Cắt cầu phao Phong Châu để đảm bảo an toàn

Ngày 24/9, Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh thông báo dừng vận hành cầu phao Phong Châu do thời tiết xấu, không đảm bảo an toàn lưu thông.

Cắt cầu phao Phong Châu để đảm bảo an toàn

Đại tá Nguyễn Đăng Chiến - Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công Binh cho biết: Ngày 24/9, do nước lũ từ thượng nguồn đổ về lớn, lưu tốc dòng chảy tăng nhanh, không bảo đảm an toàn khi vận hành cầu phao, do đó, Lữ đoàn 249 sẽ cắt cầu phao từ 16 giờ 24/9/2025.

Đơn vị sẽ theo dõi thời tiết, khí hậu thủy văn, khi đủ điều kiện an toàn sẽ nối lại cầu hoặc bảo đảm phà quân sự và thông báo đến Nhân dân sớm nhất.

