Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo khoa học cấp trường

Ngày 14/8, trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “80 năm Công an nhân dân Việt Nam: Từ truyền thống anh hùng cách mạng đến phát huy sức mạnh quần chúng trong thế trận an ninh nhân dân, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

TS. Bùi Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận: Vai trò và đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Một số bài học kinh nghiệm chủ yếu. Mối quan hệ giữa Công an với Nhân dân. Bài học từ lịch sử và định hướng tương lai. Vai trò của Đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia các phong trào bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Công an nhân dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Công an nhân dân với vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu dự hội thảo.

Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Đặc biệt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng, những bài học kinh nghiệm chủ yếu từ chặng đường 80 năm của lực lượng Công an nhân dân. Thúc đẩy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền và tham gia các phong trào bảo vệ an ninh trật tự. Trao đổi về vai trò của tuổi trẻ Công an tỉnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và bảo vệ an ninh mạng. Đồng thời, thảo luận về công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với các ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Các báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu cung cấp những luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, góp phần củng cố nhận thức và trách nhiệm, tinh thần xung kích của cán bộ, giảng viên, đoàn viên thanh niên, học viên, thúc đẩy sự phát triển của ngành, đơn vị và địa phương. Kết quả hội thảo sẽ được tổng hợp, hoàn thiện thành Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường lần II, năm 2025.

Hội thảo là dịp để ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, cơ hội để khẳng định và làm sâu sắc thêm mối quan hệ máu thịt giữa Công an với Nhân dân.

Hội thảo cũng là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ, giảng viên, học viên cùng trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Công an nhân dân và sức mạnh của Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong bối cảnh mới.

Hạnh Thúy