Cao Phong đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những ngày cuối tháng 7, khu vực xã Cao Phong nắng như thiêu đốt, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên lên đến mức 38 - 40 độ C, nguy cơ cháy nổ rất cao. Cùng chúng tôi đi khảo sát hệ thống phòng cháy chữa cháy của các hộ dân Khu 4, xã Cao Phong, anh Hà Xuân Trường, Tổ trưởng Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy khu 4 cho biết: Khu 4 là khu trung tâm của xã, tập trung nhiều hộ kinh doanh thiết bị điện tử, đồ dân dụng, cửa hàng thời trang, dịch vụ ăn uống... tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay.

Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, Tổ liên gia Phòng cháy chữa cháy được thành lập đã phát huy vai trò quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Mỗi gia đình tham gia mô hình sẽ được trang bị bình chữa cháy, cùng hệ thống báo cháy; được huấn luyện về PCCC và có nhiệm vụ tuân thủ quy định về PCCC, tham gia vào việc phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết. Đặc biệt, việc tham gia mô hình giúp cho người dân có thêm hiểu biết và nâng cao ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở khu 4 hướng dẫn hộ gia đình việc sử dụng chuông báo cháy.

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn xã Cao Phong hiện có 9 Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và 2 điểm chữa cháy công cộng với sự tham gia tích cực của quần chúng Nhân dân. Mô hình này đóng góp thiết thực vào công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xã thời gian qua.

Sau sáp nhập, xã Cao Phong có 31 xóm, khu dân cư với tổng số 4.543 hộ, 19.507 khẩu thường trú và 355 hộ, 826 khẩu tạm trú. Là một xã có đông dân cư, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Trưởng Công an xã Cao Phong cho biết: Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trường học, khu dân cư tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, hội viên và Nhân dân; nâng cao tinh thần cảnh giác, quản lý tốt tài sản của cơ quan, đơn vị và từng hộ gia đình; giữ gìn tình làng nghĩa xóm, làm tốt công tác hòa giải ngay từ cơ sở.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được lồng ghép với các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”. Công an xã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm mới thông qua nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền trực tiếp qua các buổi họp dân, thông qua đài truyền thanh xã, tuyên truyền trên trang zalo, facebook Công an xã Cao Phong...

Phát huy hiệu quả vai trò của 31 tổ tự quản, 31 tổ dân phòng về phòng cháy tại các khu, xóm dân cư. Bên cạnh vai trò nòng cốt là lực lượng Công an xã chính quy, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở gồm 93 đồng chí cũng đã bám nắm chắc địa bàn, tích cực tuần tra... góp phần giữ vững ANTT cơ sở.

Xã Cao Phong có tuyến Quốc lộ 6 chạy qua địa bàn, nhiều điểm giao cắt với lưu lượng người và phương tiện tham gia khá đông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và các vấn đề về ANTT. Do đó, xã đã triển khai hiệu quả mô hình Camera đảm bảo an ninh trật tự.

Hiện trên địa bàn xã có 25 camera giám sát được lắp đặt tại các khu vực ngã 3, khu vực đông dân cư, điểm giao cắt... Thông qua việc lắp đặt hệ thống “Camera an ninh” giúp cho công an xã chủ động nắm tình hình 24/24h; giảm hoạt động tuần tra nhưng vẫn giám sát, kiểm soát chặt chẽ được tình hình tuyến, địa bàn; nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Kịp thời phát hiện nhắc nhở các cơ quan, doanh nghiệp, cửa hàng và hộ dân có sơ hở trong bảo vệ tài sản; phát hiện, giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự công cộng.

Công an xã Cao Phong cũng quan tâm làm tốt việc quản lý 31 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, 280 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy.

Hệ thống “Camera an ninh” giúp cho Công an xã Cao Phong chủ động nắm tình hình 24/24h

Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong 7 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn xã Cao Phong tình hình an ninh trật tự được giữ vững, không khởi tố vụ án nào.

Hiện Công an xã Cao Phong đang tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào, cuộc vận động bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu bảo đảm ANTT cụ thể tại mỗi cơ quan, đơn vị, hướng về cơ sở để đông đảo nhân dân được trực tiếp tham gia. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là các mô hình mang tính tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Đồng lòng quyết tâm xây dựng gia đình, nhà trường văn hóa, đoàn kết; hàng xóm, láng giềng thân thiết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; thôn, phố bình yên, không có vi phạm pháp luật.

Dương Liễu