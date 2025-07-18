Cầu phao Phong Châu vận hành trở lại

{title}
Sáng 18/7, cầu phao Phong Châu đã được vận hành trở lại phục vụ người dân sang sông được thuận tiện.
Cầu phao Phong Châu được vận hành giúp người dân qua sông thuận tiện hơn.
Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết: Sau khi tiến hành kiểm tra đánh giá các yếu tố về thời tiết, mực nước và lưu tốc dòng chảy, Lữ đoàn 249 đã quyết định bắc lại cầu phao ngay trong tối 17/7 và để kịp hoàn thành phục vụ Nhân dân từ 6 giờ đến 21 giờ ngày 18/7. Từ ngày 19/7, thời gian hoạt động của cầu phao từ 5 giờ đến 21 giờ hằng ngày. Người dân đi lại trên cầu theo đúng hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.
Trường Quân
