thành những hố sâu bên dưới đế móng cầu
Một móng cọc đã bị bào mòn hoàn toàn lớp bê tông, chỉ tròn trơ khung thép đã bị rỉ sét
Dòng nước xiết vẫn tiếp tục tác động xấu đến móng cọc những trụ cầu phía giữa sông
Để đảm bảo an toàn, từ 13h30 ngày 27/10, lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu...
Lê Hoàng
baophutho.vn Sáng 29/10, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe Sở Y tế báo cáo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do...
baophutho.vn Chiều 28/10, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị gặp gỡ các cơ quan, tổ chức và Doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2025.
baophutho.vn Ngày 28/10, Hội Nông dân phường Nông Trang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Xuân...
baophutho.vn Liên tiếp chịu ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng tại khu vực thượng nguồn, mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy thay đổi liên tục đã tạo...
baophutho.vn Chiều 27/10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị...
baophutho.vn Chiều 26/10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng Khu...
baophutho.vn Ngày 26/10, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (26/20/1960 - 26/10/2025). Tới dự có PGS.TS, Thầy thuốc Ưu tú...