Chiếc bếp từ ‘đánh bật’ mọi giới hạn nấu nướng truyền thống

Không chỉ đơn thuần là thiết bị nấu ăn, bếp từ thế hệ mới đang mở ra trải nghiệm nấu nướng hoàn toàn khác biệt nhanh, an toàn và tinh tế hơn.

Cùng với sự thay đổi trong thói quen sống của người Việt, căn bếp ngày nay không chỉ là nơi nấu ăn mà còn là “trái tim” của ngôi nhà nơi thể hiện phong cách sống, sự tinh tế và tiện nghi.

Nếu như trước đây, bếp gas là lựa chọn phổ biến nhờ giá rẻ, thì nay bếp từ trở thành xu hướng tất yếu nhờ tính an toàn, tiết kiệm và thiết kế sang trọng. Các dòng bếp từ đôi và ba vùng nấu hiện được nhiều gia đình ưa chuộng, đặc biệt phù hợp với nhà có 3–5 thành viên, cho phép nấu nhiều món cùng lúc và tiết kiệm đáng kể thời gian.

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PID675DC1E

Bosch PID675DC1E bếp từ âm 3 vùng nấu thuộc dòng Serie 8 cao cấp là lựa chọn hoàn hảo cho căn bếp hiện đại. Thiết kế Comfort Profil viền nhôm tinh tế, mặt kính Schott Ceran Đức chịu nhiệt tới 750°C, chống trầy xước tối ưu. Bếp sở hữu tổng công suất 7.400W, PowerBoost tăng nhiệt nhanh.

Bảng điều khiển DirectSelect Premium cảm ứng ẩn giúp thao tác nhanh, chính xác và dễ vệ sinh. Đặc biệt, công nghệ Perfect Fry tự điều chỉnh nhiệt độ chiên xào hoàn hảo, kết hợp chức năng QuickStart tự động nhận diện vị trí nồi, Keep Warm giữ ấm và hẹn giờ tắt tự động mang lại trải nghiệm tiện lợi tối đa.

Đây cũng là sản phẩm nên lựa chọn cho gia đình có con nhỏ bởi Bosch PID675DC1E được trang bị hệ thống cảnh báo nhiệt dư, khóa trẻ em, tự ngắt khi quá nhiệt đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tất cả tạo nên một chiếc bếp thông minh, mạnh mẽ, xứng danh “trợ thủ đắc lực đánh bật mọi giới hạn nấu nướng truyền thống”.

Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-I773D 536.01.905

Sở hữu 3 vùng nấu cảm ứng thông minh với tổng công suất lên tới 6.700W, hai vùng nấu lớn tích hợp chế độ gia nhiệt nhanh PowerBoost, giúp rút ngắn thời gian nấu nhưng vẫn giữ trọn hương vị món ăn. Mặt kính Schott Ceran cao cấp, chống trầy xước, chịu nhiệt vượt trội, tạo nên điểm nhấn sang trọng cho không gian bếp.

Bảng điều khiển cảm ứng trượt, 9 mức gia nhiệt đáp ứng mọi nhu cầu nấu nướng khác nhau, từ hầm, đến chiên, xào... thao tác chính xác chỉ với một chạm, đi kèm loạt tính năng an toàn như khóa trẻ em, cảnh báo nhiệt dư, tự ngắt khi tràn, mang đến sự yên tâm tuyệt đối trong từng phút nấu nướng.

Bếp từ đôi âm Bosch PPI82566VN

Bếp từ đôi âm Bosch PPI82566VN là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình muốn sở hữu một chiếc bếp thông minh, bền bỉ, an toàn với mức giá hợp lý. SBosch PPI82566VN thiết kế vát cạnh tinh tế, bo viền thép không gỉ sáng bóng, vừa mang nét hiện đại vừa giúp bảo vệ bếp khỏi va chạm trong quá trình sử dụng.

Hai vùng nấu độc lập có công suất 1.800W/vùng, tích hợp chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost giúp rút ngắn đáng kể thời gian nấu nướng.

