Chủ động đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định mùa cao điểm

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, đặc biệt vào mùa nắng nóng, việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trở thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành điện. Điện lực Thanh Sơn chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của khách hàng sử dụng điện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Điện lực Thanh Sơn hiện đang quản lý hệ thống điện với địa hình phức tạp, nhiều đồi núi, sông suối, hệ thống giao thông còn hạn chế. Đặc thù lưới điện trung áp phần lớn đi qua khu vực rừng núi, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Vào mùa mưa, nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập do lũ lụt, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý vận hành, xử lý sự cố lưới điện. Những yếu tố này đòi hỏi ngành điện địa phương phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động từ sớm, từ xa để hạn chế tối đa các rủi ro, đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn.

Xác định rõ những thách thức đó, Điện lực Thanh Sơn nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Công ty Điện lực Phú Thọ, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Điện lực Thanh Sơn đang triển khai 5 dự án đầu tư với tổng giá trị khoảng 63 tỷ đồng, 8 hạng mục sửa chữa lớn với tổng kinh phí 5,57 tỷ đồng, 13 hạng mục sửa chữa thường xuyên. Các dự án tập trung vào nâng cấp đường dây, trạm biến áp, thay thế thiết bị cũ, quá tải, từng bước hoàn thiện lưới điện theo hướng hiện đại, an toàn và linh hoạt hơn trong vận hành.

Mặc dù chưa bước vào cao điểm nắng nóng, song sản lượng tiêu thụ điện trên địa bàn đã tăng cao, xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Công suất cực đại trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 45,8 MW, gần bằng mức 46,6 MW của năm 2025. Điều này cho thấy áp lực đảm bảo cung cấp điện trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi các giải pháp phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ hơn nữa.

Cán bộ Điện lực Thanh Sơn kiểm tra, chuẩn bị vật tư dự phòng phục vụ công tác đảm bảo cấp điện mùa cao điểm.

Trong công tác quản lý vận hành, Điện lực Thanh Sơn tăng cường kiểm tra định kỳ cả ngày lẫn đêm đối với hệ thống đường dây và trạm biến áp. Đặc biệt, đơn vị tích cực ứng dụng các thiết bị công nghệ hiện đại như camera nhiệt, thiết bị đo phóng điện cục bộ (PD), flycam (UAV) để phát hiện sớm các điểm phát nhiệt bất thường, nguy cơ sự cố trên lưới điện. Việc ứng dụng công nghệ giúp nâng cao hiệu quả kiểm tra, giảm thiểu thời gian và công sức, nhất là tại các khu vực địa hình hiểm trở.

Cùng với đó, công tác vệ sinh cách điện, xử lý tiếp xúc, cân đảo pha được thực hiện bằng phương pháp hotline, không cần cắt điện, vừa đảm bảo an toàn cho công nhân, vừa không làm gián đoạn việc cấp điện cho khách hàng. Những thiết bị đã vận hành lâu năm, có nguy cơ sự cố cao được thay thế kịp thời, góp phần nâng cao độ tin cậy của hệ thống.

Một trong những giải pháp quan trọng khác là phát quang hành lang tuyến. Đơn vị chủ động chặt tỉa cây cối, giải phóng hành lang lưới điện nhằm hạn chế sự cố do cây đổ, va quệt vào đường dây trong mùa mưa bão. Song song với đó, hệ thống đo xa được khai thác hiệu quả để theo dõi biến động phụ tải theo thời gian thực. Từ các dữ liệu thu thập được, ngành điện có thể đưa ra cảnh báo sớm đối với những khu vực có nguy cơ quá tải, từ đó kịp thời thực hiện hoán chuyển phụ tải, nâng công suất máy biến áp, đảm bảo cung cấp điện ổn định.

Để chủ động ứng phó với các tình huống bất khả kháng, Điện lực Thanh Sơn đã xây dựng các phương án cấp điện chi tiết cho mùa nắng nóng và trong điều kiện thời tiết cực đoan. Đơn vị đã chuẩn bị các phương án chuyển đổi kết lưới, san tải giữa các xuất tuyến và sa thải phụ tải hợp lý trong trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ an toàn hệ thống điện quốc gia.

Lực lượng ứng trực cũng được tăng cường với các đội xung kích trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý sự cố trong thời gian nhanh nhất. Vật tư dự phòng như cầu chì, dây dẫn, máy biến áp luôn được chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo khắc phục sự cố kịp thời, hạn chế tối đa thời gian mất điện của khách hàng.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cũng được đặc biệt chú trọng. Điện lực Thanh Sơn chủ động phối hợp với chính quyền các xã, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về an toàn điện.

Nhiều hình thức truyền thông đa dạng được triển khai như tin, bài, phóng sự, video clip, infographic, e-magazine; đồng thời tăng cường truyền thông trực quan qua tờ rơi, băng rôn, pa nô, áp phích tại khu dân cư, trung tâm thương mại. Các chương trình tọa đàm, hội nghị khách hàng, hoạt động truyền thông cộng đồng cũng được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức của người dân.

Đặc biệt, đơn vị đã xây dựng chương trình phối hợp với các trường học nhằm giáo dục ý thức tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn cho học sinh. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đơn vị thi công gần công trình điện để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động, tránh các sự cố đáng tiếc.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, ngành điện khuyến khích khách hàng sử dụng thiết bị điện hợp lý, tránh sử dụng đồng loạt các thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp kiểm tra, bảo trì hệ thống điện nội bộ, hạn chế nguy cơ sự cố lan rộng ra lưới điện chung.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó trưởng Điện lực Thanh Sơn cho biết: Đơn vị đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng. Từ công tác đầu tư, nâng cấp lưới điện, tăng cường kiểm tra, ứng dụng công nghệ, đến việc chuẩn bị các phương án ứng phó sự cố, tất cả đều được thực hiện một cách chủ động, quyết liệt.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần chủ động và quyết tâm cao, Điện lực Thanh Sơn đang nỗ lực đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong mùa cao điểm nắng nóng năm nay.

Hoàng Hương