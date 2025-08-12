Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra một số dự án trên địa bàn

Ngày 12/8, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm và kiểm tra việc thực hiện dự án Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà; thăm Nhà máy sản xuất, chế tạo các bản mạch in điện tử (PCB) của Công ty TNHH Điện tử Meiko Hoà Bình tại Khu công nghiệp (KCN) Bờ trái sông Đà; KCN Bình Phú và kiểm tra, thị sát phương án tuyến và đấu nối tuyến đường liên vùng Việt Trì – Hòa Bình. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận buổi làm việc với Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp

Dự án KCN Bờ trái Sông Đà do Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp (Công ty Dạ Hợp) làm chủ đầu tư được cấp phép đầu tư năm 2015; tổng diện tích sau khi điều chỉnh để thực hiện dự án Nhà ở công nhân, khu dân cư, trường học là 68,37ha; đến nay thu hút 32 dự án, trong đó 7 dự án FDI, 25 dự án DDI, tỷ lệ lấp đầy 100%. Giai đoạn 2, được cấp phép đầu tư năm 2020, xây dựng nhà ở công nhân và hệ thống nhà máy xử lý nước thải phục vụ mở rộng nhà máy Meiko, hiện còn vướng mắc do quá trình phê duyệt phương án bồi thường bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

Ngoài KCN Bờ trái sông Đà, Công ty Dạ Hợp đang thực hiện dự án Cụm công nghiệp (CCN) Tiên Tiến (cấp phép đầu tư năm 2021), quy mô 63,105 ha; đến nay đã thu hút 38 dự án, tỷ lệ lấp đầy 98%; dự án Nhà ở công nhân Quang Tiến, diện tích 12,18ha; Tổ hợp Thịnh Minh (cấp phép đầu tư năm 2025), gồm: Dự án KCN Thịnh Minh 429,5 ha; CCN Thịnh Minh (72,41 ha; Dự án nhà ở Thịnh Minh 23,15 ha với 2.000 căn hộ và các dịch vụ tiện ích cho công nhân; Dự án khu đô thị sinh thái Phú Minh 87,3 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm Nhà máy sản xuất và chế tạo bảng mạch in điện tử (giai đoạn 1) Meiko Hòa Bình.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ, kết quả đầu tư các KCN, tình hình triển khai các dự án của Công ty Dạ Hợp, ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương vùng dự án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao nỗ lực của Công ty Dạ Hợp trong việc đầu tư phát triển KCN và thu hút đầu tư vào địa bàn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các dự án Công ty Dạ Hợp đang thực hiện, trong đó có dự án Nhà máy nhà máy sản xuất bảng mạch in điện tử MeiKo Hòa Bình thuộc KCN Bờ trái sông Đà là những dự án động lực, hứa hẹn trong thời gian tới sẽ đóng góp tích cực vào xuất khẩu và tăng trưởng chung của tỉnh. Trên tinh thần đó, đề nghị các sở, ngành cần tiếp tục vào cuộc, tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn triển khai các dự án, tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) trong việc đầu tư, đưa dự án Nhà máy sản xuất và chế tạo bảng mạch in điện tử (giai đoạn 1) Meiko Hòa Bình vào hoạt động cuối tháng 7 vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: Việc lựa chọn KCN Bờ trái sông Đà để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và chế tạo bản mạnh in điện tử của Tập đoàn sẽ tạo ra lực đẩy quan trọng không chỉ về mặt kinh tế mà còn trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái công công nghiệp phụ trợ cho khu vực.

Để hỗ trợ Tập đoàn đầu tư, đưa giai đoạn 2 nhà máy vào hoạt động vào đầu năm 2026, đồng thời triển khai dự án xây dựng Nhà máy sản xuất bảng mạch in điện tử số 2 của Tập đoàn tại KCN bờ trái Sông Đà, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao phường Hòa Bình trước ngày 15/9/2025 phải chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc về mặt bằng triển khai xây dựng, nâng công suất nhà máy xử lý nước thải trong KCN; giao Sở Công Thương phối hợp cùng Công ty Điện lực Phú Thọ trước 15/10/2025 hoàn thiện việc đấu nối, cung cấp nguồn điện đảm bảo hoạt động ổn định của Nhà máy.

Đối với CCN Tân Tiến (hiện còn vướng mắc mặt bằng của 30 hộ dân), các sở, ngành liên quan và UBND xã Thịnh Minh có phương án xác định giá đất, triển khai các thủ tục bồi thường, trước 15/10 phải hoàn thiện thủ tục giải quyết dứt điểm tồn tại về mặt bằng để nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án.

Xác định Tổ hợp Thịnh Minh được triển khai sẽ góp phần quan trọng giải quyết việc làm và đóng góp lớn cho tăng trưởng của tỉnh, vì vậy Công ty Dạ Hợp và các sở, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, hoàn tất các thủ tục để khởi công tổ hợp vào ngày 15/10.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bình Phú.

Kiểm tra dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Bình Phú (diện tích 214,29ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan, phường Kỳ Sơn và chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác GPMB 27,9 ha còn lại; đồng thời đẩy nhanh tiến độ san nền, xây dựng nút giao tỉnh lộ 446 với đường vào KCN cùng các hạng mục hạ tầng khác theo quy hoạch được duyệt đảm bảo đồng bộ hạ tầng để thu hút đầu tư. Sở Công Thương, Công ty Điện lực Phú Thọ sớm có phương án đầu tư hệ thống cấp điện đến chân hàng rào KCN Bình Phú, nhằm đảm bảo nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho KCN; Ban quản lý các KCN tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác giới thiệu quảng bá, hỗ trợ nhà đầu tư lựa chọn các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào KCN...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra, thị sát phương án tuyến và đấu nối tuyến đường liên vùng Việt Trì – Hòa Bình.

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, thị sát phương án tuyến và đấu nối tuyến đường liên vùng Việt Trì – Hòa Bình tại điểm cuối tuyến (giao với đường Trần Quý Cáp - Phường Tân Hòa), điểm kết nối cầu HB5, nút giao đường tỉnh 317G và quốc lộ 70B, đoạn đường ĐT 317G (Nút bùng binh vào KDL Đảo Ngọc Xanh), nút Giao với quốc lộ 32 xã Tam Nông và điểm đầu tuyến Km0, xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

Đinh Vũ