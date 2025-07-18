Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Cầu phao Phong Châu vận hành trở lại

Sáng 18/7, cầu phao Phong Châu đã được vận hành trở lại phục vụ người dân sang sông được thuận tiện.

Cầu phao Phong Châu vận hành trở lại

Cầu phao Phong Châu được vận hành giúp người dân qua sông thuận tiện hơn.

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết: Sau khi tiến hành kiểm tra đánh giá các yếu tố về thời tiết, mực nước và lưu tốc dòng chảy, Lữ đoàn 249 đã quyết định bắc lại cầu phao ngay trong tối 17/7 và để kịp hoàn thành phục vụ Nhân dân từ 6 giờ đến 21 giờ ngày 18/7. Từ ngày 19/7, thời gian hoạt động của cầu phao từ 5 giờ đến 21 giờ hằng ngày. Người dân đi lại trên cầu theo đúng hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Trường Quân


Trường Quân

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cầu phao trở lại Lực lượng chức năng Phục vụ nhân dân Chiến trường binh chủng công binh Thời tiết Kiểm tra Mực nước Đánh giá
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long