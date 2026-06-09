Chạm tay giấc mơ quốc tế với Korean Air, Qatar Airways ngay trên Traveloka

Từ Hàn Quốc, châu Âu đến Trung Đông, nhiều điểm đến quốc tế đang bước vào mùa du lịch sôi động nhất trong năm. Đồng hành cùng Korean Air, Qatar Airways và Traveloka, du khách Việt có thêm nhiều lựa chọn để hiện thực hóa những hành trình khám phá thế giới trong mùa hè này.

Du lịch quốc tế tiếp tục là xu hướng của mùa hè

Mùa hè luôn là thời điểm nhu cầu du lịch quốc tế tăng mạnh. Khi những kỳ nghỉ dài bắt đầu, nhiều gia đình lựa chọn các chuyến đi nước ngoài để nghỉ dưỡng và khám phá, trong khi giới trẻ cũng có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mới tại các quốc gia khác sau khoảng thời gian học tập, làm việc bận rộn.

Trong số các điểm đến được yêu thích, Hàn Quốc vẫn là cái tên nổi bật nhờ sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và nhịp sống hiện đại. Từ những con phố sôi động ở Seoul, những bãi biển đẹp tại Busan đến khung cảnh thanh bình của đảo Jeju, quốc gia này luôn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

Không chỉ dừng lại ở châu Á, ngày càng nhiều người Việt lựa chọn những hành trình xa hơn tới châu Âu, Trung Đông hay Bắc Mỹ. Xu hướng du lịch hiện nay không chỉ đơn thuần là tham quan mà còn là cơ hội để khám phá thế giới, trải nghiệm văn hóa và làm giàu vốn sống. Điều đó cũng khiến nhu cầu lựa chọn các hãng hàng không quốc tế uy tín, có mạng lưới bay rộng và lịch trình thuận tiện ngày càng được quan tâm.

Du lịch châu Âu hay Hàn Quốc được nhiều du khách yêu thích dịp hè này

Khi hành trình bắt đầu từ trải nghiệm trên bầu trời

Đối với nhiều du khách, hành trình không chỉ bắt đầu khi đặt chân đến điểm đến mà từ chính trải nghiệm trên chuyến bay. Vì vậy, việc lựa chọn hãng hàng không phù hợp luôn là một phần quan trọng trong kế hoạch cho mỗi chuyến đi quốc tế.

Nếu Hàn Quốc là điểm đến được nhiều người yêu thích, Korean Air là một trong những lựa chọn quen thuộc trên hành trình đến xứ sở kim chi. Hãng ghi dấu ấn nhờ chất lượng dịch vụ ổn định, phong cách phục vụ chuyên nghiệp cùng mạng lưới đường bay kết nối nhiều thành phố lớn trên thế giới. Từ khâu làm thủ tục, trải nghiệm trên không cho đến quá trình nối chuyến tại sân bay Incheon, mọi công đoạn đều được vận hành đồng bộ, mang lại cảm giác thuận tiện và an tâm cho hành khách.

Korean Air là lựa chọn quen thuộc khi bay đến Hàn Quốc

Trong khi đó, Qatar Airways lại là cái tên được nhiều du khách lựa chọn khi di chuyển tới châu Âu, Trung Đông hoặc Bắc Mỹ. Với trung tâm trung chuyển tại Doha, hãng sở hữu mạng lưới bay rộng khắp cùng khả năng kết nối linh hoạt giữa các chặng quốc tế. Điều này giúp những hành trình dài trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt với các chuyến bay cần quá cảnh.

Mỗi hãng hàng không đều có những thế mạnh riêng, phù hợp với từng nhu cầu và điểm đến khác nhau. Tuy nhiên, điều mà phần lớn du khách tìm kiếm vẫn là một hành trình thoải mái, thuận tiện và đáng tin cậy ngay từ khoảnh khắc cất cánh.

Qatar Airways lại là cái tên quen thuộc khi di chuyển tới châu Âu, Trung Đông hoặc Bắc Mỹ

Đặt vé quốc tế thuận tiện ngay trên Traveloka

Đặt vé Korean Air , Qatar Airways đi Hàn Quốc trên Traveloka là lựa chọn được nhiều du khách ưu tiên nhờ quy trình đơn giản và thuận tiện. Chỉ cần truy cập website hoặc ứng dụng Traveloka, nhập các thông tin cơ bản như điểm khởi hành, điểm đến, ngày bay và số lượng hành khách, hệ thống sẽ nhanh chóng hiển thị các chuyến bay phù hợp, để bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn.

Sau khi chọn được hành trình mong muốn, hành khách chỉ cần điền đầy đủ thông tin liên hệ và thông tin cá nhân theo đúng giấy tờ tùy thân hoặc hộ chiếu. Đây là bước quan trọng giúp đảm bảo vé được xuất chính xác và tránh phát sinh những rắc rối không đáng có trong quá trình làm thủ tục.

Tiếp theo, Traveloka hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán linh hoạt như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, Internet Banking, chuyển khoản ngân hàng cùng nhiều phương thức thanh toán trực tuyến khác, giúp người dùng dễ dàng hoàn tất giao dịch theo nhu cầu.

Đặt vé máy bay quốc tế ngay trên Traveloka

Ngay sau khi thanh toán thành công, vé điện tử sẽ được gửi về email đăng ký và đồng thời lưu trong mục “Đặt chỗ của tôi” trên Traveloka. Hành khách có thể sử dụng thông tin này để làm thủ tục trực tuyến, check-in tại kiosk tự động hoặc xuất trình tại quầy làm thủ tục ở sân bay trước giờ khởi hành.

Trong trường hợp chưa nhận được vé điện tử sau một khoảng thời gian hợp lý, người dùng nên chủ động liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của Traveloka để được kiểm tra và hỗ trợ kịp thời.