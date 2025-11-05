Chu đáo, chặt chẽ từ khâu sơ tuyển

Những ngày này, công tác khám sơ tuyển công dân nhập ngũ năm 2026 đang được tiến hành đồng loạt tại các địa phương. Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm nay có nhiều thay đổi về quy mô, phương thức. Song, với sự phối hợp, chỉ đạo chặt chẽ từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các địa phương thuộc địa bàn Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 1 - Cẩm Khê quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng, đúng luật.

Theo kế hoạch, tại phường Vân Phú, công tác khám sơ tuyển được tổ chức trong hai ngày 29 - 30/10. Tuy nhiên, chỉ trong ngày đầu, số thanh niên đến khám tuyển đã cơ bản đạt kế hoạch. Ngay trong sáng 29/10 đã có 14 đoàn viên, thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2026.

Thanh niên Đào Quốc Trung ở khu 2, phường Vân Phú chia sẻ: Là công dân Việt Nam đến tuổi thực hiện NVQS, hiểu được lịch sử hào hùng của dân tộc nên khi nhận được thông báo, tôi đã chủ động thu xếp công việc đến sơ tuyển, tôi luôn xem đây là trách nhiệm của mình với Tổ quốc, gia đình và xã hội. Tôi mong muốn được phục vụ quân đội để rèn luyện bản thân, sống có kỷ luật, tự giác.

Thanh niên phường Vân Phú viết đơn tình nguyện nhập ngũ tại buổi khám sơ tuyển.

Trực tiếp hướng dẫn và khám sơ tuyển, bác sỹ Lê Thị Tuyết Nhung - Trạm trưởng Trạm Y tế phường Vân Phú cho biết: Trong hai ngày 29 - 30/10, Trạm Y tế phối hợp với Hội đồng NVQS phường tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe NVQS và Công an nhân dân năm 2026 cho hơn 250 công dân trên địa bàn. Tại buổi sơ tuyển, 100% công dân được kiểm tra các tiêu chí cơ bản về sức khỏe, như chiều cao phải đạt từ 1,55m trở lên, cân nặng đạt từ 45kg trở lên, vòng ngực đạt từ 74cm trở lên và chỉ số BMI đạt từ 17 - 30.

Còn tại phường Phong Châu, những ngày qua, không khí tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đang rộn ràng khắp các khu dân cư. Đến nay đã có 16 đoàn viên, thanh niên trong phường viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trước đó, Hội đồng NVQS đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về NVQS; tổ chức cho công dân đăng ký NVQS, quản lý nguồn công dân trong lứa tuổi thực hiện NVQS; chỉ đạo các khu dân cư tổ chức bình cử, đề xuất công dân nam trong độ tuổi đi sơ tuyển.

Đồng chí Ngô Hữu Hiếu - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Phong Châu cho biết: Qua sơ tuyển, Hội đồng NVQS phường lựa chọn gần 150 thanh niên đủ tiêu chuẩn tham gia khám tuyển, đây là cơ sở để tuyển chọn người đủ điều kiện thực hiện NVQS và Công an nhân dân. Dự kiến, năm 2026 phường Phong Châu giao chỉ tiêu tuyển chọn 36 công dân nhập ngũ.

Năm 2026 là dấu mốc quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên thực hiện công tác tuyển quân trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; trong đó bỏ cơ quan quân sự cấp huyện và thành lập 4 Ban Chỉ huy PTKV. Điều này đặt ra yêu cầu, công tác tuyển quân phải triển khai quyết liệt và chặt chẽ ngay từ những bước đầu tiên.

Thượng tá Lê Mạnh Dũng - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 1 - Cẩm Khê cho biết: Hiện nay, Ban Chỉ huy PTKV 1 - Cẩm Khê phụ trách quản lý 48 đơn vị. Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 đạt yêu cầu đề ra, Ban Chỉ huy PTKV 1 đã chủ động nắm bắt các văn bản mới từ cơ quan chức năng cấp trên để kịp thời hướng dẫn các địa phương, đồng thời thành lập 5 tổ công tác hỗ trợ các địa phương tổ chức khám tuyển.

Cũng theo Thượng tá Lê Mạnh Dũng, với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, phấn đấu không để bị loại, trả, đổi bù quân sau khi đã bàn giao cho các đơn vị của quân đội, công an, hiện nay, Ban Chỉ huy PTKV 1 - Cẩm Khê chỉ đạo các địa phương trong khu vực tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa cơ quan quân sự và công an để chốt quân số; giao quyết định gọi sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS, gọi công dân nhập ngũ đúng luật, có tỷ lệ dự phòng hợp lý so với chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Luật NVQS; giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương để công dân nhận thức rõ trách nhiệm của mình.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm cao của thanh niên, chắc chắn công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 của các địa phương sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Huy Thắng