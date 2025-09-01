Cầu Hòa Bình sẵn sàng cho màn pháo hoa lịch sử chào mừng 80 năm Quốc khánh

Trong cơn mưa tầm tã sáng 1/9/2025, những chuyến xe chở pháo từ Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 (Phú Thọ) đã về đến cầu Hòa Bình. Tại đây, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đội mưa căng bạt, dựng lán

Ngay từ sáng, khi những cơn mưa nặng hạt vẫn chưa dứt, các chiến sỹ đã bắt tay vào dựng lán bạt dã chiến trên mặt cầu Hòa Bình.

Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng trong điều kiện trời mưa, gió thốc, tấm bạt lớn trơn ướt khiến việc kéo, căng, cố định trở nên khó khăn gấp bội.

Những bàn tay chai sần, bám chặt từng mép bạt, phối hợp nhịp nhàng để tạo thành mái che kiên cố, bảo vệ khoang tập kết pháo hoa trước mưa gió.

Tuân thủ Quy trình nghiêm ngặt

Khi lán bạt hoàn tất, những thùng pháo được chuyển vào bên trong.

Thiếu tá Chu Việt Thanh, cán bộ kỹ thuật của Công ty Hóa chất 21, trực tiếp hướng dẫn lực lượng làm nhiệm vụ quy trình kiểm tra, niêm phong, bảo quản pháo trước khi lắp ngòi nổ.

Song song với đó, một bộ phận khác được giao nhiệm vụ lắp đặt giàn phóng, ống phóng dọc thân cầu. Tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt các bước kỹ thuật, an toàn được đặt lên hàng đầu.

“Đây không chỉ là nhiệm vụ bắn pháo hoa đơn thuần, mà còn là góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước của mỗi người dân. Do vậy, mỗi CBCS chúng tôi khi được giao nhiệm vụ đã luôn xác định tinh thần trách nhiệm cao nhất” - Trung tá Võ Thành Công, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS PTKV 2 - Thống Nhất chia sẻ.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo

Cầu Hòa Bình nằm trên địa bàn phường Hòa Bình, phường đông dân nhất tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập. Với gần 79.000 nhân khẩu, 157 tổ chức đảng trực thuộc và hơn 6.000 đảng viên, nơi đây mang trọng trách lớn trong công tác tổ chức sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trong đêm 2/9, màn pháo hoa từ cầu Hòa Bình sẽ không chỉ là điểm nhấn nghệ thuật, mà còn là biểu tượng gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng người dân vùng đất tổ.

Tinh thần trách nhiệm trong từng chi tiết

Những ánh mắt tập trung,

những đôi bàn tay tỉ mỉ kiểm đếm từng kiện pháo,

đối chiếu danh mục niêm phong... tất cả cho thấy sự kỹ lưỡng trong từng công đoạn.

Dù trời mưa ướt nhưng ai cũng kiên định hoàn thành nhiệm vụ.

Hình ảnh những người lính cần mẫn bên giàn pháo,

lẫn trong tiếng mưa rơi và sắc cờ đỏ bay dọc cầu Hòa Bình, đã tạo nên khung cảnh vừa khẩn trương, vừa trang nghiêm, báo hiệu ngày hội lớn của dân tộc đang đến gần.

Pháo hoa sẽ rực sáng bầu trời Phú Thọ đêm 2/9/2025, nhưng phía sau những khoảnh khắc huy hoàng ấy là mồ hôi, sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm thầm lặng của những người lính trong công tác chuẩn bị.

Mạnh Hùng