CEO Ngô Văn Lý nói gì về xu hướng sửa chữa điện lạnh hiện nay?

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng các thiết bị điện lạnh ngày càng gia tăng, ngành sửa chữa điện lạnh cũng đang chứng kiến nhiều thay đổi đáng kể. Từ cách vận hành truyền thống, lĩnh vực này đang dần chuyển mình theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ cao. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, CEO Ngô Văn Lý đã đưa ra những nhận định đáng chú ý về xu hướng sửa chữa điện lạnh hiện nay, qua đó giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng có cái nhìn rõ nét hơn về thị trường.

Thực trạng ngành sửa chữa điện lạnh hiện nay

Sự phổ biến của các thiết bị như máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt... trong đời sống hiện đại khiến nhu cầu sửa chữa và bảo trì tăng nhanh. Đặc biệt tại các đô thị lớn, tần suất sử dụng cao dẫn đến việc thiết bị dễ xuống cấp, kéo theo nhu cầu sửa chữa thường xuyên hơn.

Theo chia sẻ của chuyên gia Ngô Văn Lý điện lạnh, thị trường hiện nay có sự tham gia của rất nhiều đơn vị, từ cá nhân nhỏ lẻ đến doanh nghiệp quy mô lớn. Điều này tạo ra sự cạnh tranh gay gắt, nhưng cũng khiến khách hàng gặp khó khăn trong việc lựa chọn dịch vụ uy tín.

Bên cạnh cơ hội, ngành điện lạnh cũng đối mặt với không ít thách thức. Nguồn nhân lực tay nghề cao còn thiếu hụt, trong khi công nghệ thiết bị ngày càng hiện đại, đòi hỏi kỹ thuật viên phải liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng mới.

Xu hướng sửa chữa điện lạnh theo chia sẻ của CEO Ngô Văn Lý

Theo chia sẻ của CEO Ngô Văn Lý, xu hướng sửa chữa điện lạnh hiện nay không chỉ dừng lại ở việc “sửa cho xong” mà đang chuyển dịch mạnh sang hướng hiện đại, chuyên sâu và lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm:

Một trong những xu hướng nổi bật là việc ứng dụng công nghệ vào quá trình sửa chữa. Các thiết bị chẩn đoán hiện đại giúp kỹ thuật viên xác định lỗi nhanh chóng và chính xác hơn, từ đó rút ngắn thời gian sửa chữa và nâng cao hiệu quả công việc.

CEO Ngô Văn Lý cũng nhấn mạnh rằng khách hàng ngày càng quan tâm đến chất lượng dịch vụ. Do đó, các đơn vị sửa chữa cần xây dựng quy trình làm việc rõ ràng, minh bạch về giá cả và chính sách bảo hành để tạo dựng niềm tin.

Song song, xu hướng “on-demand” đang phát triển mạnh mẽ. Khách hàng ưu tiên sự tiện lợi, nhanh chóng, có thể đặt lịch sửa chữa, vệ sinh máy lạnh quận Thủ Đức nói riêng hoặc các quận khác tại TPHCM nói chung ngay tại nhà thông qua website hoặc ứng dụng. Đây được xem là hướng đi tất yếu của ngành trong thời đại số.

Ngoài việc sửa chữa, các đơn vị còn đóng vai trò tư vấn giúp khách hàng sử dụng thiết bị hiệu quả hơn, tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ sản phẩm. Đây cũng là xu hướng gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững.

Nhận định về tương lai ngành điện lạnh

Theo nhận định của CEO Ngô Văn Lý, tương lai của ngành điện lạnh sẽ phát triển theo hướng vừa mở rộng về quy mô, vừa nâng cao về chất lượng dịch vụ Điện Lạnh. Trước hết, thị trường được đánh giá là còn rất nhiều tiềm năng khi nhu cầu sử dụng các thiết bị điện lạnh ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các đô thị và khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Song song với đó, xu hướng bảo trì định kỳ thay vì chỉ sửa chữa khi hỏng hóc cũng sẽ trở nên phổ biến hơn, mở ra nguồn doanh thu ổn định cho các doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, dẫn đến quá trình “thanh lọc” tự nhiên: những đơn vị thiếu chuyên nghiệp, không đảm bảo chất lượng dịch vụ hoặc không bắt kịp công nghệ sẽ dần bị loại bỏ khỏi thị trường.

Ngược lại, các doanh nghiệp biết đầu tư vào con người, công nghệ và xây dựng thương hiệu uy tín sẽ có lợi thế phát triển bền vững. Đặc biệt, chuyển đổi số được xem là yếu tố then chốt trong tương lai, từ việc quản lý vận hành, chăm sóc khách hàng đến triển khai các chiến lược marketing online.

Lời khuyên từ CEO Ngô Văn Lý

Theo chuyên gia Ngô Văn Lý, để thích nghi và phát triển trong bối cảnh ngành điện lạnh đang thay đổi nhanh chóng, cả doanh nghiệp, kỹ thuật viên và khách hàng đều cần có những điều chỉnh phù hợp.

Đối với doanh nghiệp, anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư bài bản vào công nghệ và xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa quy trình dịch vụ, minh bạch giá cả và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp cũng là yếu tố then chốt giúp giữ chân khách hàng.

Đối với kỹ thuật viên, CEO Ngô Văn Lý cho rằng việc không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức về các dòng thiết bị mới như inverter hay thiết bị thông minh là điều bắt buộc. Ngoài tay nghề, thái độ làm việc và kỹ năng giao tiếp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Về phía người tiêu dùng, anh khuyến nghị nên lựa chọn những đơn vị sửa chữa uy tín, có thông tin rõ ràng và chính sách bảo hành minh bạch để tránh rủi ro. Đồng thời, khách hàng cũng nên chủ động bảo trì thiết bị định kỳ nhằm kéo dài tuổi thọ sản phẩm và tiết kiệm chi phí sửa chữa về lâu dài.

Có thể thấy, ngành sửa chữa điện lạnh đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với nhiều xu hướng mới. Những chia sẻ từ CEO Ngô Văn Lý không chỉ phản ánh thực trạng mà còn mở ra định hướng phát triển rõ ràng cho ngành trong tương lai. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp thích ứng và phát triển bền vững trong thời đại mới.

