Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra tiến độ thi công cầu Phong Châu

Chiều 5/8, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công, động viên cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên đang ngày đêm “vượt nắng, thắng mưa” thi công cầu Phong Châu mới. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Dự án xây dựng cầu Phong Châu mới là công trình giao thông trọng điểm được thực hiện khẩn cấp sau khi cầu cũ bị sập bởi bão số 3 Yagi năm 2024. Sau hơn 7 tháng phát lệnh khởi công, cây cầu mới bắc qua sông Hồng đang dần hình thành với tổng giá trị thực hiện đến nay đạt 75,67%. Chủ đầu tư và đơn vị thi công quyết tâm hợp long cầu đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Kiểm tra thực tế tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công. Chủ tịch nhấn mạnh: Đây là công trình trọng điểm, huyết mạch giao thông, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, thi công ngày đêm, 3 ca, 4 kíp hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đề ra. Sở Xây dựng cùng các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để giải quyết kịp thời các vướng mắc cũng như kiến nghị đề xuất của chủ đầu tư; tính toán cụ thể giá nguyên vật liệu, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế ở từng thời điểm; rà soát các mỏ trên địa bàn tỉnh, cung cấp đá hộc để thi công kè và lập bổ sung dự toán cho công trình; tính toán hỗ trợ kinh phí làm 3 ca, 4 kíp cho dự án cầu Phong Châu mới để hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sỹ và người lao động trên công trường.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đơn vị tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình và an toàn và vệ sinh môi trường. Đặc biệt, cần dồn lực đẩy nhanh tiến độ để hợp long cầu vào ngày 02/9/2025 và đưa công trình vào sử dụng vào đầu tháng 10/2025.

Đại diện các đơn vị thi công cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục còn lại đúng kế hoạch đề ra, sớm bàn giao, đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