Điểm cộng lớn của Bosch PPI82566VN nằm ở bảng điều khiển cảm ứng Direct Select với 9 cấp độ nhiệt linh hoạt, cho phép người dùng thao tác chạm trực tiếp thay vì phải bấm nhiều lần nút +/- để điều chỉnh nhiệt độ như các loại bếp thông thường.

Không chỉ mạnh mẽ, Bosch còn chú trọng đến an toàn sử dụng với loạt tính năng như khóa trẻ em, cảm biến chống tràn, cảnh báo nhiệt dư hai cấp độ.

Bếp từ hồng ngoại Comfee CMH-40DHP

Ở phân khúc giá tầm trung, Comfee CMH-40DHP được coi là ứng cử viên sáng giá. Bếp từ hồng ngoại Comfee CMH-40DHP gồm cả vùng nấu từ và hồng ngoại, mang đến sự linh hoạt tối đa cho mọi gia đình.

Bề mặt kính Ceramic Hegon (Đức) chịu nhiệt tới 800°C, chịu lực tới 150kg. Bảng điều khiển cảm ứng trượt nhạy bén mang lại trải nghiệm thao tác mượt mà, chính xác. Cùng với đó là hàng loạt tiện ích thông minh như hẹn giờ, giữ ấm, chiên rán, tạm dừng nấu, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu sử dụng.

Bếp sở hữu tổng công suất lên đến 4000W, trong đó vùng từ đạt 2300W với chức năng Booster giúp gia nhiệt siêu tốc, còn vùng hồng ngoại sử dụng được cho mọi loại nồi kể cả thủy tinh, gốm sứ. Công nghệ Inverter tiết kiệm điện kết hợp mạch bảo vệ IGBT giúp thiết bị vận hành ổn định trong dải điện áp rộng 170V–270V, phù hợp cả khu vực điện yếu.

Về hệ thống an toàn, máy trang bị năng tự ngắt khi quá nhiệt, chống tràn, khóa trẻ em, cảnh báo nhiệt dư và nhận diện nồi thông minh giúp người dùng yên tâm tuyệt đối trong quá trình sử dụng.

Bếp từ đơn BlueStone ICB-6619

BlueStone ICB-6619 với thiết kế tối giản phù hợp cho đối tượng kể cả người lớn tuổi. Mặt kính Ceramic sáng bóng, công suất mạnh mẽ 2000W nấu ăn nhanh chóng mà vẫn tiết kiệm điện.

Bảng điều khiển cảm ứng tiếng Việt siêu nhạy cho phép thao tác chạm nhẹ dễ dàng, với 8 chế độ nấu tự động: lẩu, xào, súp, hấp, hâm nóng, BBQ, cháo và hâm sữa, giúp chị em nội trợ chế biến đa dạng món ăn hàng ngày. Bếp đi kèm nồi lẩu tiện lợi, tiết kiệm chi phí mua sắm.

Bếp có thiết kế quạt tản nhiệt cỡ lớn giảm nhiệt nhanh, duy trì hiệu suất ổn định và nâng cao tuổi thọ cho bếp. Đặc biệt, BlueStone ICB-6619 còn đảm bảo an toàn tối đa với tính năng tự động ngắt điện khi quá tải và khóa an toàn trẻ em, giúp người dùng yên tâm khi sử dụng trong gia đình có trẻ nhỏ.

Để trực tiếp trải nghiệm các mẫu bếp từ chính hãng giá tốt, quý khách có thể ghé showroom Điện máy Quang Hạnh đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối thiết bị nhà bếp cao cấp.

Điện máy Quang Hạnh cam kết:

- 100% sản phẩm nhập khẩu chính hãng, đầy đủ giấy tờ và hóa đơn rõ ràng.

- Nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng trôi nổi trên thị trường.

- Đội ngũ tư vấn viên tận tâm, am hiểu sản phẩm, luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách chọn lựa chiếc bếp phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách.

Đến với Điện máy Quang Hạnh, khách hàng không chỉ an tâm về chất lượng sản phẩm mà còn được hưởng chính sách bảo hành, hậu mãi chu đáo.