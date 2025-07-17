Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/7, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ và các dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ). Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các xã, phường khu vực dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra, cho ý kiến chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh.

Kiểm tra thực tế Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và sở, ngành, đơn vị liên quan thời gian qua đã chủ động, quyết liệt triển khai dự án. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng và sẽ là nơi tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 sau khi khánh thành. Mặc dù phần xây thô đã hoàn thành, nhưng khâu hoàn thiện nội thất, lắp đặt thiết bị còn nhiều hạng mục đang triển khai. Chính vì thế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, chủ đầu tư dự án phải chủ động, quyết liệt, sát sao hơn nữa trong công tác chỉ đạo đối với các nội dung công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền; tăng cường đôn đốc, giám sát việc triển khai công việc của các nhà thầu; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ dự án. Các nhà thầu tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo an toàn, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, quyết tâm hoàn thành dự án vào ngày 19/8, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Sau hơn 3 năm đầu tư xây dựng, Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã hoàn thành 100% phần xây thô, đang tập trung hoàn thiện nội thất, lắp đặt trang thiết bị.

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác đã đi kiểm tra các dự án nhà ở xã hội (NOXH) đã, đang triển khai và các địa điểm xác định triển khai NOXH trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra, cho ý kiến tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Khu nhà ở xã hội tại khu Thành Công, phường Thanh Miếu.

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết: Trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ) có 12 dự án NOXH, trong đó 4 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng gồm: Dự án khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Thụy Vân đã hoàn thành 596 căn đưa vào sử dụng. Dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp phường Thanh Miếu đã hoàn thành 129 căn đưa vào sử dụng. Khu nhà ở xã hội thấp tầng tại lô đất NO2 thuộc phường Nông Trang đã hoàn thành 123 căn đưa vào sử dụng. Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Thụy Vân đã hoàn thành 201 căn đưa vào sử dụng, còn lại 320 căn đang vướng mắc trong công tác bàn giao.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra, cho ý kiến kết nối hạ tầng giao thông khi triển khai dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Thanh Miếu.

Hai dự án đang triển khai xây dựng gồm: Khu NOXH tại khu Thành Công thuộc phường Thanh Miếu quy mô 7.316 m2 (21 tầng - 1 tầng hầm, 252 căn hộ), dự kiến hoàn thành trong quý IV/2025. Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 thuộc phường Nông Trang quy mô 7.175,0m2 (15 tầng - 1 tầng hầm, 390 căn hộ), dự kiến tháng 12/2025 sẽ khởi công. Ngoài ra còn 7 dự án (tổng quy mô khoảng 14,50ha, 8.500 căn hộ) đang lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Kiểm tra thực tế tiến độ triển khai các dự án và địa điểm xác định để đầu tư xây dựng NOXH, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao ngành Xây dựng đã làm tốt công tác quy hoạch, xác định địa điểm để triển khai các dự án, trong đó nhiều vị trí đã giải phóng mặt bằng sạch, sẵn sàng quỹ đất để triển khai.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra, cho ý kiến giải phóng mặt bằng triển khai Dự án Tháp Hùng Vương tại khu đất chợ trung tâm thành phố Việt Trì (cũ).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sau sáp nhập, Phú Thọ có quy mô kinh tế đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, mở ra không gian, động lực phát triển mới và sự dịch chuyển dân cư. Do đó, nhu cầu về chỗ ở của Phú Thọ rất lớn. Vì vậy, Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ, tham mưu đưa chỉ tiêu phát triển NOXH vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Cùng với đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch các dự án, cần thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đã được cấp phép khởi công, tập trung tối đa nguồn lực để thi công, sớm hoàn thành dự án. Đối với dự án NOXH đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cần khẩn trương lựa chọn chủ đầu tư và yêu cầu phải hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng NOXH trong năm nay. Công bố công khai quy hoạch quỹ đất dành cho NOXH, ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để triển khai dự án...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến chỉ đạo đối với một số dự án cụ thể. Trong đó, Khu nhà ở xã hội tại khu Thành Công thuộc phường Thanh Miếu tiến độ hoàn thành trong quý IV/2025. Đến nay đã cơ bản hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật và đã thi công cơ bản hoàn thành phần móng trên diện tích đất được giao. Đồng chí Chủ tịch yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, ngay trong tuần sau phải bàn giao dứt điểm toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư phải tập trung nguồn lực, rút ngắn tiến độ hoàn thành dự án từ 18 tháng xuống còn 12 tháng, nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở đang rất cấp thiết trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa, cho ý kiến về công tác giải phóng mặt bằng triển khai Dự án Tháp Hùng Vương, gắn liền với Quảng trường Hùng Vương và công viên Văn Lang tại khu đất chợ trung tâm thành phố Việt Trì (cũ).

Đinh Vũ