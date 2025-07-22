Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất

{title}
Trong 4 giờ qua (từ 10h đến 14h ngày 22/7), trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Một số khu vực có lượng mưa lớn như Đoàn Kết 81mm, Trung Thành 64mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Phú Thọ đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa làm tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thiên tai nguy hiểm.
Phụ lục: Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.
Dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, riêng một số nơi có thể vượt 100mm. Lượng mưa lớn liên tiếp kéo dài khiến nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều khu vực của tỉnh trở nên rất cao.
Các khu vực đặc biệt cần đề phòng là các xã/phường thuộc các địa phương: Mường Thàng, Quy Đức, Tân Lạc, An Bình, Cao Phong, Cao Sơn, Đà Bắc, Đại Đồng, Kim Bôi, Lạc Lương, Lai Đồng, Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Nật Sơn, Ngọc Sơn, phường Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, phường Thống Nhất, Pà Cò, Tân Mai, Tân Pheo, Thịnh Minh, Thung Nai, Thượng Cốc, Tiền Phong, Toàn Thắng, Vân Sơn, Xuân Đài, Yên Sơn, Yên Thủy.
Cơ quan chuyên môn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ở cấp 1. Các hiện tượng thiên tai này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, phá hủy công trình dân sinh, gây thiệt hại cho các hoạt động đến sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Trước diễn biến trên, cơ quan chức năng đề nghị các địa phương cần tăng cường theo dõi, rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
Trường Quân
