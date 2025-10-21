Chuyển đổi số: Nhanh hơn - hiệu quả hơn - gần dân hơn

Ngày 21/10, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025 với mục tiêu: Chuyển đổi số: Nhanh hơn - hiệu quả hơn - gần dân hơn. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Khoa học và Công nghệ và kết nối trực tuyến đến điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương; các doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu, trường đại học, các tổ chức, cá nhân có thành tích trong chuyển đổi số... Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia, với mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên 3 trụ cột: Chính phủ số - Kinh tế số - Xã hội số. Với chủ đề “Chuyển đổi số: Nhanh hơn - hiệu quả hơn - gần dân hơn”, chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025 tập trung điểm lại các thành tựu, kết quả chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020 - 2025, định hướng giai đoạn tiếp theo.

Sau 5 năm triển khai chuyển đổi số, Việt Nam đã đi qua giai đoạn khởi động và bước vào thời kỳ tăng tốc với nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, hạ tầng số của Việt Nam phát triển mạnh mẽ, mạng viễn thông băng rộng đã phủ tới 99,3% thôn bản; tốc độ Internet di động đạt trung bình 146,64 Mb/giây, xếp thứ 20 thế giới; mạng 5G đã bắt đầu được triển khai, phủ sóng tại 26% khu vực dân cư.

Chính phủ số có bước tiến rõ rệt, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình đạt gần 40%, tăng gấp 9 lần so với năm 2019. Xếp hạng Chính phủ điện tử của Việt Nam theo Liên Hợp Quốc cũng đã tăng 15 bậc so với kỳ công bố năm 2022.

Kinh tế số tiếp tục đóng góp ngày càng lớn. Đặc biệt, thể chế và chính sách về chuyển đổi số ngày càng hoàn thiện – từ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đến các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho quá trình số hóa toàn diện.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã tham luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chuyển đổi số, trong đó tập trung vào các vấn đề: Khung kiến trúc tổng thể quốc gia; những vấn đề đặt ra đối với chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, cơ hội và thách thức; giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cách làm triển khai công nghệ số cho người dân...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu để phát triển nhanh và bền vững; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương hoàn thiện thể chế; quan tâm đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh phổ cập chữ ký số, tài khoản số, định danh số để người dân trở thành trung tâm của chuyển đổi số; đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng công nghệ toàn diện kết hợp với hệ thống dữ liệu quốc gia, đổi mới căn bản tư duy tiếp cận, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, đích đến, mục tiêu phấn đấu.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp phát triển doanh số thực chất, phát triển kinh tế số trên nền tảng số tạo động lực mới cho nền kinh tế; phát triển nền tảng số có thương hiệu; tích cực đổi mới sáng tạo, vươn lên nắm bắt xu hướng mới trong công cuộc khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, công chức và người dân trở thành công dân số thực sự.

Quang cảnh buổi trực tuyến

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã trao Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có cách làm hay, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong công cuộc Chuyển đổi số quốc gia, ghi nhận những đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho tiến trình chuyển đổi số của đất nước.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả xếp hạng mức độ Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số DTI hằng năm được xem là căn cứ quan trọng phản ánh mức độ sẵn sàng và hiệu quả triển khai chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Hương Giang