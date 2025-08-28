Cảnh báo nguy hiểm khi đi đánh cá trong lúc mưa bão

Lúc 5 giờ sáng nay (28/8), cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh (PC07) phối hợp cùng các lực lượng tìm kiếm đã tìm được thi thể của ông Quách Tất Hè, sinh năm 1963, thường trú tại xóm Yên Tân, xã Lạc Lương. Ông hè bị đuối nước tử vong khi đi đánh cá tại Đập 6 trên địa bàn.

Trước đó, như Báo Phú Thọ đã đưa tin, khoảng 7 giờ ngày 26/8 trong lúc mưa lũ lớn do ảnh hưởng cơn bão số 5, ông Hè đi đánh cá một mình. Đến khoảng 10 giờ, người dân phát hiện quần áo, mũ và cá đánh được của ông trên bờ nhưng không thấy người.

Nhận tin báo, Phòng PC07 đã điều động lực lượng phối hợp với các lực lượng địa phương, tình nguyện tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến rạng sáng nay 28/8 đã tìm thấy thi thể ông Hè ở khu vực giữa đập và thực hiện các thủ tục khám nghiệm theo quy định, rồi bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Cùng ngày 26/8, trên địa bàn xã Mường Vang cũng xảy ra vụ việc ông Bùi Văn Mùn, sinh năm 1959, trú tại xóm Mòi 2 bị nước lũ cuốn trôi khi đi đánh cá trên suối.

Như vậy, khu vực Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ đã có 2 người thiệt mạng do cố tình đi đánh cá khi đang mưa lũ lớn, bất chấp những cảnh báo của cơ quan chức năng.

Thời gian tới, dự báo tình hình mữa bão, lũ còn diễn biến phức tạp. Từ hai vụ việc trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, người dân tuyệt đối không đi đánh cá, cất vó, vớt củi khi mưa bão lớn. Không đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy siết. Tuân thủ hướng dẫn, khuyến cáo của chính quyền và lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng.

