Cháy lớn tại nhà kho 01 tầng ở Công ty TNHH Tissue Linh An

Ngày 26/11, đã xảy ra vụ cháy tại Công ty TNHH Tissue Linh An (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc).
Hiện trường vụ cháy tại Công ty TNHH Tissue Linh An.
Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 12 giờ 10 phút, cùng ngày. Đám cháy được phát hiện đầu tiên tại nhà kho 01 tầng có diện tích khoảng 2500 m2 của Công ty và tác động nhiệt đến một số thiết bị bên ngoài nhà xưởng của Công ty TNHH HJC Vina (ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu khoảng 8,5 tỷ đồng).
Lực lượng PCCC cơ sở chữa cháy.
Ngay sau khi nhận tin cháy tại Công ty TNHH Tissue Linh An (Lô 6, KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện tới hiện trường. Đơn vị triển khai 1 xe chỉ huy, 18 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang, 2 xe xitec cùng khoảng 130 cán bộ, chiến sĩ để dập lửa và cứu hộ.
PC07 đồng thời huy động 2 máy múc, 6 xe nâng của doanh nghiệp bên ngoài; 2 xe chữa cháy của Đội PCCC chuyên ngành KCN Khai Quang và lực lượng PCCC cơ sở phối hợp tham gia chữa cháy. Thông tin ban đầu về vụ việc đã được báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và C07.
Đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã được khống chế, không ghi nhận thiệt hại về người. Các lực lượng đang tiếp tục triển khai đội hình để dập tắt hoàn toàn vụ cháy.
Hiện nguyên nhân chưa xác định. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Dương Chung
