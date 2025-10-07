Chi bộ khu 3 Sơn Vi làm tốt công tác dân vận khéo

Công tác dân vận đóng vai trò cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở khu dân cư, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò chủ thể của người dân, từ đó huy động nguồn nội lực trong dân để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thời gian qua, khu dân cư số 3 Sơn Vi, xã Phùng Nguyên đã làm tốt công tác dân vận trong xây dựng NTM thông minh, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đường giao thông được luôn được vệ sinh sạch sẽ, trồng hoa ven đường

Những con đường sạch sẽ, phong quang, những ngôi nhà cao tầng san sát, khuôn viên nhà văn hóa khu dân cư khang trang, sạch đẹp với nhiều thiết chế vui chơi, thể dục thể thao được đầu tư xây dựng; những con ngõ, ngôi nhà được gắn biển tên, biển số ngay ngắn... là những hình ảnh để lại ấn tượng tốt đẹp khi chúng tôi về khu dân cư số 3 Sơn Vi. Trong cuộc trò chuyện với đồng chí Bí thư chi bộ Nguyễn Thiện Căn, được biết, khu dân cư số 3 Sơn Vi đã được công nhận đạt chuẩn NTM thông minh năm 2024. Đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Đây cũng trở thành địa chỉ quen thuộc để nhiều khu dân cư trong tỉnh, các tỉnh lân cận về thăm quan, học tập kinh nghiệm xây dựng NTM nâng cao, thông minh... Có được những kết quả đáng tự hào ấy là sự đoàn kết, đồng lòng chung tay, góp sức của Nhân dân dưới sự chỉ đạo của Chi bộ khu dân cư, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức hội, đoàn thể.

Hệ thống camera an ninh được đầu tư, lắp đặt từ nguồn ủng hộ của người dân trong khu đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng như hoàn thiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM thông minh.

Khu dân cư số 3 Sơn Vi có 243 hộ, chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Chi bộ khu dân cư có 40 đảng viên, trong đó 16 đảng viên miễn sinh hoạt. Mặc dù số lượng đảng viên không nhiều nhưng chi bộ đã thực hiện tốt công tác nêu gương, dân vận trog xây dựng NTM thông minh và đạt nhiều kết quả quan trọng. Xác định công tác dân vận đóng vai trò then chốt trong xây dựng NTM, Chi bộ khu đã tích cực chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với chương trình xây dựng NTM. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong khu dân cư. Chất lượng công tác dân vận được chú trọng nâng lên theo hướng gần dân, sát dân, tập trung vào những việc mới, việc khó; trong đó, đặc biệt phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên trong thực hiện các nội dung phong trào xây dựng NTM thông minh. Đồng thời, chi bộ cũng đã chỉ đạo các đảng viên, tổ chức chính trị - xã hội, tuyên truyền, vận động, khơi dậy sức dân trong thực hiện tiêu chí. Đặc biệt, Chi bộ đã kêu gọi nguồn ủng hộ, đóng góp của con em làm ăn xa quê hương với kinh phí trên 150 triệu đồng để xây dựng các công trình công cộng phục vụ dân sinh trong năm 2024.

Anh Nguyễn Kim Nang chia sẻ: Được sự tuyên truyền, vận động của Chi bộ, các cán bộ, đảng viên gia đình tôi cùng các hộ đã đồng thuận đóng góp tiền, ngày công để sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, tạo không gian sinh hoạt, tổ chức các hoạt động cộng đồng cho người dân, chỉnh trang đường ngõ, xóm, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư... Cùng với đó, chúng tôi cũng động viên, kêu gọi con em trong gia đình, dòng họ đang làm ăn xa đóng góp kinh phí xây dựng quê hương.”

Từ nguồn đóng góp của người dân, ủng hộ của con em xã quê, nhà văn hóa khu dân cư được cải tạo khang trang, sạch đẹp, nhiều thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng, lắp đặt góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân chung tay xây dựng NTM thông minh. Khu đã huy động nguồn lực để nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, các trục đường chính, hệ thống rãnh thoát nước thải sinh hoạt, trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, chỉnh trang lại toàn bộ nhà văn hóa khang trang, lắp đặt wifi tại nhà văn hóa, lắp đặt 16 camera an ninh, hệ thống đèn chiếu sáng... Sau khi hạ tầng được hoàn thiện, chi bộ tiếp tục chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các tổ chức chính trị - xã hội tham gia đảm nhiệm các phần việc xây dựng, quản lý, duy trì thực hiện các mô hình xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự trong khu dân cư... Nhờ đó, từng tuyến đường, ngõ xóm luôn rực rỡ, ngăn nắp, sạch sẽ...

Khu dân cư nông thôn số 3 Sơn Vi ngày càng văn minh, hiện đại, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ở khu đã đạt trên 60 triệu đồng/năm, 100% hộ đạt gia đình văn hóa. Diện mạo ấy là minh chứng sống động cho sự thành công của công tác dân vận khéo. Nơi đây, mỗi người dân không chỉ là người thụ hưởng thành quả mà còn là chủ thể kiến tạo nên những đổi thay, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của quê hương. Tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của chi bộ, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào của đảng viên cùng việc thực hiện tốt công tác dân vận khéo, khu 3 Sơn Vi sẽ tiếp tục huy động nguồn nội lực trong Nhân dân để xây dựng làng quê ngày càng phát triển, thịnh vượng, trở thành vùng quê đáng sống.

Lệ Oanh