Cắt cầu phao Phong Châu do mưa lớn kéo dài

Ngày 26/8, Lữ đoàn 249 – Binh chủng Công binh thông báo dừng vận hành cầu phao Phong Châu do thời tiết xấu, không đảm bảo an toàn lưu thông.
Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn – Binh chủng Công binh cho biết: do ảnh hưởng cơn bão số 5 gây mưa tại nhiều địa phương khu vực phía Bắc nên lượng nước từ thượng nguồn chảy về nhiều, lưu tốc nước tăng cao, để đảm bảo an toàn cho Nhân dân và công trình, Lữ đoàn 249 đã tiến hành cắt cầu phao Phong Châu từ 08h00 sáng ngày 26/8/2025 và sẽ có thông báo nối lại cầu hoặc phà sau khi điều kiện thuỷ văn cho phép.
Trường Quân
