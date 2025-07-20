Cao Sơn gấp rút chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã

Cao Sơn là xã vùng cao của tỉnh Phú Thọ. Sau sáp nhập, xã nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp bộ máy đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với đó, xã Cao Sơn đang gấp rút xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ, tổ chức lấy ý kiến tham gia của Nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền... đảm bảo Đại hội Đảng bộ xã thành công tốt đẹp.

Xã Cao Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Cao Sơn và Tân Minh (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũ). Sau sáp nhập xã có diện tích tự nhiên 124,928 km2, dân số 8.804 nghìn người. Quy mô xã có 17 thôn, gồm 5 dân tộc sinh sống.

Đảng bộ có 28 chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy với 532 đảng viên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã trước và sau khi sáp nhập được giữ vững và ổn định, không có điểm nóng, đột xuất, bất ngờ xảy ra; nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh, của xã.

Đảng ủy các xã trước khi sáp nhập đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Đại hội. Từ đó đã tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội và đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; đồng thời tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển bền vững.

Sau sáp nhập, Đảng bộ tiếp tục xác định công tác tuyên truyền về Đại hội phải theo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng các cấp, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhất.

Theo hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, Đảng bộ xã sẽ tiến hành Đại hội với hai nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở nội dung Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ trước khi hợp nhất, sáp nhập, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Đại hội không thực hiện bầu cấp ủy khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định nhân sự tham gia Ban Bhấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và phân bổ số lượng, chỉ định đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã Cao Sơn trao đổi công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã.

Mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đang được Đảng bộ xã gấp rút thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo Ban Chấp hành Đảng bộ và các cơ quan tham mưu, giúp việc tập trung công tác chuẩn bị Đại hội.

Văn kiện Đại hội được Đảng ủy xã chuẩn bị công phu, có sự tiếp thu thực tiễn quản lý sau sáp nhập và kỳ vọng chuyển đổi số, cải cách hành chính; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, nhân dân, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã trong nhiệm kỳ tới gắn với định hướng phát triển của tỉnh. Qua đó thể hiện ý chí và nguyện vọng của địa phương trong việc quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Đến nay đã có 26/28 chi, đảng bộ tổ chức đại hội, đạt 93%. Phấn đấu trước 20/7/2025, 100% các chi, đảng bộ tổ chức xong đại hội. Mọi công việc, điều kiện phục vụ cho đại hội được chuẩn bị chu đáo là tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ xã (dự kiến tổ chức vào 30-31/7) diễn ra thành công.

Đồng chí Lường Văn Thi, Bí thư Đảng uỷ xã Cao Sơn cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020–2025, xã Cao Sơn có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, ban hành một số nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về phát triển kinh tế bước đầu đã phát huy được những hiệu quả nhất định.

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế theo hướng đa dạng hóa, phát huy nội lực địa phương, khuyến khích các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hộ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Nổi bật là thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án thực hiện trên địa bàn đặc biệt dự án làm đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật định và nhu cầu của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ tới, xã đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, giảm nghèo bền vững. Giữ gìn và phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuyến cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu đoạn qua xóm Tằm, xã Cao Sơn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đinh Thắng