Chuẩn bị Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng: Trang nghiêm, thành kính và tuyệt đối an toàn

Chiều 25/4 (tức mùng 9/3 âm lịch), dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã họp rà soát, thống nhất các nội dung phục vụ Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại cuộc họp.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 báo cáo về công tác chuẩn bị cho Lễ dâng hương.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 báo cáo: Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ dâng hương ngày mùng 10/3 âm lịch đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra. Các phương án đón tiếp, hậu cần, dẫn đoàn phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã được khảo sát kỹ lưỡng và xây dựng kịch bản chi tiết.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo về công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị. Để sự kiện diễn ra thành công nhất, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại hội nghị.

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các phường, xã dọc các tuyến đường chính, đặc biệt là tuyến từ nút giao IC7 vào khu di tích, phải huy động lực lượng dọn dẹp vật liệu xây dựng, rác thải trên vỉa hè ngay trong chiều và tối nay 25/4. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng tập trung xử lý vệ sinh môi trường, tăng cường thu gom rác, đảm bảo khu vực hành lễ sạch đẹp trước 4 giờ sáng 26/4 (mùng 10 tháng Ba âm lịch).

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ chuẩn bị kỹ phương án truyền hình trực tiếp, đặc biệt lưu ý kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng, loa đài tại khu vực hành lễ và các màn hình LED công cộng. Yêu cầu có phương án máy nổ dự phòng để ứng phó kịp thời nếu xảy ra sự cố điện.

Lực lượng công an, quân đội siết chặt an ninh, phân luồng giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân về dự lễ.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ báo cáo kịch bản truyền hình trực tiếp Lễ dâng hương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, do đó từng thành viên Ban Tổ chức phải tập trung cao độ, phối hợp nhịp nhàng để ngày Giỗ Tổ diễn ra trang nghiêm, thành kính, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng bào và du khách thập phương.

Quang cảnh hội nghị.

Đinh Vũ