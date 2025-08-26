Chập điện gây cháy cơ sở chăn nuôi chim cút tại xã Vĩnh Hưng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Phú Thọ, vào lúc 1 giờ 53 phút sáng nay (26/8), Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận tin báo về vụ cháy tại cơ sở chăn nuôi chim cút ở xã Vĩnh Hưng của ông Nguyễn Trung Kiên.

Hiện trường vụ cháy cơ sở nuôi chim cút.

Ngay sau khi nhận tin, Phòng PC07 đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Vĩnh Tường - Yên Lạc xuất 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 2 giờ 30 phút, đám cháy đã được dập tắt.

Vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng đã làm hư hỏng khu chăn nuôi khoảng 80m2 cùng nhiều đồ dùng, thiết bị.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện.

Cẩm Lệ