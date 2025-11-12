Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quy định một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

{title}
Sáng 12/11, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Tư pháp báo cáo dự thảo Nghị quyết Quy định một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại hội nghị.
Theo dự thảo Nghị quyết Quy định một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; cơ quan, tổ chức, cá nhân được phổ biến, giáo dục pháp luật; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nghị quyết được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý thống nhất của chính quyền các cấp, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật phải thiết thực, thường xuyên, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời bảo đảm ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong hoạt động này.
Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Các ý kiến tại hội nghị tập trung thảo luận một số nội dung: Nâng cao chất lượng nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại khu dân cư; kinh phí bảo đảm hàng năm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật...
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý để các cấp, ngành triển khai đồng bộ, thống nhất công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm được thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng chí yêu cầu Sở Tư pháp tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị quyết. Trong đó lưu ý đến công tác truyền thông chính sách; bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.
Nguyễn Huế
