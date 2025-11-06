Chủ động, toàn diện trong quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài

Cùng với sự phát triển năng động của kinh tế - xã hội, tỉnh Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, chuyên gia, lao động và du khách quốc tế. Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trong tình hình mới, Công an tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý người nước ngoài năm 2025. Đây là bước hoàn thiện quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng Công an tỉnh, đặc biệt là Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong công tác quản lý người nước ngoài. Trong đó, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh, lao động nước ngoài, tạm trú... được đẩy mạnh đến từng doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, nhà thầu, cơ quan, trường học có người nước ngoài.

Công tác nắm tình hình, thống kê, kiểm tra cư trú, hoạt động của người nước ngoài được thực hiện thường xuyên; các hoạt động cấp, gia hạn thị thực, thẻ tạm trú, định danh điện tử... được tiến hành đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài đến sinh sống, làm việc tại tỉnh Phú Thọ.

Tuy nhiên, trước xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng cũng như việc sáp nhập các địa bàn từ ngày 1/7/2025, công tác quản lý người nước ngoài phát sinh một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, chủ yếu là sự phối hợp giữa các cơ quan đôi khi thiếu thống nhất; việc chia sẻ, cập nhật thông tin chưa kịp thời; một số quy định cũ không còn phù hợp với thay đổi của pháp luật trung ương và thực tiễn địa phương.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ động nghiên cứu, đề xuất những giải pháp quản lý hiệu quả người nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Nhằm khắc phục những hạn chế đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu với UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp mới về công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 63 của UBND tỉnh có hiệu lực từ ngày 17/10/2025. Quy chế này được xây dựng trên cơ sở bám sát các văn bản pháp luật hiện hành, đặc biệt là các Luật và Nghị định mới ban hành năm 2025; xác lập nguyên tắc phối hợp “chủ động - thường xuyên - chặt chẽ - kịp thời”, bảo đảm vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, vừa tăng cường quản lý nhà nước và giữ vững an ninh trật tự.

Đáng chú ý, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã thể hiện vai trò tham mưu nòng cốt trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Quy chế. Đơn vị không chỉ chủ động rà soát các quy định pháp luật mới mà còn tổng hợp thực tiễn quản lý nhiều năm qua để đề xuất những nội dung mang tính thực chất, phù hợp với đặc thù của địa phương. Nhờ đó, Quy chế ban hành lần này mang tính kế thừa, đổi mới và có tính khả thi cao.

Điểm mới nổi bật của Quy chế lần này là sự phân định rõ ràng trách nhiệm giữa các sở, ngành, địa phương, bảo đảm không chồng chéo, nâng cao hiệu quả điều hành. Trong đó, Công an tỉnh giữ vai trò chủ trì, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài; tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm và tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành chung. Sở Nội vụ được giao chủ trì quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc trao đổi thông tin về cấp phép, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động.

Sở Ngoại vụ là đầu mối trong công tác lãnh sự và tiếp đón đoàn khách nước ngoài, bảo đảm phối hợp chặt chẽ khi có các tình huống liên quan đến người nước ngoài bị tai nạn, mất tích hoặc được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Ngoài ra, các sở, ngành khác như Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo, Ban Quản lý các Khu công nghiệp... đều có quy định cụ thể về trách nhiệm cung cấp, chia sẻ thông tin, thống kê định kỳ và phối hợp kiểm tra, xử lý theo chức năng.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của quy chế phối hợp đó là đã bổ sung cơ chế thông tin hai chiều, quy định rõ việc báo cáo định kỳ hằng tháng (đối với một số sở, ngành), 6 tháng và hằng năm về kết quả quản lý người nước ngoài gửi về Công an tỉnh (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Đây là bước tiến quan trọng, giúp tạo lập cơ sở dữ liệu tập trung, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh góp phần quan trọng cho các hoạt động hợp tác, đầu tư, du lịch và giao lưu quốc tế

Có thể khẳng định, sự ra đời của quy chế phối hợp trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2025 là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, khoa học và bám sát thực tiễn. Quy chế không chỉ là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan, đơn vị triển khai thống nhất mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần chủ động, đổi mới trong công tác tham mưu của lực lượng Công an tỉnh, nòng cốt là Phòng Quản lý xuất nhập cảnh trong đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả quy chế này sẽ góp phần quan trọng giúp Phú Thọ quản lý chặt chẽ nhưng linh hoạt đối với người nước ngoài, tạo môi trường an toàn, minh bạch và thân thiện cho các hoạt động hợp tác, đầu tư, du lịch và giao lưu quốc tế. Qua đó, củng cố hình ảnh Phú Thọ - vùng Đất Tổ cội nguồn dân tộc không chỉ là nơi hội tụ của truyền thống, mà còn là điểm đến tin cậy, hấp dẫn trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Lê Minh